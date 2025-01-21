Baca selengkapnya

Bagaimana cara membuka akun perdagangan dengan XTB?

Daftar Akun trading di XTB cepat dan mudah. Ikuti proses tiga langkah yang kami jelaskan dalam artikel ini.

Daftar Akun trading di XTB cepat dan mudah. Cukup ikuti proses tiga langkah berikut:

  1. Isi formulir online kami dan dapatkan akses instan ke platform trading kami, sementara kami memverifikasi detail Anda.
  2. Anda mungkin diminta untuk mengunggah dokumen tambahan untuk memverifikasi identitas Anda (seperti bukti identitas, laporan bank, dll.) melalui XTB Client Office Anda.
  3. Setelah aplikasi Anda disetujui, Anda dapat melakukan deposit melalui proses online yang aman dan mulai trading!

Langkah-langkah keamanan yang kami ambil

Semua data dikirim melalui koneksi SSL yang aman.

Perlindungan Dana Anda

Semua dana Nasabah disimpan dalam rekening bank yang terpisah sesuai dengan kewajiban regulasi kami.

Dana Anda disimpan dalam rekening yang terpisah dan terisolasi dari rekening kami sendiri.

Mengapa Memilih XTB?

  • Salah satu broker terbesar di Eropa.
  • Akses penuh ke platform pemenang penghargaan, xStation, yang dipilih oleh Personal Online Wealth Awards, dengan eksekusi perdagangan yang superior.
  • Akses ke lebih dari 650 instrumen.
  • Pendidikan komprehensif secara gratis melalui Online Trading Academy, e-book gratis, dan webinar.

Kami Siap Membantu

Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai pembuatan akun, silakan hubungi tim layanaan pelanggan kami yang siap membantu:

Layanan nasabah, setiap hari kerja pukul 07.00–24.00.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
