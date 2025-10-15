ASML menguat lebih dari 3.5% di pre-market setelah laporan keuangan Q3 2025 menunjukkan hasil melampaui ekspektasi investor.

Kenaikan di sektor semikonduktor terutama didorong oleh pesanan senilai €5.4 miliar, di atas perkiraan €4.9 miliar — menegaskan permintaan tinggi untuk infrastruktur kecerdasan buatan (AI). Perusahaan asal Belanda ini, yang merupakan satu-satunya produsen mesin litografi EUV untuk pembuatan chip AI tercanggih, menjadi pemenang utama dari ledakan investasi AI global.

CEO Christophe Fouquet menyoroti momentum positif investasi AI yang kini meluas ke lebih banyak pelanggan. ASML berencana meningkatkan pendapatan tahunan hingga €60 miliar pada 2030, naik signifikan dari €28.3 miliar di 2024, serta melipatgandakan jumlah karyawan di kantor pusat Veldhoven.

Namun, risiko geopolitik tetap menjadi tantangan utama — termasuk pembatasan penjualan ke China akibat kebijakan AS terhadap industri semikonduktor Tiongkok. ASML juga bersiap menghadapi potensi gangguan pasokan karena larangan ekspor mineral langka dari China. Dengan 42% penjualan sistem berasal dari China, meningkat dari 27% di Q2, ketegangan perdagangan dapat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan pendapatan jangka panjang.

Hasil Kunci Q3 2025

Pesanan baru: €5.40 miliar (↓2.6% q/q), di atas perkiraan €4.89 miliar.

Penjualan bersih: €7.52 miliar (↓2.3% q/q), sedikit di bawah ekspektasi €7.71 miliar.

Penjualan sistem: €5.55 miliar, di bawah ekspektasi €5.66 miliar. Jumlah sistem terjual: 72 unit (perkiraan 98.5); tipe terbanyak: ArFi (38 unit). Porsi penjualan ke China: 42%, naik dari 27% di Q2.

Penjualan layanan & operasi lapangan: €1.96 miliar, sesuai perkiraan.

Margin kotor: 51.6%, di atas ekspektasi (51.4%).

Biaya R&D: €1.11 miliar, lebih rendah dari perkiraan (€1.2 miliar).

Laba operasi: €2.47 miliar, melampaui target (€2.43 miliar).

Margin operasi: 32.8%, di atas ekspektasi (31.3%).

Laba bersih: €2.13 miliar (↓7.2% q/q), sedikit di atas perkiraan €2.07 miliar.

Kas & setara kas: €5.13 miliar (↓29% q/q), di bawah ekspektasi €5.91 miliar.

Dividen interim: €1.60 per saham.

Outlook Q4 2025