Apa Itu IPO dan Bagaimana Cara Investor Ritel Berpartisipasi?

IPO adalah momen ketika perusahaan privat melepas saham ke publik untuk pertama kali. Artikel ini mengurai tahapan IPO dari persiapan hingga hari listing, jalur akses untuk investor ritel, plus risiko khas IPO seperti valuasi, volatilitas awal, dan efek berakhirnya lock-up.

Memahami Initial Public Offering (IPO)

IPO (Initial Public Offering) adalah proses ketika perusahaan privat menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kali. Dalam banyak kasus, IPO dilakukan ketika perusahaan—sering kali startup yang sudah mencapai skala tertentu—membutuhkan akses pendanaan yang lebih besar, ingin mempercepat ekspansi, melunasi utang, atau memberi jalur likuiditas bagi investor awal.

Bagi investor individu, IPO kerap diposisikan sebagai “akses awal” terhadap perusahaan yang dinilai punya ruang pertumbuhan besar. Contoh yang sering dijadikan rujukan antara lain Snowflake (SNOW) dan Airbnb (ABNB): debutnya menjadi peristiwa pasar yang besar, memberi peluang kenaikan, sekaligus menunjukkan bahwa volatilitas fase awal bukan pengecualian.

Dalam artikel ini akan dibahas Perjalanan dari Privat ke Publik: Tahapan Kunci IPO, Bagaimana Investor Bisa Ikut “Gelombang Pertama” IPO, Pro dan Kontra Berinvestasi pada IPO, Pertimbangan dan Risiko Penting, serta Kesimpulan dan FAQ.

Perjalanan dari Privat ke Publik: Tahapan Kunci IPO

Proses IPO bersifat padat regulasi, penuh verifikasi, dan sering memakan waktu berbulan-bulan—bahkan bisa lebih dari satu tahun. Listing di bursa adalah puncak proses, bukan awalnya. Berikut rangkaian tahap yang biasanya dilalui.

Tahap 1: Keputusan untuk Go Public

Dorongan paling umum adalah kebutuhan modal dan peningkatan likuiditas bagi pemegang saham yang sudah ada (pendiri, karyawan, venture capital). Setelah mencapai ukuran tertentu, sebagian perusahaan menilai bahwa akses ke pasar publik lebih efisien dibanding pendanaan privat. Keputusan ini biasanya diikuti persiapan internal: perapihan pelaporan, tata kelola, hingga kesiapan menghadapi pengawasan publik.

Reddit, misalnya, menjadi contoh perusahaan yang pada akhirnya memilih jalur publik setelah fase pertumbuhan privat yang panjang, ketika manfaat pendanaan dan likuiditas dianggap lebih besar dibanding bertahan sebagai perusahaan privat.

Tahap 2: Membentuk Tim Inti

Perusahaan tidak berjalan sendiri saat IPO. Umumnya dibentuk “tim transaksi” yang terdiri dari:

bank investasi sebagai penjamin emisi (underwriter)

firma hukum

auditor/akuntan

spesialis kepatuhan dan pelaporan SEC (untuk konteks AS)

Lead underwriter—seperti Goldman Sachs atau JPMorgan Chase—akan mengarahkan strategi harga, timing, dan positioning di pasar. Biasanya lead underwriter membentuk sindikasi dengan beberapa bank lain untuk memperluas distribusi dan membagi risiko.

Tahap 3: Due Diligence dan Pengajuan Dokumen ke SEC

Tahap ini adalah fase “bedah internal” perusahaan. Seluruh area yang material bagi investor publik akan diperiksa dan harus diungkapkan: laporan keuangan, kontrak penting, risiko bisnis, struktur kepemilikan, kompensasi manajemen, hingga potensi isu regulasi.

Dokumen pusatnya adalah S-1 Registration Statement (untuk konteks AS). S-1 biasanya panjang dan detail—mencakup model bisnis, kinerja keuangan historis, strategi pertumbuhan, risiko, serta siapa yang mengendalikan perusahaan. Dokumen ini menjadi sumber pertama untuk melihat perusahaan dalam format pelaporan publik, bukan narasi pemasaran.

Di bagian ini, penting untuk memahami satu hal: S-1 bukan sekadar “profil perusahaan”, melainkan dokumen yang menjelaskan apa saja yang bisa berjalan buruk dan seberapa sensitif bisnisnya terhadap perubahan kondisi pasar.

Tahap 4: Roadshow dan Book-Building

Setelah S-1 diajukan dan melalui review regulator, manajemen bersama underwriter melakukan roadshow: presentasi kepada investor institusional seperti manajer aset, hedge fund, dan dana pensiun.

Di saat yang sama, underwriter menjalankan book-building untuk mengukur permintaan di berbagai level harga. Indikasi permintaan ini adalah input utama untuk:

menentukan kisaran harga yang realistis

menguji seberapa “dalam” permintaan investor untuk ukuran penawaran yang direncanakan

meminimalkan risiko IPO tidak terserap optimal

Tahap 5: Penetapan Harga dan Alokasi

Harga IPO adalah hasil kompromi antara perusahaan dan underwriter berdasarkan data book-building, kondisi pasar, dan positioning emiten. Salah harga berakibat nyata:

terlalu tinggi: permintaan melemah, reputasi debut tertekan, dan risiko turun di pasar sekunder meningkat

terlalu rendah: perusahaan “kehilangan” dana yang seharusnya bisa dihimpun

Setelah harga disepakati, saham dialokasikan. Porsi terbesar hampir selalu mengalir ke institusi. Investor ritel, jika mendapat akses, biasanya menerima alokasi yang kecil dan sangat bergantung pada kebijakan broker.

Tahap 6: Hari Listing

Pada hari pencatatan, saham mulai diperdagangkan di bursa (NYSE atau Nasdaq). Harga di pasar sekunder bisa berbeda jauh dari harga IPO:

bisa melonjak di pembukaan (sering disebut “pop”)

bisa juga turun, terutama jika pasar menilai valuasi terlalu agresif

Contoh yang pernah menjadi sorotan: Arm Holdings (ARM) mencatat lonjakan sekitar 25% pada hari pertama di 2023. Di sisi lain, kasus seperti Rivian (RIVN) menunjukkan bahwa start yang kuat tidak selalu berarti tren naik yang stabil. Dibanding indeks luas seperti S&P 500, saham IPO umumnya memiliki volatilitas yang lebih tajam pada fase awal.

Bagaimana Investor Bisa Ikut “Gelombang Pertama” IPO?

Akses ke harga penawaran adalah bagian yang paling banyak disalahpahami. Narasi “ikut dari awal” sering terdengar mudah, padahal jalurnya sempit dan kompetitif. Berikut opsi yang umumnya tersedia.

Opsi 1: Alokasi Melalui Broker-Dealer

Broker besar yang ikut dalam sindikasi penjamin emisi dapat menerima alokasi tertentu untuk nasabah ritel. Dalam praktiknya, akses biasanya diprioritaskan untuk:

nasabah dengan aset besar di broker tersebut

aktivitas transaksi tinggi

kriteria internal tertentu (yang berbeda-beda antarbroker)

Intinya sederhana: alokasi ritel tidak didesain setara. Semakin kuat hubungan aset dan aktivitas dengan broker, peluangnya biasanya lebih besar, meski tetap tidak ada jaminan.

Opsi 2: Direct Stock Purchase Plans (DSPP)

Sebagian perusahaan menyediakan jalur pembelian langsung untuk investor ritel melalui DSPP atau program “friends and family”. Ini tidak umum untuk IPO yang sangat “hot”, namun sesekali muncul. Informasinya biasanya dapat dilacak lewat situs perusahaan atau dokumen S-1.

Opsi 3: Membeli Pasca-IPO di Pasar Sekunder

Mayoritas investor individu masuk lewat pasar sekunder setelah perdagangan dimulai. Keuntungannya: harga mulai membentuk konsensus pasar dan euforia awal dapat mereda.

Namun, volatilitas tetap bisa tinggi. Harga pasca-IPO sering bergerak dipengaruhi sentimen, headline, revisi ekspektasi, serta kondisi makro.

Contoh ilustratif performa beberapa IPO (data indikatif dan dapat berubah):

Instacart (CART)

IPO: Sep 2023

Harga IPO: $30

Perubahan sekitar 1 tahun: sekitar -30%

Koreksi pasca-IPO sering terjadi ketika pasar menilai valuasi awal terlalu optimistis

Arm Holdings (ARM)

IPO: Sep 2023

Harga IPO: $51

Perubahan sekitar 1 tahun: sekitar +120%

Kinerja dapat melonjak ketika narasi pertumbuhan tetap kuat dan permintaan investor bertahan

Reddit (RDDT)

IPO: Mar 2024

Harga IPO: $34

Perubahan indikatif hingga akhir Q2 2024: sekitar -15%

Performa awal kerap sensitif terhadap ekspektasi monetisasi dan realisasi fundamental

Opsi 4: Dana IPO dan ETF IPO

Bagi investor yang ingin eksposur IPO tanpa berburu alokasi individual, tersedia ETF atau reksa dana yang fokus pada emiten baru. Salah satu contoh yang sering dirujuk adalah Renaissance IPO ETF (IPO).

Kelebihannya: diversifikasi dan eksposur yang tersebar. Kekurangannya: ada biaya (expense ratio) dan performanya tetap bergantung pada siklus pasar IPO secara agregat.

Pro dan Kontra Berinvestasi pada IPO

IPO bisa memberi peluang besar, tapi risikonya juga lebih “keras” dibanding saham mapan. Berikut gambaran aspek utama dalam format poin.

Potensi Pertumbuhan

Kelebihan : peluang capital gain besar jika perusahaan benar-benar mengeksekusi rencana pertumbuhan dan valuasi bertahan. Sejumlah emiten mencatat kenaikan signifikan pasca-IPO ketika metrik bisnis mendukung ekspektasi.

Kekurangan: volatilitas tinggi pada fase awal dan “price discovery” yang belum stabil. Harga dapat bergerak ekstrem karena sentimen, bukan semata fundamental.

Akses ke Inovasi

Kelebihan : eksposur pada perusahaan yang menawarkan produk/layanan baru sebelum menjadi arus utama. Investor bisa masuk saat perusahaan mulai membuka data publik secara reguler

Kekurangan: transparansi historis terbatas dibanding emiten matang. Banyak perusahaan IPO masih fokus pertumbuhan sehingga profitabilitas belum menjadi pusat cerita

Eksklusivitas “Gelombang Pertama”

Kelebihan : jika mendapat alokasi harga penawaran, investor bisa memperoleh akses yang jarang. Pada kondisi tertentu, pop hari pertama dapat meningkatkan return awal

Kekurangan: akses ritel sering sangat terbatas. Sebagian besar kuota harga penawaran hampir selalu dialokasikan untuk institusi

Likuiditas

Kelebihan : setelah listing, saham dapat diperdagangkan setiap hari di bursa. Investor memiliki fleksibilitas untuk manajemen posisi

Kekurangan: lock-up untuk insider/investor awal. Saat lock-up berakhir, pasokan saham berpotensi melonjak dan menekan harga

Valuasi

Kelebihan : peluang masuk sebelum valuasi “dipatok” pasar secara luas. Pada kasus tertentu, harga penawaran menjadi titik masuk yang menarik

Kekurangan: valuasi IPO kerap bersifat spekulatif. Underwriter dan emiten mengejar penawaran yang sukses, tetapi risiko overvaluation tetap nyata

Pertimbangan dan Risiko Penting

Euforia IPO sering mengaburkan faktor risiko yang paling menentukan. Beberapa poin berikut biasanya menjadi sumber kejutan bagi investor ritel:

Volatilitas

Pop hari pertama bukan jaminan tren naik. Banyak IPO justru “menemukan” harga yang lebih rendah setelah beberapa minggu atau bulan

Rekam jejak publik terbatas

Kandidat IPO tidak memiliki histori panjang sebagai perusahaan publik, sehingga analisis berbasis pelaporan kuartalan dan pola siklus lebih sempit

Faktor risiko di S-1

Bagian risk factors bukan formalitas. Di sanalah perusahaan menjelaskan kelemahan, ketergantungan, dan titik rawan model bisnisnya

Insentif penjamin emisi

Underwriter berkepentingan agar penawaran terserap. Ini dapat memengaruhi framing valuasi dan narasi pemasaran

Lock-up period

Umumnya 90–180 hari. Ketika periode berakhir, tambahan saham dari insider dapat memicu tekanan jual. Ini salah satu event yang paling sering memengaruhi harga pasca-IPO

Siklus pasar IPO: “hot” vs “cold”

IPO sangat dipengaruhi sentimen. Pasar “panas” cenderung menghasilkan debut kuat; pasar “dingin” membuat perusahaan menunda atau debut dengan permintaan yang lebih tipis. Jumlah IPO sempat turun signifikan pada 2022–2023 dibanding periode sebelumnya, mencerminkan pengetatan kondisi pasar

Kesimpulan: IPO Butuh Antusiasme, Tapi Lebih Butuh Disiplin

Mengakses IPO sejak awal bisa menarik, dan pada sebagian kasus menguntungkan. Namun, IPO juga memperbesar risiko yang sering diremehkan: volatilitas tinggi, valuasi yang belum stabil, serta dinamika pasokan saham saat lock-up berakhir.

Pendekatan yang lebih terukur menempatkan IPO sebagai eksposur yang proporsional, bukan inti portofolio. Kuncinya bukan mengejar “cerita besar”, melainkan membaca dokumen S-1, memahami industri dan kompetisi, dan menguji apakah valuasi masuk akal untuk risiko yang diambil.

