Le trading sur le marché des matières premières est un type d'investissement intéressant et spécifique, qui à bien des égards est similaire au trading sur actions. Les marchés boursiers et les marchés des matières premières sont étroitement liés et les nouvelles sur le marché des matières premières peuvent également aider les investisseurs individuels à augmenter leur profit sur le marché boursier. Sur le marché des matières premières, le trading se concentre sur les matières premières telles que les métaux précieux ou industriels, contrairement à la bourse où les principaux sujets d'échange sont les actions de sociétés individuelles. En ce qui concerne les similitudes, les actions et les matières premières sont négociées en bourse et leurs prix sont soumis à des fluctuations périodiques, dont les investisseurs à long terme et les investisseurs qui n'ouvrent que des positions à court terme tentent de profiter.

Source: www.vibhsfinancial.co.uk

Dans cet article nous évoquerons :

Introduction

Bref aperçu historique du marché des matières premières

Que signifie le terme « marchandises »

Différentes catégories du marché des matières premières

Caractéristiques du trading sur matières premières

Comment trader les matières premières avec XTB

Bref aperçu historique du marché des matières premières

Le marché des matières premières est l'un des plus anciens marchés financiers. D'un point de vue historique, le commerce des marchandises remonte à l'Antiquité. A l’époque, les gens échangeaient des biens contre des biens (ce qu'on appelle le troc). Plus tard, vers 4500 avant JC, le premier argent primitif a été introduit. Il a eu lieu à Sumer, (actuel Irak). Les gens échangeaient des tablettes d'argile contre des marchandises. Par la suite, le commerce des matières premières a évolué au fil des siècles, mais le tournant a été la création du Chicago Board of Trade (CBOT) en 1848. Ensuite, le CBOT a fusionné avec le Chicago Mercantile Exchange (CME) en 2007 pour former le groupe CME. Aujourd'hui, c'est l'un des types de marchés les plus populaires pour le commerce, que ce soit par les investisseurs individuels, les grandes institutions financières ou les spéculateurs.

Une autre institution importante dans le monde du commerce des matières premières est le New York Board of Trade (NYBOT). Cette bourse a été créée en 1870 sous le nom de New York Cotton Exchange. En 2004, le NYBOT a fusionné avec le Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (CSCE). En 2006, il fait partie de l'Intercontinental Exchange (ICE). Actuellement, NYBOT traite principalement des contrats à terme et des options sur des matières premières physiques telles que le cacao, le café, le coton, le sucre et le jus d'orange. Exchange traite également des échanges de devises, de taux d'intérêt et d'indices de marché. Grâce à ces instruments financiers, les producteurs et acheteurs de ces matières premières ont la possibilité de verrouiller les prix à l'avance afin de se protéger contre une volatilité imprévue ou des pénuries de production.

Tout comme les autres bourses majeures, le New York Mercantile Exchange (NYMEX) a été créé en 1872 et s'est concentré sur le commerce des produits laitiers. En 1994, la plus grande bourse de marchandises physique au monde de l'époque a été créée, après la fusion de NYMEX avec la Commodity Exchange (COMEX). Puis, en 2008, elle a fusionné avec le groupe CME de Chicago. En Europe, la plupart des transactions sur le marché des matières premières sont conclues sur le London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), London Metal Exchange, tandis que le Tokyo Commodity Exchange est un acteur majeur en Asie.

Salle des marchés NYMEX. Source: jp.reuters

Que signifie le terme « marchandises »

Avant de nous plonger dans le monde du commerce des matières premières, il est nécessaire de clarifier ce qui se cache réellement derrière cette phrase. Une marchandise est un actif physique de base, souvent utilisé comme matière première dans la production d'autres biens ou services. La catégorie des produits de base comprend les produits agricoles, les minerais et les combustibles fossiles - ce sont essentiellement toutes sortes de ressources naturelles utilisées dans notre vie quotidienne. Pour être commercialisée sur les marchés, une marchandise doit être interchangeable et standardisée avec une autre marchandise du même type et de la même espèce. Ainsi, il importe peu où la marchandise a été produite ou par qui, puisque deux unités équivalentes de la marchandise devraient avoir à peu près la même qualité et le même prix. Ainsi, peu importe si 1 once d'or a été extraite aux États-Unis, en Russie ou en Afrique du Sud, elle aura la même valeur. Dans le passé, le négoce de matières premières se faisait physiquement, alors qu'aujourd'hui, la plupart des échanges de matières premières se font en ligne.

Si vous souhaitez commencer à trader en ligne certaines des matières premières les plus populaires, alors XTB est l'endroit idéal ! Nous proposons une grande variété de matières premières à négocier en ligne via des CFD, notamment l'or, le pétrole, le gaz naturel, le café et même le cuivre ou le palladium !

Différentes catégories du marché des matières premières

Les investisseurs séparent généralement les matières premières en deux groupes. Le premier est celui des « produits bruts » et fait référence aux métaux ou aux ressources énergétiques qui doivent être extraits ou extraits des ressources naturelles. Cette catégorie comprend, entre autres, le minerai de fer, le pétrole brut et les métaux précieux. Ces produits ont généralement une longue durée de conservation. Le deuxième groupe est celui des « produits de base » et se compose principalement de produits agricoles comme le blé, le maïs, le café, le coton et le bétail comme les porcs maigres et les bovins vivants. Les produits de base sont généralement saisonniers et se détériorent souvent rapidement.

Une autre classification courante des produits est la division en 4 groupes :

Agricole - cacao, sucre, coton, café, etc.

Énergie - produits pétroliers comme le pétrole et le gaz

Métal - métaux précieux comme l'or, l'argent et le platine, mais aussi les métaux de base comme le cuivre, le fer, etc.

Bétail - bovins vivants et bétail en général et produits carnés

Source: XTB

Il existe à ce jour une longue liste de différentes matières premières négociées, mais les investisseurs, en particulier les débutants, doivent se concentrer sur les marchés les plus liquides car cela affecte la facilité d'ouverture et de clôture des transactions. En d'autres termes, la liquidité reflète le nombre d'entités disposées à acheter et à vendre une marchandise donnée et si les transactions peuvent être facilement effectuées.

Vous trouverez ci-dessous une liste des matières premières les plus activement négociées selon les données de la Futures Industry Association (FIA) :

Pétrole brut WTI

Pétrole brut Brent

Gaz naturel

Soja

Maïs

Or

Cuivre

Argent

Caractéristiques du trading sur matières premières

Les prix des produits de base changent constamment en raison des fluctuations de la demande et de l'offre, à la fois dans les économies de chaque pays et dans le monde. La sécheresse pourrait entraîner une hausse des prix des céréales, tandis que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient pourraient faire monter les prix du pétrole. Les autres facteurs qui influent sur les prix des produits de base comprennent : les fluctuations des devises, la croissance économique mondiale, les catastrophes naturelles, les coûts de transport et de stockage.

Évolution des prix des matières premières entre janvier 2020 et avril 2020. Source: Bloomberg

Par conséquent, les négociants en matières premières essaient d'utiliser les tendances actuelles de l'offre et de la demande et d'autres facteurs mentionnés ci-dessus afin de générer des bénéfices. À leur tour, une autre partie des acteurs du marché entrent sur ce marché pour diversifier leurs portefeuilles en ajoutant différentes classes d'actifs afin de réduire l'exposition au marché boursier. Un autre groupe d'investisseurs considère également les matières premières comme une protection contre l'inflation car, historiquement, les matières premières se sont bien adaptées dans un environnement de prix en hausse et de taux d'intérêt bas.

La plupart des échanges de matières premières impliquent l'achat et la vente de contrats à terme basés sur le prix de la matière première physique sous-jacente, bien que les opérations physiques et les opérations sur produits dérivés soient également courantes.

Après analyse, les traders utilisent des contrats pour prendre des positions en fonction de leurs réflexions sur la valeur future d'un produit donné. S'ils pensent que le prix d'une marchandise va augmenter, alors ils achètent des contrats à terme, c'est-à-dire qu'ils prennent une position longue. Si, selon eux, le prix de la marchandise baisse à l'avenir, alors ils vendent les contrats à terme - ou sont à découvert. Pendant la semaine de travail, les investisseurs peuvent investir dans les matières premières presque 24 heures sur 24.

De nos jours, il existe de nombreuses façons pour les investisseurs de négocier des matières premières, de l'investissement traditionnel dans la matière première physique elle-même à la négociation de contrats à terme ou d'options sur matières premières. Cependant, le moyen le plus populaire d'investir sur le marché des matières premières sont les instruments appelés CFD (contrat sur la différence) et ETF (Exchange traded funds). Le CFD est un instrument dérivé qui est considéré comme un moyen efficace de négocier des matières premières populaires en raison de l'accès à l'effet de levier, qui permet à un investisseur d'utiliser moins de capital pour obtenir une plus grande exposition à un instrument sous-jacent (ce qui est associé au risque de perdre du capital plus rapidement). Grâce aux CFD, les investisseurs peuvent profiter des marchés à la baisse comme à la hausse. Grâce à XTB, les traders ont accès à une large gamme de CFD, y compris les matières premières agricoles (par exemple le maïs (CORN), le soja (SOYBEAN), les matières premières énergétiques (par exemple le pétrole (OIL), le gaz naturel (NATGAS), les métaux industriels (par exemple le cuivre (COPPER) l’aluminium (ALUMINIUM), les métaux précieux (par exemple l’or (GOLD), l’argent (SILVER) et de nombreux autres.

De plus, divers ETF permettent aux investisseurs de s'exposer à certaines matières premières, par ex. l’or, l’argent, les métaux industriels ou le gaz naturel. En dehors de cela, les investisseurs pourraient également rechercher une exposition indirecte aux prix des matières premières. Investir dans des actions, dont les prix dépendent fortement de certaines matières premières, est une autre façon de créer un portefeuille diversifié. À titre d'exemple, les sociétés minières de cuivre dépendent du cuivre, ce qui signifie que leurs actions sont positivement et significativement corrélées aux prix du cuivre. Le même schéma peut être appliqué à d'autres matières premières (par exemple, les mineurs d'or ou les producteurs de pétrole). Il convient de souligner qu'une telle solution peut présenter un avantage important par rapport aux investissements directs dans les matières premières, car certaines entreprises peuvent également verser des dividendes. Pour en savoir plus sur les dividendes, consultez notre article Investir dans les sociétés à dividendes.

Notre scanner ETF peut être utile lorsque vous recherchez des ETF basés sur des matières premières. Source: xStation 5

Veuillez noter que les données présentées se réfèrent aux données de performances passées et qu'elles ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Source : xStation5

Cependant, n'oubliez pas d'analyser attentivement les graphiques des prix des produits de base et d'autres formes de recherche avant d'effectuer des transactions. Le marché des matières premières est très volatil, ce qui entraîne souvent de brusques mouvements de prix pouvant entraîner des profits et des pertes élevés. Par conséquent, les investisseurs doivent être très tolérants au risque. De plus, un investissement dans les matières premières ne devrait faire partie que du portefeuille global.

La demande de pétrole a fortement chuté en mars 2020 lorsque la pandémie est apparue. Les baisses se sont accentuées en avril 2020 lorsque l'offre excédentaire de pétrole a entraîné un effondrement sans précédent des prix du pétrole, forçant le prix à terme du contrat pour le West Texas Intermediate (WTI) à chuter de 18 $ le baril à environ -37 $ le baril. À titre de comparaison, l'or (graphique bleu) a également fortement chuté en mars 2020 avec d'autres matières premières, mais a réussi à regagner du terrain en avril 2020. Cela montre à quel point le marché des matières premières peut parfois être volatil.

Veuillez noter que les données présentées se réfèrent aux données de performances passées et qu'elles ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Source : xStation5