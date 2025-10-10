Tiga Pasar yang Layak Dipantau

Minggu pertama Oktober ditandai oleh rekor baru di Wall Street serta harga tertinggi sepanjang masa untuk emas dan perak. Menariknya, hal ini terjadi di tengah ketidakpastian politik global — shutdown pemerintahan AS masih berlangsung, Prancis sedang menunjuk perdana menteri baru, dan koalisi penguasa di Jepang menghadapi tantangan. Dalam konteks ini, tiga pasar berikut layak dipantau minggu depan: EURUSD, SILVER, dan US500.

EURUSD

Fokus utama di AS minggu depan adalah data inflasi. Meskipun rilis data semula dijadwalkan untuk Rabu, shutdown pemerintahan AS menimbulkan keraguan atas ketepatan waktu publikasinya. Namun, pemerintah telah memanggil kembali sebagian pegawai untuk menyiapkan data yang dibutuhkan dalam perhitungan tunjangan, sehingga laporan ini diperkirakan akan tersedia sebelum keputusan The Fed akhir bulan ini.

Di zona euro, upaya rebound euro pada akhir pekan lalu bisa berlanjut jika situasi politik di Prancis stabil setelah perombakan kabinet. Selain itu, Selasa akan menjadi hari penting dengan rilis data CPI final Jerman dan indeks ZEW. Pada hari yang sama, pidato Jerome Powell di konferensi tahunan National Association of Business Economists akan menjadi sorotan utama investor global.

SILVER

Harga perak menutup minggu lalu di rekor tertinggi baru, mengikuti momentum kenaikan emas. Meski indeks saham global masih di level tertinggi, pasar logam mulia tetap bergerak di tengah ketidakpastian geopolitik, meskipun ada tanda-tanda stabilisasi seperti gencatan senjata di Timur Tengah dan pemulihan politik di Prancis.

Aktivitas ekonomi di China setelah libur panjang akan menjadi indikator penting apakah tren naik jangka pendek dapat bertahan. Meski harga berada di level tertinggi historis, indikator teknikal belum menunjukkan kondisi overbought ekstrem. Keberlanjutan reli perak akan sangat bergantung pada pergerakan emas dan dolar AS. Pada Kamis, pidato para pejabat bank sentral — termasuk Christine Lagarde dalam acara Bank Dunia dan IMF — layak diikuti.

US500

Indeks-indeks Wall Street tetap berada di dekat rekor tertinggi seiring ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed akhir bulan ini.



Karena itu, pidato Jerome Powell pada Selasa akan menjadi katalis penting bagi pasar saham. Fokus utama kemudian akan bergeser ke awal musim laporan keuangan (earnings season).