Popularitas logam langka melonjak di luar energi terbarukan, didorong ketegangan AS-China dan Eropa-Rusia. Permintaan lithium, molybdenum, dan neomagnets meningkat. Pelajari cara investasi ETF logam tanah jarang untuk peluang keuntungan di sektor strategis ini dengan panduan lengkap dari XTB.

Transisi ekonomi global menuju nol emisi karbon membutuhkan biaya besar dan kemungkinan besar tidak akan terwujud tanpa logam langka dan logam strategis. Beberapa perusahaan memiliki peluang untuk menjadi kontributor besar di sektor ini, dan Wall Street selalu mencari pemenang. Investor memiliki banyak peluang untuk mendapatkan eksposur terhadap logam langka, melalui ETF dan saham.

Tidak ada jaminan keuntungan dari investasi apa pun, dan meskipun ada peluang pertumbuhan jangka panjang, ada beberapa hambatan. Dalam artikel ini, Anda akan membaca tentang perspektif, kelebihan dan kekurangan, serta alat yang dapat memberikan eksposur ke pasar logam tanah jarang.

ETF logam tanah jarang (Rare Earth Elements/REE) mungkin menjadi jawaban untuk pertumbuhan yang lebih tinggi di sektor energi terbarukan, kendaraan listrik, dan pertahanan. Tentu saja, sektor ini juga memiliki risiko siklikal, dan tidak setiap perusahaan dapat memanfaatkan tren jangka panjang secara umum. Berikut adalah gambaran umum tentang dana unggulan di bidang ini, pengaruh pasar yang berperan, dan risiko investasi yang perlu Anda ketahui. Baca artikel ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang saham lithium dan ETF logam tanah jarang.

Penggunaan Logam Tanah Jarang

Elemen Tanah Jarang adalah kelompok 17 unsur logam yang terletak secara tidak mencolok di bagian bawah tabel periodik. Kelompok ini meliputi 15 lanthanida, serta scandium dan yttrium, yang dikenal karena titik leleh dan titik didihnya yang tinggi, serta perannya yang krusial dalam berbagai aplikasi elektronik, optik, magnetik, dan katalitik.

Logam tanah jarang yang paling dikenal adalah lithium, yang digunakan terutama dalam baterai untuk pasar kendaraan listrik. Tiga faktor kunci jangka panjang yang dapat mendorong pasar unsur tanah jarang adalah transisi menuju net-zero, adopsi kendaraan listrik, dan ketegangan geopolitik, yang dapat meningkatkan pengeluaran pertahanan, sehingga mendorong permintaan akan unsur tanah jarang seperti molibdenum.

Istilah "langka/Jarang" awalnya digunakan karena kelangkaan unsur-unsur ini saat pertama kali ditemukan, dan mencakup baik unsur tanah jarang ringan maupun berat. Permintaan pasar untuk unsur tanah jarang diperkirakan akan tumbuh, mengingat kehadiran luasnya di berbagai industri.

Rantai pasokan logam tanah jarang bersifat sangat siklikal, namun dapat diuntungkan dari transisi ekonomi net-zero serta ketegangan geopolitik. Peningkatan permintaan ini dapat mendorong pertumbuhan produksi logam tanah jarang, namun bahkan dengan tingkat produksi rendah pada titik terendah siklus, perusahaan dapat meraih keuntungan lebih tinggi jika harga rebound selama periode pasokan terbatas.

Dunia yang didorong oleh teknologi saat ini telah menciptakan ceruk pasar yang signifikan untuk REEs. Mulai dari menjadi komponen integral layar smartphone, autentikasi uang kertas, dan transmisi sinyal serat optik, hingga berperan kunci dalam transisi ke energi bersih, unsur tanah jarang ada di mana-mana.

Efisiensi dan persyaratan perawatan yang rendah membuatnya vital untuk turbin angin dan motor kendaraan listrik. Di bidang pertahanan dan elektronik, teknologi seperti magnet samarium-kobalt dalam misil pencari panas dan magnet logam langka yang kuat terbuat dari paduan neodymium dan samarium didukung oleh REEs.

Kelebihan dan Kekurangan Berinvestasi dalam ETF Logam Tanah Jarang

Setiap sektor pasar memiliki faktor risiko tersendiri, serta katalis positif. Investasi dalam ETF logam langka (Rare Earth ETF) memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik.

Diversifikasi dengan mengalokasikan modal ke aset yang tidak berkorelasi (harga logam langka biasanya tidak bergerak sejalan dengan investasi tradisional seperti saham dan obligasi)

Eksposur terhadap industri dengan permintaan yang terus meningkat, didorong oleh transisi geopolitik dan net-zero

Kelangkaan dapat menghasilkan imbal hasil besar bagi investor karena penggunaan luas logam-logam ini dalam teknologi

Namun, kelemahan-kelemahan ini tidak boleh diabaikan:

Siklikalitas dan volatilitas pasar sumber daya strategis yang besar (misalnya lithium)

Ketidaklikuiditan dan volatilitas pasar, ditambah potensi ketidakseimbangan informasi akibat beberapa perusahaan pertambangan besar yang mengendalikan pasar

Risiko penurunan permintaan jika bahan alternatif dikembangkan, yang berpotensi mengurangi imbal hasil investor

Oleh karena itu, meskipun potensi pertumbuhan dan permintaan pasar menjadikan ETF logam langka sebagai peluang investasi yang menarik, investor harus mempertimbangkan risiko yang melekat. Sebelum memasuki pasar niche dan menjanjikan ini, menilai toleransi risiko, tujuan investasi, dan pemahaman pasar Anda sangat penting.

Risiko dan Alternatif

Berinvestasi dalam logam langka dan strategis juga memiliki beberapa risiko. Volatilitas pasar, masalah lingkungan, risiko geopolitik, dan potensi penurunan permintaan akibat pengembangan bahan alternatif adalah faktor kritis yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, pendekatan yang terinformasi dengan baik dan strategis sangat penting saat memasuki pasar logam tanah jarang.

Sebelum terjun ke pasar REE, disarankan untuk mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Dengan lithium memainkan peran penting dalam transisi ke ekonomi hijau, pasar logam tanah jarang global diperkirakan akan tumbuh. Meskipun peluang pertumbuhan ini menandakan masa depan yang menjanjikan bagi sektor ini, mempertimbangkan faktor-faktor variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ini sangat penting. Faktor kunci yang perlu dipertimbangkan:

Kebijakan dan regulasi pemerintah

Kemajuan teknologi dan inovasi

Dinamika pasokan dan permintaan

Kekhawatiran lingkungan dan keberlanjutan

Risiko geopolitik dan ketegangan perdagangan

Persaingan pasar dan tren harga

Dengan menganalisis dan memahami faktor-faktor ini secara cermat, investor dapat membuat keputusan yang terinformasi dan menavigasi pasar dengan efektif. Dibandingkan dengan dana sektor pertambangan lainnya, komposisi portofolio yang beragam dari ETF logam tanah jarang dapat menyebabkan volatilitas yang lebih tinggi dan kinerja yang tidak konsisten dalam periode menengah hingga jangka panjang. Oleh karena itu, investor perlu memahami kepemilikan dasar ETF dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap kinerja keseluruhannya.

Pertimbangan lingkungan juga berperan, karena ekstraksi dan pemrosesan logam tanah jarang dapat menimbulkan tantangan lingkungan yang signifikan, yang berpotensi menghalangi investor yang tertarik pada keberlanjutan dan ESG. Terakhir, ketika berinvestasi dalam ETF tanah jarang yang memiliki eksposur terhadap perusahaan pertambangan asing, penting untuk mempertimbangkan risiko politik seperti perubahan dalam hubungan internasional atau perundang-undangan.

Saham - Alternatif untuk ETF

Berinvestasi di sektor logam tanah jarang tidak hanya dapat dilakukan melalui ETF, tetapi juga dengan membeli saham. Jenis investasi ini mungkin memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, tetapi jauh kurang terdiversifikasi karena tidak ada perusahaan besar yang khusus bergerak di bidang logam tanah jarang secara keseluruhan. Risiko berinvestasi pada saham tertentu mungkin lebih tinggi daripada risiko investasi ETF yang terdiversifikasi dengan baik.

Misalnya, Freeport-McMoRan dapat memberikan eksposur kepada pasar molibdenum (tentu saja tidak hanya itu), dan Albemarle memberikan eksposur kepada peluang pasar lithium (baterai kendaraan listrik). Namun, berinvestasi dalam saham membawa risiko signifikan seperti kerugian modal permanen dan kegagalan investasi.

Pasar logam tanah jarang, meskipun niche dan kompleks, menawarkan peluang investasi yang menjanjikan bagi investor yang paham teknologi. Dengan aplikasi yang luas di berbagai industri dan permintaan global yang terus meningkat, logam tanah jarang menawarkan jalur investasi yang menarik. Namun, investor harus mempertimbangkan risiko dan mengelola portofolio mereka dengan seimbang.

ETF Logam Tanah Jarang

Salah satu ETF logam langka paling populer adalah VanEck Rare Earth/Strategic Metals UCITS ETF (VVMX.DE), yang merupakan investasi yang memberikan eksposur terhadap saham perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang terlibat dalam produksi, pengolahan, dan daur ulang logam langka dan logam strategis serta mineral.

ETF ini memiliki eksposur terhadap beberapa perusahaan logam langka China besar, yang menyumbang hampir sepertiga dari portofolionya. Pegangan terbesar di China adalah Jinduicheng Molybdenum dan China Northern Rare Earth Group High Tech Co. Kedua saham tersebut masing-masing lebih dari 10% dari total pegangan ETF.

Pegangan ETF yang besar juga mencakup perusahaan Barat seperti konglomerat pertambangan dan kimia Albemarle, yang dikenal sebagai pemasok lithium terbesar untuk baterai kendaraan listrik, atau Pilbara Materials Australia, yang terkenal dengan portofolio lithium dan tantalite-nya.

VanEck Rare Earth, sebagai dana yang sudah mapan dengan portofolio yang beragam, menawarkan peluang investasi strategis bagi mereka yang ingin menjajaki potensi pasar logam langka global. Namun, karena paparan yang signifikan terhadap perusahaan-perusahaan China, investor harus mempertimbangkan risiko geopolitik yang terkait dengan ETF ini.

Peran China

Di pasar REE, China telah naik ke posisi terdepan, dengan kontribusi sekitar 60% dari produksi unsur tanah jarang dunia dan memproses 85% dari total pasokan. Dominasi ini membawa serangkaian risiko, termasuk kerentanan rantai pasokan, potensi gangguan, dan masalah geopolitik yang harus diperhatikan oleh investor ETF tanah jarang.

Selama bertahun-tahun, China telah menggunakan kontrolnya atas REE sebagai pengaruh politik. Secara khusus, China telah memberlakukan larangan ekspor sebagai respons terhadap sengketa internasional, yang menyebabkan ketidakpastian pasar dan fluktuasi harga.

Tindakan semacam ini menyoroti pentingnya diversifikasi dan manajemen risiko saat berinvestasi di sektor ini. Logam tanah jarang merupakan komoditas yang secara strategis penting.

Meskipun demikian, upaya untuk mengurangi pengaruh China di pasar REE sedang berlangsung. Upaya ini mencakup inisiatif baru dan joint venture yang bertujuan untuk mendirikan fasilitas pengolahan di lokasi lain dan mengatasi masalah lingkungan yang terkait dengan praktik saat ini.

Oleh karena itu, pasar mineral logam tanah jarang berada di ambang perubahan, menciptakan peluang baru bagi investor global.

Saham Produsen Lithium

Lithium merupakan salah satu bahan strategis dengan aplikasi yang sangat luas dalam teknologi baru seperti mobil listrik, smartphone, laptop, tablet, atau bahkan alat-alat listrik. Lithium merupakan salah satu sumber daya kunci untuk transisi net-zero. Itulah mengapa banyak investor memantau pasar ini, karena ekonomi nol emisi membutuhkan investasi besar dan merupakan tren yang diperkirakan akan bertahan dalam waktu lama.

Baterai lithium terus berkembang, tetapi yang paling penting bagi pasar lithium secara keseluruhan adalah produsen lithium. Tanpa mereka, tidak ada yang akan menggunakan lithium dalam teknologi apa pun. Produsen lithium terbesar adalah perusahaan yang terdaftar di bursa saham, dan investor dapat berinvestasi di dalamnya dengan membeli saham.

Permintaan lithium sangat siklikal dan bergantung pada tren konsumen

Kendaraan listrik dan permintaan aplikasi konsumen rentan terhadap tingkat suku bunga

Saham lithium sangat volatil dan mengalami periode lonjakan dan penurunan laba

Investor harus memeriksa tumpukan utang dan menganalisis neraca perusahaan

Periode siklikal dapat menjadi peluang bagi investor jangka panjang yang menerima risiko investasi tinggi

Perusahaan dengan tingkat utang rendah dan keunggulan kompetitif dapat menunggu permintaan pulih, tetapi investor tidak pernah tahu persis titik balik siklus

Saham Lithium

Albemarle Corp. (ALB.US) - Penyedia baterai lithium terbesar untuk kendaraan listrik. Perusahaan ini juga beroperasi di sektor kimia, katalis, dan spesialisasi bromin.

- Penyedia baterai lithium terbesar untuk kendaraan listrik. Perusahaan ini juga beroperasi di sektor kimia, katalis, dan spesialisasi bromin. Sociedad Química y Minera de Chile (SQM.US) - Konglomerat kimia dan produsen lithium terbesar di dunia, juga pemasok besar nutrisi tanaman dan yodium.

- Konglomerat kimia dan produsen lithium terbesar di dunia, juga pemasok besar nutrisi tanaman dan yodium. Lithium Americas (LAC.US) - Perusahaan yang berfokus pada penambangan, produksi, dan laboratorium lithium dengan kemitraan bisnis bersama General Motors (GM.US)

- Perusahaan yang berfokus pada penambangan, produksi, dan laboratorium lithium dengan kemitraan bisnis bersama General Motors (GM.US) Piedmont Lithium (PLL.US) - Pemasok lithium berkapitalisasi rendah yang berperan penting dalam rantai pasokan kendaraan listrik. Perusahaan ini berfokus pada pencapaian keuntungan

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

