ASML Naik 3.5% di Pre-Market 🚀 Pesanan AI Dorong Optimisme Investor

ASML menguat lebih dari 3.5% di pre-market setelah laporan keuangan Q3 2025 menunjukkan hasil melampaui ekspektasi investor.

Kenaikan di sektor semikonduktor terutama didorong oleh pesanan senilai €5.4 miliar, di atas perkiraan €4.9 miliar — menegaskan permintaan tinggi untuk infrastruktur kecerdasan buatan (AI). Perusahaan asal Belanda ini, yang merupakan satu-satunya produsen mesin litografi EUV untuk pembuatan chip AI tercanggih, menjadi pemenang utama dari ledakan investasi AI global.

Source: xStation5

 

CEO Christophe Fouquet menyoroti momentum positif investasi AI yang kini meluas ke lebih banyak pelanggan. ASML berencana meningkatkan pendapatan tahunan hingga €60 miliar pada 2030, naik signifikan dari €28.3 miliar di 2024, serta melipatgandakan jumlah karyawan di kantor pusat Veldhoven.

Namun, risiko geopolitik tetap menjadi tantangan utama — termasuk pembatasan penjualan ke China akibat kebijakan AS terhadap industri semikonduktor Tiongkok. ASML juga bersiap menghadapi potensi gangguan pasokan karena larangan ekspor mineral langka dari China. Dengan 42% penjualan sistem berasal dari China, meningkat dari 27% di Q2, ketegangan perdagangan dapat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan pendapatan jangka panjang.

 

Hasil Kunci Q3 2025

  • Pesanan baru: €5.40 miliar (↓2.6% q/q),  di atas perkiraan €4.89 miliar.

  • Penjualan bersih: €7.52 miliar (↓2.3% q/q), sedikit di bawah ekspektasi €7.71 miliar.

  • Penjualan sistem:  €5.55 miliar, di bawah ekspektasi €5.66 miliar.

    • Jumlah sistem terjual: 72 unit (perkiraan 98.5); tipe terbanyak: ArFi (38 unit).

    • Porsi penjualan ke China: 42%, naik dari 27% di Q2.

  • Penjualan layanan & operasi lapangan: €1.96 miliar, sesuai perkiraan.

  • Margin kotor: 51.6%, di atas ekspektasi (51.4%).

  • Biaya R&D: €1.11 miliar, lebih rendah dari perkiraan (€1.2 miliar).

  • Laba operasi:  €2.47 miliar, melampaui target (€2.43 miliar).

  • Margin operasi: 32.8%, di atas ekspektasi (31.3%).

  • Laba bersih:  €2.13 miliar (↓7.2% q/q), sedikit di atas perkiraan €2.07 miliar.

  • Kas & setara kas: €5.13 miliar (↓29% q/q), di bawah ekspektasi €5.91 miliar.

  • Dividen interim: €1.60 per saham.

 

Outlook Q4 2025

  • Penjualan bersih: €9.2–9.8 miliar (perkiraan €9.23 miliar).

  • Margin kotor: 51%–53% (perkiraan 50.7%).

  • Biaya R&D: sekitar €1.2 miliar (perkiraan €1.25 miliar).

 

