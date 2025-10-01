AST SpaceMobile Naik 12% Usai Update

AST SpaceMobile naik lebih dari 12% hari ini seiring respons positif investor terhadap perkembangan terbaru proyek konstelasi satelit BlueBird. Pendorong utama lonjakan harga saham adalah pengumuman penyelesaian perakitan akhir dan pengujian sukses satelit BlueBird 6, yang dijadwalkan dikirim ke India pada 12 Oktober — tonggak penting dalam lini waktu proyek. Selain itu, BlueBird 7 berada pada tahap akhir persiapan dan akan segera dikirim ke lokasi peluncuran di Cape Canaveral akhir bulan ini, menegaskan kecepatan dan efektivitas eksekusi perusahaan.

Perusahaan konsisten menjalankan rencana ambisiusnya, dengan target memiliki 45–60 satelit BlueBird di orbit rendah Bumi pada akhir 2026. Hal ini akan memperluas cakupan jaringan dan kapasitas operasional AST SpaceMobile secara signifikan, membuka peluang baru untuk menyediakan konektivitas seluler global. Rencana peluncuran reguler setiap 1–2 bulan selama dua tahun ke depan mencerminkan skala dan dinamika proyek.

Investor juga menyambut positif langkah Barclays menaikkan target harga saham menjadi $60, mencerminkan meningkatnya keyakinan pada keunggulan kompetitif AST SpaceMobile. Perusahaan menonjol dengan teknologi unik yang memungkinkan koneksi langsung satelit ke ponsel, mencakup layanan komunikasi lengkap — dari panggilan suara, SMS, hingga akses internet — menempatkannya dalam posisi unggul dibanding pesaing seperti Starlink.

Meskipun pasar satelit penuh tantangan dan ketidakpastian, lonjakan harga saham hari ini mencerminkan meningkatnya keyakinan investor terhadap kemampuan perusahaan mencapai target ambisiusnya serta potensinya merevolusi konektivitas nirkabel global.

Sumber: xStation5