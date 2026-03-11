Data inflasi CPI Amerika Serikat untuk Februari dirilis sesuai ekspektasi di level 2,4% YoY, tetapi pasar sebagian besar mengabaikan data tersebut karena dianggap "terlambat" dalam mencerminkan situasi terbaru di Timur Tengah.

Presiden AS menyatakan bahwa Amerika Serikat hanya memiliki beberapa target yang tersisa dan bahwa ia secara pribadi tidak percaya Iran akan mulai menanam ranjau di Selat Hormuz. Ia juga menyebut kapal tanker pada dasarnya sudah dapat melewati jalur Hormuz. Namun Iran tetap menyatakan bahwa serangan terhadap kapal dan infrastruktur regional akan terus berlanjut.

Data inflasi CPI Amerika Serikat untuk Februari sesuai dengan ekspektasi pasar (2,4% YoY), tetapi pasar tidak memberikan perhatian besar terhadap rilis tersebut karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan situasi konflik yang sedang berkembang di Timur Tengah. Saham Oracle (ORCL.US) naik lebih dari 8% hari ini setelah laporan keuangan yang melampaui perkiraan dan sedikit meredakan kekhawatiran terkait peningkatan belanja modal (CAPEX).

Data CPI AS Februari

CPI MoM: 0,3% (Perkiraan: 0,3%; Sebelumnya: 0,2%)

CPI YoY: 2,4% (Perkiraan: 2,4%; Sebelumnya: 2,4%)

Core CPI MoM: 0,2% (Perkiraan: 0,2%; Sebelumnya: 0,3%)

Core CPI YoY: 2,5% (Perkiraan: 2,5%; Sebelumnya: 2,5%)

Dalam analisis awal terhadap data AS, perlambatan kenaikan harga mobil bekas dan asuransi menjadi faktor yang menekan inflasi inti.

Data EIA AS

Data EIA menunjukkan penurunan persediaan bahan bakar AS yang lebih besar dari perkiraan, sementara persediaan minyak mentah meningkat lebih besar dari prediksi pasar.

Persediaan minyak mentah: 3,824 juta barel (perkiraan: 2,5 juta; sebelumnya: 3,475 juta)

Persediaan bensin: -3,654 juta barel (perkiraan: -2 juta; sebelumnya: -1,704 juta)

Persediaan distilat: -1,349 juta barel (perkiraan: -0,947 juta; sebelumnya: 0,429 juta)

Persediaan minyak mentah Cushing: 0,117 juta barel (sebelumnya: 1,564 juta)

Kripto menguat. Bitcoin naik mendekati $70.500 sementara Ethereum bergerak di atas $2.100 meskipun dolar AS menguat, didukung oleh imbal hasil obligasi yang lebih tinggi dan risiko inflasi terkait kenaikan harga minyak. Pasar saat ini memperkirakan hanya satu kali pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve pada musim gugur 2026 dan yakin bahwa bank sentral tidak akan memangkas suku bunga pada pertemuan bulan ini. Harga emas sedikit turun hari ini, sementara perak melemah lebih dari 3% ke sekitar $85 per ons di tengah kekhawatiran terhadap aktivitas industri global dan arah kebijakan moneter.

Microsoft (MSFT.US) dilaporkan sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk menyewa ratusan megawatt kapasitas pusat data di sebuah kampus AI utama di Abilene, Texas, setelah Oracle (ORCL.US) sebelumnya mundur dari peluang tersebut. Menurut laporan sebelumnya, Meta Platforms (META.US) juga tertarik untuk menyewa fasilitas tersebut. Pembangunan dan pengoperasian fasilitas yang direncanakan dapat menelan biaya puluhan miliar dolar, termasuk penggunaan chip Nvidia (NVDA.US) yang diperlukan untuk menjalankan server AI. Namun berita ini belum memicu volatilitas yang signifikan pada saham perusahaan-perusahaan yang disebutkan.

Grafik: OIL dan Microsoft (timeframe per jam)

Sumber: xStation5

