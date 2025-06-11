ETF yang Paling Populer - Pintu untuk Investasi Jangka Panjang?

ETF (Exchange Traded Funds) telah semakin populer dalam beberapa dekade terakhir. Sejak indeks dana pertama kali diciptakan pada tahun 1976 oleh John Bogle dari Vanguard, ETF telah mengukuhkan tempatnya yang permanen di antara kelas aset utama global. Empat belas tahun setelah indeks dana pertama, Vanguard S&P 500, diciptakan, Bursa Efek Toronto (Toronto Stock Exchange) memperkenalkan ETF pertama. Sekarang, berkat ETF, jutaan investor di seluruh dunia memiliki kesempatan untuk berinvestasi di kelas aset yang terdefinisi dengan baik. Penerbit ETF terbesar, BlackRock (iShares), mencatatkan keuntungan miliaran dolar, berkat meningkatnya aliran dana masuk ke ETF. Investasi yang terdiversifikasi dan disederhanakan - yang dapat dilakukan secara mandiri, tanpa biaya tinggi yang dikenakan oleh reksa dana. Akses langsung ke pasar global kini lebih mudah dari sebelumnya.
Banyak investor tertarik pada potensi ETF mengingat kinerja luar biasa jangka panjang dari pasar saham AS. Indeks yang mencakup 500 perusahaan terbesar di AS yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE), S&P 500, telah memberikan hasil 5 poin persentase lebih tinggi kepada investor dibandingkan dengan imbal hasil obligasi negara 10 tahun dalam jangka panjang (dan rata-rata 10% per tahun dalam 100 tahun terakhir).
Hal ini berkaitan dengan tren ekonomi yang sukses dan kebijakan moneter. Akibatnya, sejumlah besar uang mengalir ke S&P 500, dan pemegang ETF jangka panjang dalam beberapa tahun terakhir tidak memiliki alasan untuk mengeluh.
ETF telah membantu "mendemokratisasi" pasar keuangan dengan membuka akses ke pasar saham bagi jutaan orang melalui dana indeks dan dana yang melacak saham perusahaan serta aset di sektor-sektor tertentu. Contohnya, ETF komoditas, teknologi baru, atau ETF obligasi. Dalam postingan berikut, kami akan mencantumkan 7 ETF populer dan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan investasi di ETF. Aset ini, bersama dengan Rencana Investasi, dapat sangat membantu Anda dalam membangun portofolio investasi jangka panjang. Bagaimana caranya? Mari kita temukan jawabannya di bawah ini.
Source:xStation5
ETF - Kelebihan dan Kekurangan
ETF tidak menjamin imbal hasil investasi. Tingkat imbal hasil dari investasi di dalamnya ditentukan oleh bagaimana pasar akan menilai apa yang ada dalam portofolio mereka (saham, obligasi, dll.) atau—perilaku harga aset yang mereka lacak (misalnya harga gas, emas, perak, dll.). ETF memiliki kelebihan dan kekurangan, yang kami jelaskan di bawah ini untuk membantu calon investor menganalisa potensi dan risikonya. Berikut beberapa di antaranya.
Kelebihan
Cocok untuk investor jangka panjang yang lebih memilih gaya investasi pasif
Hambatan masuk rendah, biaya rendah (TER) dan likuiditas tinggi
Risiko terbatas dan kemungkinan diversifikasi portofolio
Volatilitas fluktuasi nilai investasi yang lebih rendah
Cocok untuk investor pemula maupun yang berpengalaman
Kemungkinan berinvestasi pada berbagai aset seperti Saham atau ETF
Kekurangan
Mungkin tidak cocok untuk trader dan investor jangka pendek yang lebih menyukai gaya investasi agresif
Risiko yang lebih rendah diimbangi dengan kemungkinan imbal hasil yang lebih rendah
Diversifikasi tidak menjamin imbal hasil dan juga dapat menyebabkan kerugian
Risiko ketidaksesuaian (misalignment) ETF dalam portofolio
Konsentrasi modal yang berlebihan dalam investasi pasif dapat membatasi opsi alokasi menuju aset yang lebih berisiko (kemungkinan imbal hasil yang luar biasa)
ETF Paling Populer
Source: xStation5
Exchange Traded Funds (ETF) menawarkan investor paparan ke hampir setiap kelas aset:
ETF sektor terpilih (misalnya teknologi baru, bank, bioteknologi, dll.)
Investasi hijau dan ESG (energi terbarukan, mobil listrik, dll.)
Obligasi (dari obligasi korporasi berimbal hasil tinggi, "treasury" AS 10 tahun)
Energi dan bahan (misalnya ETF komoditas pada gas alam, tembaga)
Logam mulia (emas, perak)
ETF ekuitas dividen (model ETF "distribusi")
Hal yang Perlu Diketahui
Hasil dari setiap Exchange Traded Fund (ETF) sangat bergantung pada perkembangan masa depan yang biasanya tidak dapat diprediksi dalam jangka pendek di pasar global dan ekonomi.
Dalam jangka panjang, ekonomi global yang kuat seharusnya dianggap sebagai pendorong positif bagi pasar saham - meningkatnya konsumsi berarti laba perusahaan yang lebih tinggi dan kemungkinan melebihi ekspektasi analis.
Keputusan bank sentral dapat memengaruhi tidak hanya pasar saham tetapi terutama obligasi (dan ETF obligasi), tetapi juga... logam mulia atau komoditas energi. Jangan lupa untuk melakukan riset sendiri dan memperoleh pengetahuan keuangan - bahkan jika Anda berinvestasi secara pasif;
Prinsip dasar keuangan menyatakan bahwa semakin rendah risiko, semakin rendah potensi hasil investasi. Teori ini juga menyiratkan kebalikannya - untuk mengambil risiko lebih tinggi, investor dapat mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi tetapi juga kerugian yang lebih besar.
Informasi terperinci tentang setiap Exchange Traded Fund dapat ditemukan di situs web penerbitnya. Dalam hal ETF iShares - lembaga yang bertanggung jawab atas penerbitannya adalah BlackRock.
Investor dapat menjual ETF kapan saja - saat bursa saham buka.
Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagaian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.
FAQ
ETF (Exchange-Traded Fund) umumnya memberikan eksposur ke puluhan bahkan ratusan perusahaan yang tercatat di bursa. Sedangkan investasi pada saham individual berarti membeli saham dari satu perusahaan saja (atau lebih, jika investor membeli saham dari beberapa perusahaan berbeda). Karena ETF menggabungkan banyak saham sekaligus, biasanya volatilitasnya lebih rendah dibandingkan saham individual. ETF juga cenderung lebih terlindungi dari risiko yang terkait dengan investasi pada satu perusahaan saja. Beberapa ETF berbasis indeks mengikuti pergerakan harga indeks pasar saham secara keseluruhan, yang mencakup puluhan hingga ratusan saham dari berbagai perusahaan.
Beberapa ETF yang disebut 'Distributing' (Dist.) memberikan dividen kepada investor sesuai dengan besarnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam portofolionya. Sedangkan ETF yang disebut “Accumulating” (Acc.) tidak membayar dividen secara langsung, melainkan mengakumulasi nilai dividen tersebut ke dalam harga ETF itu sendiri. Contohnya, indeks DAX Jerman menggunakan mekanisme serupa yang disebut 'Performance Index', di mana pergerakan harga indeks ini memperhitungkan tidak hanya perubahan harga saham, tetapi juga dividen yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan Jerman.
Ya, ETF bisa jadi pilihan yang cocok bagi investor pasif yang memiliki rencana investasi jangka panjang. Hal ini karena ETF menawarkan diversifikasi yang mudah, biaya investasi yang rendah, serta kemudahan dalam mengelola portofolio yang terdiri dari aset ETF. Namun, di sisi lain, ETF juga bisa diperdagangkan oleh spekulan jangka pendek atau trader.
Pasar saham merespons positif tren globalisasi, pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi baru, serta kebijakan stimulasi dari bank sentral seperti Federal Reserve (Fed) dan European Central Bank (ECB). Semakin banyak investor dan reksa dana yang memasuki pasar, sehingga menjadikan ETF sebagai alternatif investasi yang menarik. Aliran modal yang besar ini mempercepat peningkatan popularitas ETF. Kinerja pasar saham yang baik meyakinkan investor bahwa ETF memungkinkan mereka mendapatkan eksposur langsung ke indeks pasar saham tanpa perlu memiliki pengetahuan khusus atau memahami detail penilaian perusahaan.
Keuntungan utama dari ETF adalah kemudahan aksesnya ke pasar seperti obligasi dan indeks saham. Jika tidak ada ETF pada indeks S&P 500, seorang investor harus memilih sendiri perusahaan-perusahaan yang akan dimasukkan dan menentukan bobotnya dalam portofolio agar mencerminkan perilaku indeks tersebut. Selain itu, investor juga harus secara aktif mengelola dan melakukan perubahan portofolio tersebut. Dengan ETF, hal tersebut tidak diperlukan karena manajemen sudah dilakukan secara otomatis. Keuntungan lain yang sangat penting adalah biaya yang relatif rendah untuk memegang ETF.
