Investasi Perubahan Iklim: Memaksimalkan Dampak & Imbal Hasil

Perubahan iklim berarti realitas pasar baru, dan meskipun suku bunga meningkat, tren global jelas. Investasi iklim semakin populer karena banyak perusahaan dapat memanfaatkan perubahan signifikan ini di Bumi. Bagaimana memaksimalkan dampak positif dari investasi perubahan iklim?

Dunia terus berkembang, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menghasilkan emisi karbon signifikan. Iklim Bumi sedang berubah, dan memulihkan lingkungan berkelanjutan akan membantu umat manusia mencapai pertumbuhan jangka panjang tanpa mengganggu ekosistem planet dan risikonya. Tren "ekonomi hijau" yang sangat penting telah muncul sebagai respons terhadap perubahan iklim yang cepat. Namun, transisi menuju ekonomi berkelanjutan ini tidak dapat terwujud tanpa investasi triliunan dolar dari sektor swasta.

Investasi perubahan iklim menciptakan peluang besar bagi perusahaan yang menciptakan model bisnis sukses berdasarkan tren hijau baru. Investor yang memilih berinvestasi dalam perubahan iklim dapat mengharapkan imbal hasil jangka panjang dan dampak positif bagi Bumi. Tentu saja, seperti investasi lainnya, investasi iklim tidak lepas dari risiko. Bagaimana cara menghasilkan uang dan memahami tren investasi dalam perubahan iklim? Dari saham kendaraan listrik hingga investasi di tambang uranium hingga investasi infrastruktur air. Pelajari bagaimana energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan teknologi pengurangan karbon dapat menyelaraskan investasi Anda dengan keberlanjutan lingkungan dan potensi pertumbuhan. Baca panduan lengkap investasi perubahan iklim ini untuk mengetahui cara mendapatkan manfaat dan dampak maksimal dari investasi hijau Anda.

Upaya net-zero global

Urgensi untuk mengatasi perubahan iklim telah memicu upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi Amerika Serikat memiliki target untuk mencapai ekonomi dengan emisi CO2 0% (net-zero) hingga 2050, sama seperti Uni Eropa. Target net-zero global ini berpotensi menciptakan peluang investasi iklim yang sangat besar bagi perusahaan swasta. Seiring dunia berusaha beralih ke ekonomi rendah karbon, perusahaan-perusahaan mulai mengambil langkah dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon mereka dan mitigasi perubahan iklim.

Pergeseran ke ekonomi hijau ini tidak hanya berkontribusi dalam perjuangan melawan pemanasan global, tetapi juga menawarkan beragam peluang investasi perubahan iklim. Perusahaan yang fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca memimpin gerakan investasi hijau ini. Kemajuan dalam teknologi penangkapan karbon dan transmisi energi bersih telah menjadikan sektor ini komponen vital dalam strategi mitigasi perubahan iklim. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya memberikan dampak nyata terhadap krisis iklim, tetapi juga membuka era baru dalam investasi iklim yang menguntungkan.

Transmisi energi dan peluang sektor khusus

Teknologi pengurangan gas rumah kaca dan kemajuan dalam transmisi energi bersih menawarkan peluang investasi yang menguntungkan dan berkontribusi signifikan dalam memerangi perubahan iklim

Energi terbarukan dan pasar kendaraan listrik (EV) mengalami pertumbuhan pesat, dengan perusahaan di sektor ini menawarkan peluang investasi menjanjikan melalui inovasi teknologi dan ekspansi internasional

Tidak hanya EV, tetapi juga sektor niche seperti penambangan uranium atau investasi dalam infrastruktur pasokan air mungkin kritis bagi perekonomian global

Investasi perubahan iklim yang efektif memerlukan pengelolaan risiko dan imbalan, memanfaatkan riset investasi, dan memahami dinamika pasar global, dengan fokus pada strategi jangka panjang dan optimasi portofolio berkelanjutan. Dalam perjuangan melawan perubahan iklim, teknologi penangkapan karbon telah muncul sebagai game-changer untuk investasi hijau. Dengan mengekstraksi karbon dioksida dari atmosfer, teknologi ini menawarkan solusi menjanjikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan emisi karbon.

Perusahaan seperti Climeworks dan Carbon Engineering memimpin inovasi investasi iklim ini, dengan fasilitas operasional di Eropa dan Amerika Serikat. Bidang ini sangat beragam, dengan perusahaan seperti SAIPEM's CO2 Solutions dan LanzaTech mengembangkan penangkapan karbon dengan pendekatan unik, seperti teknologi berbasis enzim dan mengubah gas limbah menjadi produk berguna. Teknologi inovatif ini menyoroti potensi penangkapan karbon sebagai alat dalam perjuangan melawan perubahan iklim dan jalur investasi yang menguntungkan.

Pemimpin transmisi energi bersih

Seiring dunia beralih ke energi terbarukan, kebutuhan akan transmisi energi yang efisien dan berkelanjutan semakin mendesak untuk mendukung investasi perubahan iklim. Perusahaan di seluruh dunia mendorong perubahan ini dengan mengembangkan solusi yang berkontribusi pada ekonomi rendah karbon. Neoenergia di Brasil, misalnya, menekankan solusi berkelanjutan dalam operasinya yang melibatkan pembangkitan, transmisi, dan distribusi energi.

Perusahaan Eropa seperti E.ON fokus pada distribusi listrik cerdas dan pembangunan jaringan listrik yang tangguh. Para pemimpin transmisi energi bersih ini tidak hanya memainkan peran kunci dalam transisi energi tetapi juga menawarkan peluang investasi iklim yang menarik di sektor energi terbarukan.

Transisi energi dan kendaraan listrik

Transisi energi – pergeseran global dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan – menawarkan berbagai peluang investasi dalam solusi energi berkelanjutan. Transisi energi ini mencakup sektor-sektor yang beragam seperti:

Energi terbarukan

Penyimpanan energi

Hidrogen

Penangkapan karbon

Transportasi listrik

Investasi perubahan iklim dalam transisi energi melampaui penerapan teknologi bersih untuk mencakup rantai pasokan energi bersih dan penerbitan utang terkait transisi energi. Memahami sektor-sektor yang beragam ini dan potensi pertumbuhannya sangat penting bagi investor yang ingin memanfaatkan peluang investasi iklim. Di setiap tahap terdapat perusahaan yang terlibat dalam investasi perubahan iklim. Misalnya, Albemarle adalah pemasok lithium terbesar di dunia untuk kendaraan listrik, sehingga perusahaan ini dapat diuntungkan dari pertumbuhan pasar EV jangka panjang. Ada banyak contoh serupa dalam ekosistem investasi hijau.

Kendaraan listrik merupakan bagian yang sangat penting dari investasi perubahan iklim. Pada 2023, lebih banyak klien AS memilih kendaraan listrik daripada sebelumnya. Hanya pada kuartal kedua 2023, konsumen AS membeli 300.000 kendaraan listrik baterai baru. Selain itu, jangkauan baterai telah meningkat secara signifikan, dengan jumlah kendaraan listrik yang memiliki jangkauan setidaknya 300 mil meningkat dari 13 menjadi 51 pada 2023, menurut data Departemen Energi AS. Investor dapat mempertimbangkan investasi iklim di perusahaan seperti Tesla, Albemarle, Nio, atau Xpeng.

Peningkatan adopsi kendaraan listrik (EV) menandai pergeseran penting di sektor transportasi menuju keberlanjutan dan investasi perubahan iklim. Dengan penjualan kendaraan listrik global melampaui tonggak penting 10 juta unit pada tahun 2022, pasar EV telah terbukti sebagai segmen yang tumbuh pesat dalam investasi iklim.

Pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat ini menawarkan berbagai peluang investasi perubahan iklim. Pemimpin industri seperti Tesla dan BYD berada di garis depan revolusi ini, secara aktif memerangi perubahan iklim melalui transportasi berkelanjutan.

Transisi ke kendaraan listrik tidak hanya mewakili peluang investasi iklim bagi investor, tetapi juga memainkan peran kritis dalam upaya global untuk mitigasi perubahan iklim.

Produsen pemimpin kendaraan listrik

Beberapa pemain kunci mendominasi pasar kendaraan listrik (EV) dan mendorong pertumbuhan serta inovasi dalam investasi perubahan iklim. BYD telah muncul sebagai produsen mobil listrik terbesar, mengalahkan Tesla dengan penjualan 1,9 juta mobil listrik plug-in secara global pada tahun 2022.

Produsen EV terkemuka tidak hanya fokus pada produksi kendaraan listrik, tetapi juga berinovasi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan mendukung investasi iklim. Misalnya, NIO berada di garis depan teknologi pertukaran baterai, inovasi yang meningkatkan kemudahan penggunaan dan adopsi kendaraan listrik. Selain itu, Toyota Motors memainkan peran signifikan sebagai produsen EV hibrida dalam ekosistem investasi hijau.

Seiring dengan upaya perusahaan-perusahaan ini dalam mendorong adopsi EV, mereka menawarkan peluang investasi perubahan iklim yang menarik di segmen transportasi berkelanjutan. Investor juga dapat mempertimbangkan investasi iklim di produsen EV Eropa seperti Volkswagen (VOW1.DE) dan Porsche (P911.DE).

Penyimpanan baterai

Seiring dengan percepatan adopsi kendaraan listrik, kebutuhan akan solusi penyimpanan baterai yang efisien juga meningkat dalam ekosistem investasi perubahan iklim. Perusahaan seperti QuantumScape fokus pada pengembangan baterai lithium-metal padat, pendekatan inovatif yang berpotensi mengubah sektor kendaraan listrik dan investasi iklim.

Pemain kunci lainnya dalam investasi hijau, seperti BYD dan LG Chem, dikenal karena sistem penyimpanan energi yang andal, memenuhi berbagai kebutuhan penyimpanan energi.

Kemajuan dalam teknologi penyimpanan baterai tidak hanya memperkuat posisi kendaraan listrik tetapi juga membantu membangun ekosistem energi berkelanjutan, menawarkan prospek menjanjikan untuk investasi perubahan iklim.

Penting: Seperti sektor diskresioner lainnya, permintaan kendaraan listrik juga bersifat siklikal. Hal ini bergantung pada kondisi ekonomi (risiko resesi) dan bahkan harga bahan bakar global. Tren pertumbuhan jangka panjang tidak menjamin bahwa harga saham perubahan iklim dari sektor ini akan terus naik tanpa penurunan. Ini adalah proses ekonomi dan investasi yang alami, namun investor iklim dengan mindset yang kuat dan riset dapat memanfaatkan penurunan untuk meningkatkan investasi pada harga yang lebih rendah (dengan risiko pembalikan tren).

Investasi perubahan iklim

Sektor energi terbarukan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, membuka berbagai peluang investasi perubahan iklim yang menjanjikan. Perusahaan seperti NextEra Energy, Brookfield Renewable, dan Clearway Energy telah mengukuhkan kehadiran kuat di sektor energi terbarukan dengan aset angin dan surya yang signifikan untuk investasi iklim.

Selain itu, perusahaan diversifikasi seperti Vestas, Orsted, atau Siemens Energy telah menjadi bagian dari gerakan energi terbarukan, berkontribusi melalui operasi turbin angin mereka dalam ekosistem investasi hijau. Meningkatnya popularitas saham energi terbarukan memberikan investor kesempatan untuk memanfaatkan transisi ke ekonomi rendah karbon dan berpartisipasi dalam perjuangan global melawan perubahan iklim melalui investasi iklim.

Pelopor energi angin

Energi angin, pilar lain dari sektor energi terbarukan, telah mengalami pertumbuhan substansial secara global dan menjadi komponen penting investasi perubahan iklim. Perusahaan seperti NextEra Energy Resources, Orsted, dan Vestas Wind Systems berada di garis depan revolusi ini, mengoperasikan kapasitas pembangkit angin yang signifikan di seluruh dunia. Perubahan iklim adalah tantangan global yang membutuhkan solusi global dan investasi iklim yang masif. Oleh karena itu, industri investasi perubahan iklim dibentuk oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk:

Pemerintah dan pembuat kebijakan

Perusahaan swasta dan publik

Investor individu dan institusional

Dana kekayaan negara

Dana kekayaan negara, misalnya, semakin menyadari pentingnya menyelaraskan mandat keuangan mereka untuk mengatasi perubahan iklim melalui investasi iklim yang bertanggung jawab. Namun, jalan menuju investasi perubahan iklim tidak selalu mudah. Investor yang bertujuan berkontribusi pada solusi iklim menghadapi hambatan yang signifikan, terutama di wilayah seperti Amerika Selatan, di mana keterbatasan keuangan dan tingkat utang yang tinggi menghambat inisiatif iklim pemerintah.

Mengatasi tantangan investasi iklim ini memerlukan pendekatan investasi strategis, didukung oleh riset mendalam dan pemahaman tentang dinamika global investasi perubahan iklim. Tidak hanya tenaga angin, tetapi juga pembangkit listrik tenaga surya mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan beberapa perusahaan memimpin upaya investasi hijau ini. Beberapa produsen terkemuka dalam pembangkit listrik tenaga surya dengan operasi global yang luas adalah perusahaan seperti First Solar yang menarik untuk investasi perubahan iklim.

Kelebihan dan kekurangan investasi perubahan iklim

Berinvestasi dalam perubahan iklim memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, dan investor harus mempertimbangkan risikonya sebelum melakukan investasi iklim. Di bawah ini, kami sebutkan kelebihan dan kekurangan utama berinvestasi dalam perusahaan ramah lingkungan dan saham perubahan iklim.

Kelebihan

Berinvestasi dalam perusahaan perubahan iklim memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan keberlanjutan global

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dunia yang ekologis dan berkelanjutan dapat memberikan keuntungan finansial dan kepuasan personal bagi investor

Perusahaan hijau mendapat dukungan dari sektor swasta dan publik, serta persetujuan politisi untuk investasi iklim

Sektor perubahan iklim dapat mengandalkan investasi masif dari sektor swasta dan dana negara

Sektor seperti kendaraan listrik berada dalam tren pertumbuhan jangka panjang yang dapat menguntungkan pemegang saham perubahan iklim

Kekurangan

Sektor investasi iklim mungkin sangat bergantung pada kebijakan suku bunga

Pesanan publik mungkin tidak berkelanjutan seiring dengan meningkatnya utang publik ekonomi besar

Saham perubahan iklim dari perusahaan tanpa arus kas positif mungkin terpengaruh signifikan oleh resesi

Daur permintaan yang sangat siklikal dalam investasi hijau

Banyak risiko persaingan dan gangguan teknologi dalam sektor investasi iklim

Penting: Perusahaan membutuhkan investasi untuk tumbuh dan menerapkan strategi mereka pada skala yang lebih besar. Tentu saja, perusahaan publik hanya mendapatkan uang dari pasar saham sekali (selama IPO atau penerbitan saham baru, untuk mengumpulkan modal). Namun, kapitalisasi pasar yang lebih tinggi meningkatkan kemampuan mereka, serta reputasi dan pengakuan, yang mungkin krusial untuk ekspansi lebih lanjut dalam investasi perubahan iklim.

Investasi berdampak

Seperti investasi lainnya, investasi perubahan iklim memiliki berbagai risiko, dan investasi saham iklim sangat berisiko. Namun, dalam jenis investasi ini, uang Anda dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan. Transisi energi membutuhkan triliunan dolar, dan biaya-biaya tersebut harus ditanggung oleh umat manusia untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan. Hampir tidak mungkin melakukannya tanpa investasi perubahan iklim dari sektor swasta.

Dengan berinvestasi pada perusahaan yang memprioritaskan investasi berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, investor iklim dapat membantu mendorong inovasi menuju teknologi dan praktik yang lebih ramah lingkungan. Nantinya, dapat mengarah pada pengurangan emisi karbon, udara dan air yang lebih bersih, serta planet yang lebih sehat untuk generasi mendatang melalui investasi perubahan iklim.

Berinvestasi pada inisiatif hijau ini juga memiliki manfaat finansial untuk investor iklim. Perusahaan yang memprioritaskan keberlanjutan cenderung lebih tangguh terhadap gangguan pasar yang disebabkan oleh regulasi perubahan iklim atau tekanan publik untuk tindakan lingkungan. Selain itu, mereka sering kali dapat menarik konsumen yang sadar sosial yang lebih memilih produk yang diproduksi oleh perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, menciptakan nilai jangka panjang untuk investasi iklim.

Risiko investasi iklim

Seperti investasi lainnya, investasi perubahan iklim juga memiliki risiko dan imbalan yang harus dipahami investor. Risiko regulasi dan kebijakan merupakan pertimbangan utama, karena perubahan kebijakan pemerintah dapat berdampak signifikan pada keuntungan saham perubahan iklim. Apa saja 5 risiko dasar dan spesifik terkait investasi perubahan iklim?

1. Risiko terkait suku bunga dan biaya utang

Beberapa perusahaan investasi perubahan iklim tidak menguntungkan dan menjalankan bisnis dengan membiayai diri mereka sendiri melalui utang. Peningkatan biaya bunga, ditambah dengan perekonomian yang melemah, dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan kelelahan model bisnis. Suku bunga yang lebih tinggi juga membatasi kemampuan untuk mengumpulkan modal melalui penerbitan obligasi (utang), karena mungkin tidak memenuhi tingkat bunga pasar yang memadai. Risiko ini terutama berlaku untuk perusahaan investasi iklim yang belum menguntungkan dan tidak menghasilkan arus kas positif.

2. Risiko persaingan

Beberapa perusahaan investasi iklim bersaing di berbagai bidang bisnis, seperti margin atau teknologi baru. Tren terkait sumber energi hijau dan nol karbon juga menghasilkan persaingan yang signifikan dalam investasi perubahan iklim. Sebagai contoh, kita dapat menyebutkan merek otomotif China yang bersaing dengan Tesla, atau perusahaan mobil Jerman. Setiap perusahaan dalam investasi iklim berisiko bahwa produk atau model bisnisnya tidak cukup kuat untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar.

3. Risiko kontrak pemerintah

Banyak perusahaan energi hijau bergantung pada pengadaan pemerintah dan kontrak yang ditandatangani dengan kelompok negara untuk investasi perubahan iklim mereka. Selalu ada risiko bahwa kontrak investasi iklim semacam itu akan ditangguhkan atau dibatalkan, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Bagi pemegang saham perubahan iklim, hal ini dapat menjadi lebih menyakitkan karena harga saham biasanya sudah memperhitungkan peristiwa positif semacam itu sebelumnya. Akibatnya, pemutusan kontrak dapat menyebabkan penurunan harga saham iklim yang drastis. Contoh yang baik di sini adalah kontrak perusahaan Denmark Orsted dengan Amerika Serikat, yang mencakup pembangkit listrik tenaga angin "lepas pantai" di sepanjang pantai timur AS.

4. Risiko resesi

Resesi menimbulkan risiko signifikan bagi banyak industri, termasuk tren investasi perubahan iklim. Ketika kemakmuran "menguap" dan pertumbuhan ekonomi melambat, banyak perusahaan dan negara menarik diri dari investasi "tidak menguntungkan", yang berdampak pada pesanan perusahaan "energi hijau". Investor iklim kemudian melihat banyak proyek dan rencana dengan skeptisisme yang lebih besar dan menjadi enggan mengambil risiko, yang tercermin dalam penurunan harga saham perubahan iklim yang siklikal.

5. Risiko model bisnis

Tentu saja, perubahan iklim sedang berlangsung dan hal ini didukung oleh bukti ilmiah. Di sisi lain, hal ini tidak berarti bahwa setiap perusahaan yang menyatakan keterlibatannya dalam tren investasi perubahan iklim akan menghasilkan keuntungan besar darinya. Investor iklim harus memperhatikan dengan cermat apa yang dihasilkan oleh perusahaan dan apa yang akan ditawarkannya. Untuk itu, pemegang saham perubahan iklim sebaiknya secara rutin mengikuti laporan kuartalan perusahaan yang mereka miliki, atau memilih untuk berinvestasi dalam ETF iklim yang lebih terdiversifikasi yang melacak industri "investasi hijau" yang lebih luas.

Namun, di samping risiko-risiko investasi iklim ini, terdapat imbalan yang substansial. Investasi dalam inisiatif hijau, meskipun mungkin tidak menghasilkan keuntungan jangka pendek, sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Memahami pertimbangan risiko dan imbalan ini sangat vital bagi investor yang bertujuan untuk membuat keputusan yang terinformasi dalam investasi perubahan iklim.

Menilai kinerja masa depan

Memahami kinerja masa depan merupakan aspek kunci dalam investasi perubahan iklim. Investor iklim dapat mengevaluasi potensi kinerja masa depan saham perubahan iklim dengan menganalisis pertumbuhan pendapatan dan laba historis, rasio profitabilitas, dan rasio valuasi. Tentu saja, tidak ada jaminan bahwa perusahaan investasi iklim akan terus tumbuh di masa depan dan bagaimana saham akan merespons hal tersebut.

Selain itu, penilaian industri persaingan, seperti pangsa pasar dan hambatan masuk, serta rekam jejak perusahaan dalam inovasi dan paten, merupakan indikator kunci yang memberikan wawasan tentang kinerja masa depan investasi perubahan iklim. Hal ini memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi iklim yang terinformasi dan memanfaatkan potensi perubahan iklim.

Perbedaan pasar dan peluang

Investasi perubahan iklim mencakup berbagai pasar, menjadikan pemahaman pasar sebagai elemen kunci dalam investasi iklim. Tergantung pada tujuan investasi dan toleransi risiko, investor dapat memilih strategi pasif seperti mengikuti indeks saham iklim atau investasi aktif yang melibatkan pemilihan dan pengelolaan saham perubahan iklim individu.

Alat riset dan platform keuangan yang menyediakan peringkat ESG dan tren spesifik industri memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang saham perubahan iklim di pasar yang beragam. Pemahaman tentang pasar yang berbeda ini sangat penting untuk diversifikasi dan menavigasi kompleksitas investasi perubahan iklim. Strategi jangka panjang memainkan peran kritis dalam investasi iklim. Beberapa pertimbangan kunci untuk investasi perubahan iklim jangka panjang meliputi:

Melindungi diri dari risiko iklim dan volatilitas pasar

Teknik optimasi portofolio yang disesuaikan secara khusus untuk investasi hijau

Mempertimbangkan trade-off antara imbal hasil jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang dalam investasi iklim

Strategi-strategi ini penting bagi investor yang ingin mengatasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap portofolio mereka. Beberapa negara telah menetapkan Strategi Jangka Panjang (LTS) untuk perubahan iklim dan mendukung investasi perubahan iklim.

Saham perubahan iklim dan ETF ESG

Investor memiliki kesempatan untuk bertaruh pada perubahan iklim dan ratusan perusahaan terdaftar "hijau" yang dapat diuntungkan dari investasi iklim. Investor dapat memilih saham perubahan iklim dari berbagai sektor, mulai dari energi angin hingga tenaga nuklir, serta investasi dalam energi surya, air, atau hidrogen hijau. Selain perusahaan terdaftar, platform XTB juga mencakup ETF iklim dan saham dana hijau dan berkelanjutan yang dikenal dengan investasi ESG (Environmental, Social, and Governance) untuk diversifikasi investasi perubahan iklim.

Energi Angin: Vestas (VWK.DK), Orsted (ORSTED.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)

Energi Surya: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Nordex (NDX1.DE), Solaredge (SEDG.US)

Energi Nuklir: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Kendaraan Listrik: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARVL.US), NIO (NIO.US), Albemarle (ALB.US), Toyota Motor (TM..US), Xpeng (XPEV.US), Quantumscape (QS.US)

Hydro: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US), Siemens Energy (ENR.DE), Veolia (VIE.FR)

Air: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

Utilitas Listrik: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

ESG Investment funds: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

ETF (Exchange-Traded Funds) atau dana investasi yang diperdagangkan di bursa dapat memegang puluhan, atau bahkan ratusan, perusahaan dari sektor yang dipilih dalam portofolionya. Harganya merupakan rata-rata tertimbang dari semua saham perusahaan yang mereka lacak. ETF iklim membantu membangun portofolio investasi perubahan iklim yang terdiversifikasi dan berpotensi mengurangi risiko investasi. Mereka juga merupakan pilihan investasi iklim umum bagi investor pasif.

ETFs: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ.US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK), Lyxor MSCI China ESG Leaders (LHKG.DE), iShares Global Water (IH20.UK)

Perubahan iklim telah secara tak terbantahkan mengubah industri investasi, menawarkan berbagai peluang bagi investor yang ingin berkontribusi pada masa depan yang lebih hijau melalui investasi perubahan iklim. Mulai dari memanfaatkan potensi pengurangan gas rumah kaca hingga menavigasi industri transisi energi, investasi iklim menawarkan kombinasi unik antara imbal hasil finansial dan dampak lingkungan positif.

Seiring dunia terus berjuang melawan krisis iklim, kebutuhan akan investasi perubahan iklim semakin mendesak. Dengan memahami sektor-sektor yang beragam, risiko, imbalan, dan strategi jangka panjang yang terlibat, investor dapat membuat keputusan investasi iklim yang terinformasi dan berperan penting dalam perjuangan global melawan perubahan iklim.

Seiring waktu, berinvestasi pada saham-saham perubahan iklim yang paling menguntungkan dan sukses memberikan imbal hasil luar biasa bagi investor iklim sejak 2020, dengan saham Uranium Energy Corp (UEC.US) melonjak 700% dan Linde, pemimpin Eropa dalam teknologi kimia dan gas hijau, mengungguli Nasdaq 100 dalam investasi perubahan iklim. Sumber: XTB Research

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.