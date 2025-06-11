Waktu membaca: 3 Menit

Dalam artikel ini, kami memulai pencarian untuk mengidentifikasi ETF terbaik yang perlu diperhatikan dalam rencana investasi Anda. Berdasarkan analisa mendalam, wawasan pasar, dan metrik kinerja, kami mengungkapkan pilihan ETF yang menunjukkan potensi untuk mendorong penciptaan kekayaan jangka panjang dan apresiasi aset.

Memulai perjalanan akumulasi kekayaan memerlukan navigasi yang hati-hati melalui berbagai pilihan investasi yang tersedia di pasar keuangan saat ini. Di antara beragam kendaraan investasi, Exchange Traded Funds (ETF) menonjol sebagai cara yang populer dan efisien untuk membangun portofolio yang terdiversifikasi dengan baik yang dirancang untuk mengembangkan kekayaan seiring waktu.

Anda pasti pernah bertanya-tanya tentang ETF mana yang terbaik untuk dimasukkan dalam rencana investasi Anda. Tentu saja, pilihan tersebut bervariasi tergantung pada tujuan pribadi Anda, namun ada berbagai jenis yang dapat Anda pilih. Perlu diingat bahwa ini bukan tips investasi, melainkan contoh sederhana.

Investment Plan menawarkan strategi yang sangat baik untuk investasi pasif jangka panjang. Dengan Investment Plan, Anda memiliki fleksibilitas untuk merancang portofolio yang dipersonalisasi yang sesuai dengan toleransi risiko, preferensi industri, atau cakupan regional Anda. Rencana ini kemudian akan secara otomatis mengalokasikan modal yang diinvestasikan ke setiap ETF sesuai dengan persentase alokasi yang telah ditentukan. Seiring waktu, seiring dengan berkembangnya nilai Investment Plan Anda, Anda akan diberi tahu untuk menyesuaikan rencana tersebut berdasarkan preferensi alokasi dana awal Anda.

Selain itu, fitur autoinvest baru memungkinkan nasabah untuk memilih dana tersedia yang ada di akun XTB mereka atau memilih transfer bank untuk secara teratur menambah dana ke portofolio individu mereka. Aplikasi yang mudah digunakan memungkinkan nasabah untuk mengatur pembayaran berulang sesuai frekuensi yang dipilih, apakah harian, mingguan, atau bulanan. Pembayaran berulang memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan tujuan investasi yang berubah.

Nasabah memiliki fleksibilitas untuk membuat hingga 10 portofolio, masing-masing terdiri dari hingga sembilan ETF. Fungsi autoinvest dapat diatur secara individual untuk setiap portofolio, memberikan kontrol yang tak tertandingi atas strategi investasi Anda. Modifikasi atau batalkan fitur ini kapan saja melalui aplikasi XTB, memastikan pendekatan investasi yang disesuaikan dan dinamis.

Sejalan dengan komitmen kami terhadap transparansi, XTB menawarkan 0% komisi untuk investasi ETF*. Selain itu, pengaturan dan pemeliharaan Investment Plan sepenuhnya gratis, memungkinkan nasabah untuk berinvestasi tanpa biaya dan hambatan yang tidak perlu.

Mari kita mulai dengan ETF Saham. ETF ini melacak kelompok saham, seperti SPDR S&P 500 ETF Trust. Dengan demikian, mereka memberikan eksposur kepada Anda terhadap berbagai saham di sektor tertentu.

ETF Saham

ETF Saham melacak kinerja indeks saham tertentu atau kelompok saham. Mereka memberikan eksposur terhadap berbagai perusahaan yang diperdagangkan secara publik.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): Adalah ETF yang meniru kinerja indeks S&P 500, yang terdiri dari 500 perusahaan terbesar yang terdaftar di Amerika Serikat.

Mari kita lanjutkan ke ETF Sektor. ETF ini melacak sektor-sektor tertentu dari pasar dan memungkinkan Anda untuk mendapatkan eksposur ke area tertentu.

ETF Sektor

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV): Adalah ETF yang menyediakan eksposur ke sektor perawatan kesehatan, berinvestasi pada perusahaan yang bergerak dalam layanan kesehatan, farmasi, dan bioteknologi.

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): Adalah ETF yang melacak sektor keuangan, berinvestasi pada bank, perusahaan asuransi, dan institusi keuangan penting lainnya.

ETF Pendapatan Tetap

ETF pendapatan tetap berinvestasi terutama dalam obligasi, memberikan aliran pendapatan yang teratur kepada para investor.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): Adalah ETF yang berinvestasi dalam obligasi korporasi dengan peringkat investasi yang denominasi dalam dolar AS.

Vanguard Total Bond Market ETF (BND): Adalah ETF yang Melacak Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index, yang mencakup obligasi pemerintah dan korporasi AS.

ETF Komoditas

ETF komoditas mengikuti kinerja harga komoditas seperti perak. Mereka dapat berinvestasi langsung dalam aset fisik atau melalui kontrak berjangka.

iShares Silver Trust (SLV): Adalah ETF yang melacak kinerja harga perak fisik.

ETF Properti

ETF properti berinvestasi dalam sekuritas properti seperti saham perusahaan properti atau REIT (Real Estate Investment Trusts), memberikan paparan terhadap sektor properti.

Vanguard Real Estate ETF (VNQ): Adalah ETF yang meniru kinerja indeks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50.

ETF Obligasi

Terakhir, ETF Obligasi biasanya lebih stabil dibandingkan ETF Saham, tetapi mereka juga cenderung memiliki imbal hasil yang lebih rendah.

Saat membangun Investment Plan, penting untuk melakukan diversifikasi di berbagai kelas aset dan sektor. Ini akan membantu Anda mengurangi risiko keseluruhan dan meningkatkan peluang kesuksesan jangka panjang.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagaian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.