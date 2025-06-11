ETF yang Paling Populer - Pintu untuk Investasi Jangka Panjang?

Waktu membaca: 3 Menit

ETF (Exchange Traded Funds) telah semakin populer dalam beberapa dekade terakhir. Sejak indeks dana pertama kali diciptakan pada tahun 1976 oleh John Bogle dari Vanguard, ETF telah mengukuhkan tempatnya yang permanen di antara kelas aset utama global. Empat belas tahun setelah indeks dana pertama, Vanguard S&P 500, diciptakan, Bursa Efek Toronto (Toronto Stock Exchange) memperkenalkan ETF pertama. Sekarang, berkat ETF, jutaan investor di seluruh dunia memiliki kesempatan untuk berinvestasi di kelas aset yang terdefinisi dengan baik. Penerbit ETF terbesar, BlackRock (iShares), mencatatkan keuntungan miliaran dolar, berkat meningkatnya aliran dana masuk ke ETF. Investasi yang terdiversifikasi dan disederhanakan - yang dapat dilakukan secara mandiri, tanpa biaya tinggi yang dikenakan oleh reksa dana. Akses langsung ke pasar global kini lebih mudah dari sebelumnya.

Banyak investor tertarik pada potensi ETF mengingat kinerja luar biasa jangka panjang dari pasar saham AS. Indeks yang mencakup 500 perusahaan terbesar di AS yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE), S&P 500, telah memberikan hasil 5 poin persentase lebih tinggi kepada investor dibandingkan dengan imbal hasil obligasi negara 10 tahun dalam jangka panjang (dan rata-rata 10% per tahun dalam 100 tahun terakhir).

Hal ini berkaitan dengan tren ekonomi yang sukses dan kebijakan moneter. Akibatnya, sejumlah besar uang mengalir ke S&P 500, dan pemegang ETF jangka panjang dalam beberapa tahun terakhir tidak memiliki alasan untuk mengeluh.

ETF telah membantu "mendemokratisasi" pasar keuangan dengan membuka akses ke pasar saham bagi jutaan orang melalui dana indeks dan dana yang melacak saham perusahaan serta aset di sektor-sektor tertentu. Contohnya, ETF komoditas, teknologi baru, atau ETF obligasi. Dalam postingan berikut, kami akan mencantumkan 7 ETF populer dan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan investasi di ETF. Aset ini, bersama dengan Rencana Investasi, dapat sangat membantu Anda dalam membangun portofolio investasi jangka panjang. Bagaimana caranya? Mari kita temukan jawabannya di bawah ini.

ETF - Kelebihan dan Kekurangan

ETF tidak menjamin imbal hasil investasi. Tingkat imbal hasil dari investasi di dalamnya ditentukan oleh bagaimana pasar akan menilai apa yang ada dalam portofolio mereka (saham, obligasi, dll.) atau—perilaku harga aset yang mereka lacak (misalnya harga gas, emas, perak, dll.). ETF memiliki kelebihan dan kekurangan, yang kami jelaskan di bawah ini untuk membantu calon investor menganalisa potensi dan risikonya. Berikut beberapa di antaranya.

Kelebihan

Cocok untuk investor jangka panjang yang lebih memilih gaya investasi pasif

Hambatan masuk rendah, biaya rendah (TER) dan likuiditas tinggi

Risiko terbatas dan kemungkinan diversifikasi portofolio

Volatilitas fluktuasi nilai investasi yang lebih rendah

Cocok untuk investor pemula maupun yang berpengalaman

Kemungkinan berinvestasi pada berbagai aset seperti Saham atau ETF

Kekurangan

Mungkin tidak cocok untuk trader dan investor jangka pendek yang lebih menyukai gaya investasi agresif

Risiko yang lebih rendah diimbangi dengan kemungkinan imbal hasil yang lebih rendah

Diversifikasi tidak menjamin imbal hasil dan juga dapat menyebabkan kerugian

Risiko ketidaksesuaian (misalignment) ETF dalam portofolio

Konsentrasi modal yang berlebihan dalam investasi pasif dapat membatasi opsi alokasi menuju aset yang lebih berisiko (kemungkinan imbal hasil yang luar biasa)

ETF Paling Populer

Exchange Traded Funds (ETF) menawarkan investor paparan ke hampir setiap kelas aset:

ETF sektor terpilih (misalnya teknologi baru, bank, bioteknologi, dll.)

Investasi hijau dan ESG (energi terbarukan, mobil listrik, dll.)

Obligasi (dari obligasi korporasi berimbal hasil tinggi, "treasury" AS 10 tahun)

Energi dan bahan (misalnya ETF komoditas pada gas alam, tembaga)

Logam mulia (emas, perak)

ETF ekuitas dividen (model ETF "distribusi")

Hal yang Perlu Diketahui

Hasil dari setiap Exchange Traded Fund (ETF) sangat bergantung pada perkembangan masa depan yang biasanya tidak dapat diprediksi dalam jangka pendek di pasar global dan ekonomi.

Dalam jangka panjang, ekonomi global yang kuat seharusnya dianggap sebagai pendorong positif bagi pasar saham - meningkatnya konsumsi berarti laba perusahaan yang lebih tinggi dan kemungkinan melebihi ekspektasi analis.

Keputusan bank sentral dapat memengaruhi tidak hanya pasar saham tetapi terutama obligasi (dan ETF obligasi), tetapi juga... logam mulia atau komoditas energi. Jangan lupa untuk melakukan riset sendiri dan memperoleh pengetahuan keuangan - bahkan jika Anda berinvestasi secara pasif;

Prinsip dasar keuangan menyatakan bahwa semakin rendah risiko, semakin rendah potensi hasil investasi. Teori ini juga menyiratkan kebalikannya - untuk mengambil risiko lebih tinggi, investor dapat mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi tetapi juga kerugian yang lebih besar.

Informasi terperinci tentang setiap Exchange Traded Fund dapat ditemukan di situs web penerbitnya. Dalam hal ETF iShares - lembaga yang bertanggung jawab atas penerbitannya adalah BlackRock.

Investor dapat menjual ETF kapan saja - saat bursa saham buka.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagaian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.