Temukan dunia meme stocks—saham yang bisa meroket (atau anjlok) karena hype, buzz media sosial, dan antusiasme investor ritel. Pelajari bagaimana GameStop, AMC, dan saham viral lainnya jadi sensasi pasar. Cari tahu sekarang!

Meme stocks adalah saham perusahaan yang sering kali sedang kesulitan secara finansial, tetapi mengalami kenaikan harga yang tiba-tiba dan sangat drastis karena antusiasme investor ritel yang dipicu tren media sosial. Lonjakan harga ini bukan didorong oleh analisis fundamental, melainkan oleh spekulasi, hype online, dan sentimen investor. Banyak trader membeli saham ini untuk bersenang-senang, karena takut ketinggalan (FOMO), atau karena terpengaruh postingan viral di platform seperti Reddit's WallStreetBets. Hasilnya adalah volatilitas ekstrim, dengan lonjakan harga besar yang diikuti penurunan tajam.

Meme stocks kembali menjadi sorotan setelah kembalinya investor Keith Gill ke media sosial. Dikenal online sebagai Roaring Kitty, Gill berperan penting dalam salah satu peristiwa pasar saham paling dramatis dalam beberapa tahun terakhir—saga GameStop. Tapi sebenarnya, apa itu meme stocks? Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan apa itu meme stocks dan bagaimana cara berinvestasi di dalamnya.

Poin Penting

Meme stocks adalah saham yang sangat volatil, didorong hype media sosial, antusiasme investor ritel, dan komunitas online, bukan oleh kinerja keuangan tradisional

antusiasme investor ritel, dan komunitas online, bukan oleh kinerja keuangan tradisional Platform seperti Reddit (r/WallStreetBets), Twitter (X), dan TikTok memainkan peran krusial dalam mendorong reli meme stocks , sering kali menciptakan pergerakan harga besar dalam waktu singkat

, sering kali menciptakan pergerakan harga besar dalam waktu singkat Short squeeze GameStop (GME) pada 2021 menjadi momen penentu, membuktikan bahwa trader ritel bisa menantang hedge fund Wall Street dan menggerakkan pasar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya

membuktikan bahwa trader ritel bisa menantang hedge fund Wall Street dan menggerakkan pasar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya Meme stocks tumbuh subur karena FOMO (fear of missing out), short squeezes, dan sentimen pasar, sehingga menjadi investasi yang sulit diprediksi dan sangat spekulatif

short squeezes, dan sentimen pasar, sehingga menjadi investasi yang sulit diprediksi dan sangat spekulatif Walau sebagian investor berhasil meraih keuntungan besar, banyak juga yang mengalami kerugian masif, karena meme stocks bisa naik dan jatuh secara dramatis, sering tanpa peringatan

Tingkat short interest yang tinggi adalah ciri umum meme stocks, karena trader ritel kerap menarget saham dengan posisi short hedge fund yang besar untuk memicu short squeeze

karena trader ritel kerap menarget saham dengan posisi short hedge fund yang besar untuk memicu short squeeze Meme stocks populer mencakup GameStop (GME), AMC Entertainment (AMC), BlackBerry (BB), Tesla (TSLA), Reddit (RDDT), dan Palantir (PLTR)

Berinvestasi di meme stocks membawa risiko signifikan, dan keberhasilan sering bergantung pada timing, momentum, serta pemahaman tren trading online

Fenomena meme stock bukan peristiwa sekali terjadi—selama media sosial dan platform trading ritel mempengaruhi pasar, meme stocks akan tetap menjadi bagian dari budaya investasi modern

Ingin memahami dunia meme stocks lebih dalam? Tetap update, kelola risiko, dan selalu lakukan riset sebelum ikut arus hype

Fakta Menarik

GameStop (GME) melonjak 1.500% pada Januari 2021

pada Januari 2021 AMC memberikan popcorn gratis untuk pemegang saham ritel

untuk pemegang saham ritel Reddit's r/WallStreetBets memiliki lebih dari 14 juta anggota

memiliki lebih dari 14 juta anggota Komentar atau tweet Donald Trump atau Elon Musk sering menggerakkan meme stocks secara instan

VinFast (VFS) naik 700% pasca-IPO, lalu cepat anjlok

Beberapa meme stocks bisa naik lebih dari 100% dalam satu hari perdagangan

What Are Meme Stocks?

Meme stocks bukan investasi Wall Street yang "biasa". Harganya tidak naik-turun berdasarkan laporan laba yang solid atau langkah bisnis strategis. Sebaliknya, pergerakannya bisa liar—kadang naik dua kali lipat atau anjlok dalam hitungan hari—murni karena buzz online, hype media sosial, dan momentum investor ritel.

Istilah "meme stock" meledak di dunia finansial pada awal 2021, ketika sekelompok trader ritel di Reddit's r/WallStreetBets menantang hedge fund yang melakukan short besar-besaran pada GameStop (GME). Yang terjadi setelahnya adalah salah satu peristiwa pasar paling kacau, tak terduga, dan bersejarah. Hedge fund kehilangan miliaran dolar, saham GameStop meroket, dan trader ritel menyadari mereka punya kekuatan untuk menggerakkan pasar hanya dengan "kompak" secara online.

Sejak saat itu, meme stocks menjadi fenomena high-risk, high-reward, dengan saham seperti AMC Entertainment (AMC), BlackBerry (BB), bahkan Tesla (TSLA) mengalami volatilitas ala meme. Saham-saham ini biasanya memiliki beberapa kesamaan: short interest tinggi, perhatian viral di internet, dan pergerakan harga yang ekstrim.

Tapi kenapa meme stocks bisa seperti ini? Jawabannya adalah FOMO (fear of missing out), hype media sosial, dan psikologi massa. Satu tweet, satu postingan Reddit, atau satu mention di TikTok bisa membuat saham melesat, menarik lebih banyak trader yang tidak mau ketinggalan. Di saat yang sama, saham ini juga bisa anjlok secepat itu, sering kali meninggalkan investor yang masuk belakangan dengan kerugian besar.

Bagi sebagian orang, meme stocks adalah revolusi investasi—cara bagi masyarakat umum untuk menantang Wall Street. Bagi yang lain, ini hanya permainan spekulasi, di mana mereka yang timing-nya tepat menang besar, dan mereka yang menahan terlalu lama bisa "terbakar".

Jadi, apakah meme stocks itu tiket emas atau sekadar kekacauan pasar? Itu tergantung seberapa baik Anda memahami risikonya, potensinya, dan kekuatan tak terduga yang menggerakkannya.

Short Squeeze: Pemicu Meme Stocks?

Short squeeze adalah lonjakan harga saham yang cepat dan dramatis, yang memaksa trader yang bertaruh harga akan turun (short sellers) untuk membeli kembali saham pada harga yang lebih tinggi demi menutup posisi mereka. Gelombang pembelian mendadak ini mendorong momentum naik lebih lanjut, menciptakan feedback loop yang bisa membuat saham meroket dalam waktu singkat.

Short squeeze paling terkenal terjadi pada Januari 2021, ketika trader ritel di Reddit's r/WallStreetBets memicu reli besar pada GameStop (GME), menyebabkan hedge fund dengan posisi short besar mengalami kerugian miliaran dolar.

Karakteristik Utama

Tingkat Short Interest (%) Tinggi : Saham dengan persentase short yang besar rentan mengalami squeeze. Jika terlalu banyak pihak bertaruh melawan saham tersebut dan harga mulai naik, mereka bisa dipaksa membeli kembali saham, mendorong harga naik lebih tinggi.

: Saham dengan persentase short yang besar rentan mengalami squeeze. Jika terlalu banyak pihak bertaruh melawan saham tersebut dan harga mulai naik, mereka bisa dipaksa membeli kembali saham, mendorong harga naik lebih tinggi. Float Rendah (Jumlah Saham Beredar Terbatas): Jika saham punya jumlah saham yang bisa diperdagangkan (float) rendah, kenaikan permintaan sedikit saja bisa memicu lonjakan harga besar. Saham low float lebih mudah di-squeeze karena short sellers kesulitan membeli kembali saham saat dibutuhkan.

Jika saham punya jumlah saham yang bisa diperdagangkan (float) rendah, kenaikan permintaan sedikit saja bisa memicu lonjakan harga besar. Saham low float lebih mudah di-squeeze karena short sellers kesulitan membeli kembali saham saat dibutuhkan. Berita Positif atau Katalis Mendadak: Earnings beat tak terduga, kemitraan besar, peluncuran produk baru, atau persetujuan regulator bisa memicu lonjakan harga dan membuat short sellers terkejut sehingga harus menutup posisi.

Earnings beat tak terduga, kemitraan besar, peluncuran produk baru, atau persetujuan regulator bisa memicu lonjakan harga dan membuat short sellers terkejut sehingga harus menutup posisi. Euforia Investor Ritel: Saat platform seperti Reddit, Twitter (X), dan Discord menciptakan hype viral, ribuan (bahkan jutaan) trader bisa ikut masuk, menambah bahan bakar untuk squeeze.

Saat platform seperti Reddit, Twitter (X), dan Discord menciptakan hype viral, ribuan (bahkan jutaan) trader bisa ikut masuk, menambah bahan bakar untuk squeeze. Pembatasan Broker untuk Short Selling: Jika broker membatasi atau melarang short selling, tekanan pada short sellers bisa makin besar karena mereka makin sulit menutup posisi tanpa mendorong harga naik lebih tinggi.

Jika broker membatasi atau melarang short selling, tekanan pada short sellers bisa makin besar karena mereka makin sulit menutup posisi tanpa mendorong harga naik lebih tinggi. Efek Gamma Squeeze: Trading opsi bisa memperbesar short squeeze. Jika banyak trader membeli call option out-of-the-money, market makers melakukan hedging dengan membeli saham dasarnya, meningkatkan permintaan dan mendorong harga lebih tinggi.

Short squeeze menciptakan siklus panic-buying dimana short sellers buru-buru keluar dari posisi, tetapi pembelian mereka justru menambah tekanan naik. Ini bisa memicu lonjakan harga besar dalam hitungan jam atau hari. Namun, ketika hype mereda dan pembelian melambat, meme stocks bisa anjlok secepat mereka naik. Memahami mekanisme short squeeze dapat membantu trader melihat peluang—tetapi juga menghindari terjebak di sisi yang salah dari sebuah transaksi!

Kelebihan dan Kekurangan Meme Stocks

Kelebihan

Potensi Return Tinggi: Meme stocks bisa meroket dalam hitungan hari atau bahkan jam, membuka peluang keuntungan besar jangka pendek. Beberapa investor berhasil melipatgandakan investasi mereka dalam waktu singkat.

Peluang Market Timing: Mengikuti diskusi media sosial dapat membantu investor mengantisipasi pergerakan harga dan bertindak sebelum saham melonjak. Platform seperti Reddit dan Twitter memberikan sinyal awal tentang saham yang akan trending.

Alternatif Investasi: Saat indeks saham utama berada di level tertinggi, meme stocks bisa menjadi opsi high-risk, high-reward untuk diversifikasi portofolio dan mencari peluang keuntungan yang lebih besar.

Kekurangan

Volatilitas Tinggi: Meme stocks jauh lebih berisiko dibanding saham perusahaan mapan karena pergerakan harga yang tak terduga dan minim dukungan fundamental. Volatilitas ekstrim dapat menyebabkan kerugian besar dalam waktu singkat.

Fundamental Bisnis Lemah: Banyak meme stocks berasal dari perusahaan yang sedang kesulitan finansial, sehingga harga bisa jatuh ketika hype memudar. Tanpa fundamental bisnis yang kuat, saham ini sangat rentan terhadap penurunan drastis.

Risiko Terlalu Lama Menahan: Jika meme stock turun tajam, investor yang tidak menjual tepat waktu bisa mengalami kerugian besar. Timing adalah segalanya dalam trading meme stocks, dan menahan posisi terlalu lama bisa berujung pada kerugian signifikan.

10 Meme Stocks Teratas yang Harus diKetahui

Meme stocks dikenal karena volatilitas ekstrim, yang didorong komunitas online, hype media sosial, dan antusiasme investor ritel, bukan oleh fundamental tradisional. Berikut 10 meme stocks teratas yang memikat para trader:

1. GameStop (GME.US)

Sang "OG" meme stocks, GameStop menjadi poster child revolusi trading ritel pada 2021, ketika para Redditor membuat sahamnya meroket dalam pertarungan melawan short-sellers Wall Street. Perusahaan yang dulu merupakan retailer game yang kesulitan ini kini hidup dari hype dan spekulasi.

2. AMC Entertainment (AMC.US)

Dijuluki "meme stock layar perak", AMC diubah trader ritel menjadi "blockbuster" pasar saham. Dengan "pasukan" investor loyal (para "Apes"), raksasa bioskop ini memanfaatkan reli berbahan bakar meme untuk menghimpun modal dan menghindari kebangkrutan.

3. Bed Bath & Beyond (BBBYQ.US)

Retailer peralatan rumah ini mengalami pergerakan liar saat trader bertaruh pada kebangkitan, hingga akhirnya menyatakan bangkrut. Bahkan dalam kondisi finansial tertekan, spekulan tetap masuk, membuktikan kuatnya hype meme stocks.

4. BlackBerry (BB.US)

Pernah menjadi raksasa ponsel, BlackBerry berubah menjadi trading nostalgia berbahan bakar meme. Meski beralih ke cybersecurity dan software, trader masih mengingat keyboard legendarisnya dan rollercoaster harga sahamnya.

5. Tesla (TSLA.US)

Tesla milik Elon Musk bukan meme stock tradisional, tetapi sering diperdagangkan seperti meme stock. Antusiasme ala kultus, drama Twitter, dan volatilitas tinggi membuatnya tetap jadi pusat perhatian investor ritel.

6. Reddit (RDDT.US)

Ironisnya, "tempat lahir" meme stocks justru menjadi salah satunya. Setelah IPO Maret 2024, Reddit melonjak saat trader ritel masuk, membuktikan bahwa r/WallStreetBets masih punya pengaruh di pasar saham.

7. Palantir (PLTR.US)

Perusahaan big data yang misterius ini punya daya tarik seperti fiksi ilmiah, dengan kontrak pemerintah dan ambisi AI yang membuatnya tetap dibahas sebagai meme stock. Trader menyukai potensinya, meski valuasinya sangat tinggi.

8. VinFast (VFS.US)

Produsen EV Vietnam ini membawa status meme stock ke level ekstrim: melonjak lebih dari 700% dalam beberapa hari, lalu anjlok secepat itu. Float rendah dan hype ritel menjadikannya salah satu IPO paling volatil.

9. Beyond Meat (BYND.US)

Pelopor daging nabati ini berubah dari darling pasar menjadi "penyintas" meme stock. Pergerakan liar terjadi saat kubu bullish bertaruh pada masa depan tanpa daging, sementara skeptis menilai ini lebih banyak hype daripada substansi.

10. Trump Media & Technology Group (DJT.US)

Terkait bisnis media Donald Trump, saham ini bergerak mengikuti spekulasi politik dan buzz media sosial. Apakah bisnisnya layak atau sekadar perjudian berbahan bakar meme masih menjadi perdebatan.

Kisah GameStop: Ledakan Meme Stock yang Mengubah Pasar

GameStop (GME) sedang kesulitan akibat penjualan menurun dan model bisnis yang usang, sehingga menarik short sellers yang bertaruh melawan perusahaan. Pada satu titik, short interest GameStop melampaui 140% dari saham yang tersedia, artinya sebagian saham di-short lebih dari sekali.

Keith Gill, dikenal sebagai Roaring Kitty, mulai live stream di YouTube, berargumen bahwa GameStop undervalued. Analisisnya viral di WallStreetBets, dan ribuan investor ritel mulai membeli saham GME, memicu short squeeze—kenaikan harga cepat saat short sellers berebut menutup posisi. Sahamnya melonjak lebih dari 100 kali nilai awalnya, didorong oleh trading opsi dan leverage.

Siapa Roaring Kitty?

Keith Gill, alias Roaring Kitty, adalah analis finansial yang terkenal karena mendorong saham GameStop dengan klaim bahwa saham itu sangat undervalued akibat short-selling berlebihan. Ia awalnya berinvestasi $53.000, dan saat harga GameStop meroket, investasinya bernilai hampir $50 juta di puncaknya. Apakah ia menjual di puncak masih tidak jelas, namun pengaruhnya terhadap investor ritel tidak terbantahkan.

Kembalinya Meme Stocks: Apakah Tren akan Kembali Lagi?

Setelah tiga tahun diam di media sosial, Roaring Kitty kembali ke Twitter dengan mengunggah gambar yang mengisyaratkan aksi baru. Pesan-pesannya yang samar membuat GameStop, AMC, dan meme stocks lain melonjak lagi, membuktikan bahwa mania meme stock masih jauh dari selesai. Namun, reli meme stocks cenderung bersifat siklikal dan membutuhkan likuiditas ritel.

Ke depan, mania spekulasi seperti ini bisa muncul lagi dan lagi. Tetapi penting dipahami bahwa bukan hanya saham GameStop, AMC, Reddit, atau Trump Media & Technology yang bisa terdampak, melainkan juga kumpulan aset ekuitas yang sulit diprediksi dan disukai investor ritel dari seluruh dunia.

Walau GameStop adalah meme stock paling terkenal, perusahaan lain juga terseret euforia:

AMC Entertainment melonjak 2.300% sebelum turun 96% dari puncaknya

melonjak sebelum turun Tupperware naik 277% , lalu turun 90% tak lama setelahnya

naik , lalu turun 90% tak lama setelahnya Bed Bath & Beyond naik 300%, namun akhirnya bangkrut pada 2023

Bahkan setelah hype awal memudar, meme stocks baru terus bermunculan. BlackBerry, KOSS, SunPower, dan Trump Media & Technology Group juga mengalami reli spekulatif, didorong investor ritel yang mencari peluang besar berikutnya.

Bagaimana Cara Membeli Meme Stocks di XTB?

Berinvestasi di meme stocks melalui XTB sangat mudah. Cukup cari nama perusahaan di asset finder pada platform dan pilih opsi berlabel "stock" untuk melanjutkan pembelian. Dengan XTB, Anda bisa trading saham dan ETF tanpa komisi hingga €100.000 per bulan, sehingga lebih mudah untuk ikut dalam pergerakan meme stocks.

Meme stocks adalah bagian pasar yang menarik namun sangat spekulatif. Walau menawarkan potensi keuntungan besar, risikonya juga signifikan. Sebelum berinvestasi, penting untuk memahami fundamentalnya (atau ketiadaan fundamental), memantau tren media sosial, dan siap menghadapi volatilitas ekstrim. Apakah meme stocks hanya tren sesaat atau fenomena berulang, mereka tetap menjadi studi kasus yang menarik dalam investasi ritel modern.

Kesimpulan

Meme stocks bukan investasi Wall Street yang biasa. Harganya tidak naik-turun karena laporan laba atau fundamental bisnis. Sebaliknya, saham ini hidup dari hype, buzz media sosial, dan energi kolektif trader ritel—banyak di antaranya trading demi sensasi, bukan semata profit.

Semuanya bermula pada 2021, ketika sekelompok investor ritel di Reddit's r/WallStreetBets memutuskan menantang hedge fund dengan "mengguyur" GameStop (GME) dan AMC Entertainment (AMC). Yang terjadi adalah bagian dari sejarah finansial—lonjakan harga masif, kerugian hedge fund miliaran dolar, dan generasi trader baru yang sadar akan kekuatan mereka.

Meme stocks sulit diprediksi. Mereka bisa melesat semalam atau anjlok secepat itu, sering dipicu satu tweet, postingan viral, atau gelombang FOMO. Sebagian trader menghasilkan uang yang mengubah hidup, sementara yang lain kehilangan segalanya dalam sekejap.

Jadi, apakah meme stocks tiket emas atau permainan berbahaya? Faktanya, keduanya. Jika Anda paham apa yang Anda lakukan, Anda bisa menunggangi gelombang menuju keuntungan besar. Tapi jika tidak, Anda bisa terjebak saat kejatuhan terjadi.

