7 langkah untuk menyelesaikan perdagangan pertama Anda di XTB

Artikel ini menjelaskan tujuh langkah yang dapat Anda ambil untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan transaksi pertama, serta berfungsi sebagai panduan dalam perjalanan Anda untuk menjelajahi pasar keuangan global.
Melakukan transaksi pertama Anda mungkin terlihat menantang pada awalnya. Namun, baik Anda ingin mengambil posisi pada saham atau ETF, kebanyakan trader lebih suka mengandalkan rencana yang solid untuk membimbing mereka melalui proses tersebut.
Artikel ini menjelaskan tujuh langkah yang dapat Anda ambil untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan transaksi pertama Anda, serta berfungsi sebagai panduan dalam perjalanan Anda mengeksplorasi pasar keuangan global. Mari kita lihat bagan ikhtisar terperinci di bawah ini sebelum kita membahas lebih lanjut.
Langkah 1 - Login ke Platform
Platform intuitif kami yang telah meraih penghargaan, xStation 5, dirancang untuk membantu trader menemukan segala sesuatu yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah, apapun dari tingkat pengalaman anda.
Langkah pertama untuk membuka transaksi pertama Anda adalah login ke platform. Perlu diketahui bahwa ini adalah versi web, dan Anda harus memiliki akun yang terdaftar sebelumnya, jika Anda belum mendaftarkan akun, Anda dapat mengklik di sini untuk membuka akun baru
Trading saham dan ETF dengan melibatkan risiko yang signifikan. Ini mungkin tidak cocok untuk semua orang, jadi pastikan Anda sepenuhnya memahami semua risiko yang terlibat.
Langkah 2 - Pilih Market Anda
Apa pun alasan Anda untuk bergabung dengan dunia trading, kemungkinan besar Anda tidak memiliki waktu dan sumber daya yang tidak terbatas untuk membantu Anda membuat setiap keputusan. Oleh karena itu, banyak trader pemula memutuskan untuk membatasi jumlah instrumen yang mereka perdagangkan saat baru mulai.
Trader yang memiliki waktu terbatas untuk trading sering kali memilih untuk memulai dengan Saham atau ETF (Exchange Traded Funds).
Jelajahi berbagai instrumen trading yang tersedia di XTB disini.
Sumber: xStation5
Langkah 3 - Lakukan Deposit
Saat Anda melakukan deposit pertama, pertanyaan yang sering muncul adalah, seberapa besar deposit awal yang sebaiknya Anda lakukan? Tidak ada jawaban sederhana untuk pertanyaan ini.
Namun, kabar baiknya adalah bahwa melakukan deposit dengan XTB sangat cepat dan mudah, dengan berbagai metode yang tersedia. Metode-metode ini meliputi transfer bank, Virtual Account (VA) dan e-wallet.
Teknologi modern telah memberi kita akses cepat ke pasar global, yang kini selalu dapat dijangkau oleh setiap trader. Namun, hal ini telah menyebabkan banyak calon trader yang kurang berpengalaman memasuki pasar tanpa pengetahuan atau strategi yang memadai. Pastikan Anda tidak membuat kesalahan yang sama!
Edukasi sangat penting bagi setiap trader, terutama di awal perjalanan mereka, karena kesalahan sering kali terjadi di awal karir trading seseorang. Baik Anda trading berdasarkan analisa fundamental (laporan ekonomi) atau analisa teknikal (sinyal teknikal), penting untuk benar-benar jelas dengan diri sendiri bahkan sebelum membuka transaksi, kapan Anda ingin membuka posisi dan dalam kondisi apa Anda bersedia untuk menutupnya.
Hal penting lainnya yang perlu diingat adalah bahwa sangat penting untuk tetap mengikuti perkembangan pasar yang memengaruhi harga setiap hari. Namun, ini tidak berarti Anda harus mengikuti banyak layanan berita keuangan untuk tetap mendapatkan informasi terkini.
Tim Riset XTB yang telah meraih penghargaan bekerja keras untuk memastikan Anda tetap mendapatkan informasi tentang pergerakan besar atau peristiwa yang memengaruhi pasar. Anda dapat menemukan riset pasar di bagian "Berita" di platform trading xStation. Di bagian lain, Anda dapat menemukan kalender ekonomi dan materi edukasi lainnya.
Sumber: xStation5
Langkah 5 - Melakukan Transaksi
Sebelum Anda dapat mulai trading di pasar, Anda terlebih dahulu harus menemukan pasar yang Anda pilih di platform xStation 5.
Di sinilah bagian Market Watch akan sangat membantu. Di bagian ini, Anda dapat menemukan produk yang tersedia untuk ditransaksikan melalui platform XTB, termasuk:
Saham AS
ETF
Sebagian besar trader pemula memilih untuk membuka transaksi dengan menggunakan fungsi "Order Baru". Untuk membuka jendela tiket, Anda cukup mengklik tombol “Buka tiket” di bagian Market Watch platform, atau klik kanan pada grafik dan pilih “Buka tiket”.
Di panel order baru (seperti yang ditunjukkan di atas), Anda dapat menentukan ukuran posisi yang ingin Anda buka, serta menetapkan level Stop Loss (SL) dan Take Profit (TP).
Selain itu, kalkulator bawaan akan memberi tahu Anda tentang:
Volume transaksi
Nilai transaksi
Nilai komisi
Nilai tukar USD/IDR
Sumber: xStation5
Jika Anda memutuskan untuk menetapkan level SL atau TP, kalkulator juga akan memberikan perkiraan kerugian atau keuntungan jika salah satu order tersebut diaktifkan.
Posisi yang baru dibuka akan muncul di bagian bawah platform xStation pada bagian “Posisi Terbuka”.
Setelah Anda menguasai cara memasukkan order dengan metode ini, Anda dapat mencoba metode yang lebih cepat - memasukkan order melalui panel “Klik dan Trading” yang terletak di sudut kiri atas jendela grafik.
Sumber: xStation5
Langkah 6 - Kelola Posisi Anda
Sekarang setelah Anda mengetahui cara membuka transaksi, saatnya untuk melihat apa yang terjadi, tampilan dibawah ini berfungsi sebagai pusat kendali tempat Anda dapat memantau dan mengevaluasi transaksi yang sedang berjalan. Anda juga dapat meninjau detail posisi yang dimiliki, dan mengambil tindakan seperti menutup posisi jika diperlukan.
Sumber: xStation5
Langkah 7 - Tutup Posisi Anda
Keuntungan atau kerugian yang Anda alami tidak bersifat final sampai Anda menutup posisi Anda. Anda bisa menunggu harga untuk mencapai level Take Profit atau Stop Loss yang telah ditentukan, atau menutup posisi secara manual jika pandangan Anda terhadap pasar berubah. Di platform xStation, Anda dapat melakukannya dengan beberapa cara berbeda:
Arahkan kursor ke posisi Anda pada grafik dan klik tombol “X”
Klik tombol “X” merah di sisi kanan tab “Posisi Terbuka”
Sumber: xStation5
Jika Anda memiliki lebih dari satu posisi terbuka, di tab "Posisi Terbuka" Anda dapat mengklik tombol “TUTUP” dan memilih apakah Anda ingin menutup: semua posisi, hanya posisi yang menguntungkan, atau hanya posisi yang merugi.
Sumber: xStation5
Membuka transaksi pertama Anda tidak sesulit yang terlihat pada pandangan pertama. Dengan persiapan yang tepat dalam trading, Anda dapat meningkatkan peluang untuk menjadi lebih sukses dalam apa yang Anda lakukan.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
