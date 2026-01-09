Wall Street mencatat rotasi yang jelas keluar dari saham teknologi pemenang tahun lalu, dengan aliran dana berpindah ke sektor energi, consumer goods, dan saham small cap. Posisi pasar kini terlihat lebih menyebar dan tidak lagi terlalu terkonsentrasi seperti beberapa bulan terakhir. Pagi ini, futures indeks AS bergerak sedikit lebih rendah, sementara indeks Eropa cenderung datar.

Nasdaq 100 turun sekitar 0,6%, mengakhiri reli singkat selama tiga hari. Pelemahan pada Nvidia dan Apple menekan sentimen dan dapat menjadi sinyal bahwa momentum jangka pendek pada saham mega-cap mulai memudar. Sebaliknya, Dow Jones Industrial Average outperform, naik lebih dari 0,5%, seiring investor beralih ke sektor yang lebih defensif dan bernuansa value.

Saham small cap tetap menjadi sorotan. Russell 2000 mencetak level tertinggi baru, naik lebih dari 1% (naik 4,5% YTD), mencerminkan pergeseran minat investor ke eksposur pertumbuhan yang lebih berbasis ekonomi domestik AS.

Dua risiko utama hari ini: US Non-Farm Payrolls (NFP) pukul 12:30 GMT. Potensi putusan Mahkamah Agung AS terkait tarif Trump. Data tambahan AS: University of Michigan – consumer sentiment & ekspektasi inflasi awal pukul 14:00 GMT.

Taiwan Semiconductor (TSMC) melaporkan penjualan dengan hasil YTD yang sangat solid sebesar NT$3,81 triliun (+31,6% YoY), serta penjualan Desember NT$335,0 miliar.

Kemarin, saham-saham pertahanan AS menguat setelah Trump mengisyaratkan peningkatan belanja militer, menunjukkan betapa cepatnya headline kebijakan dapat mengubah harga sektor yang bergantung pada pemerintah.

Reli di pasar obligasi berhenti sementara. US Treasury melemah, dengan yield tenor 10 tahun naik ke sekitar 4,18%, menandakan pasar tidak secara agresif memprice-in perlambatan ekonomi tajam. Sinyal pasar tenaga kerja membantu sentimen: pengumuman PHK korporasi turun ke level terendah 17 bulan, sementara klaim pengangguran mingguan naik lebih kecil dari perkiraan, meredakan kekhawatiran penurunan ekonomi mendadak.

Di Asia, MSCI Asia Pacific Index bergerak dalam rentang sempit menjelang katalis makro AS, dengan risk appetite yang tertahan. Jepang tampil positif, didukung oleh yen yang lebih lemah dan hasil kinerja Fast Retailing yang kuat, mendorong pasar domestik.

Saham Rio Tinto turun di tengah diskusi berkelanjutan terkait potensi transaksi yang melibatkan Glencore, yang jika terealisasi dapat mengubah lanskap industri logam global.

US Treasury melemah, namun mortgage-backed securities (MBS) justru menguat setelah Trump melempar wacana pembelian obligasi hipotek senilai USD 200 miliar, yang dipandang pasar sebagai sentimen positif bagi kondisi kredit perumahan dan secara tidak langsung bagi ekuitas.

Dolar AS berada di jalur menuju minggu terkuat sejak November, sebuah pergerakan yang berpotensi memperketat kondisi keuangan global dan biasanya menekan komoditas serta aset berisiko.

Harga minyak terus bergerak naik secara bertahap, seiring pasar memantau perkembangan terkait Venezuela dan Iran, menjaga premi geopolitik tetap ada dan mempersulit prospek inflasi.

Emas dan perak melemah akibat yield yang lebih tinggi dan dolar yang menguat, seiring meredanya permintaan defensif setelah data AS yang relatif solid.

Rusia dilaporkan menyerang Ukraina dengan ratusan drone dan menggunakan rudal balistik jarak menengah Oreshnik (IRBM), menargetkan infrastruktur energi penting sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kediaman Putin. Laporan yang belum dikonfirmasi menyebutkan fasilitas penyimpanan gas di Ukraina barat mungkin terkena serangan, berpotensi berdampak hingga 17 Bcf gas alam, sekitar setengah cadangan nasional.