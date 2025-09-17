Saham Bloom Energy melonjak ke rekor tertinggi $73,29, mencatat kenaikan lebih dari 200% sejak awal 2025. Pendorong utama pertumbuhan ini adalah kemitraan strategis dengan Oracle, yang melibatkan penyediaan teknologi fuel cell untuk pusat data pendukung kecerdasan buatan. Menanggapi perkembangan ini, analis Morgan Stanley menaikkan target harga Bloom Energy menjadi $85, menandakan potensi kenaikan lebih lanjut.

Sumber: xStation5

Kolaborasi dengan Oracle membuka peluang baru bagi pertumbuhan dinamis Bloom Energy, memungkinkan perusahaan menghadirkan solusi energi berbasis fuel cell yang inovatif secara cepat dan efisien ke pusat data utama yang menopang sistem AI canggih. Di era meningkatnya permintaan daya komputasi, sumber energi yang andal dan ramah lingkungan menjadi prioritas bagi operator infrastruktur IT. Berkat kemitraan strategis ini, Bloom Energy berada di posisi ideal untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menawarkan energi bersih, stabil, dan skalabel.

Untuk memperkuat posisinya di pasar, perusahaan mengumumkan rencana ambisius melipatgandakan kapasitas produksi menjadi 2 Gigawatt pada akhir 2026. Guna mencapainya, Bloom Energy akan menginvestasikan $100 juta dalam pengembangan teknologi, perluasan fasilitas produksi, dan peningkatan efisiensi operasional. Langkah ini tidak hanya memungkinkan pemenuhan pesanan lebih cepat, tetapi juga meningkatkan adaptasi terhadap kebutuhan klien di sektor teknologi dan industri. Dengan demikian, Bloom Energy siap memanfaatkan peluang pasar dan mempertahankan keunggulan kompetitif di sektor energi hijau yang berkembang pesat.

Analis juga mencatat peningkatan kinerja keuangan Bloom Energy pada kuartal II 2025. Perusahaan melaporkan pendapatan $401,2 juta, naik 19,5% dibanding periode sama tahun lalu. Gross margin meningkat dari 20,4% menjadi 26,7%, sementara operating margin naik ke 7,1%. Bloom Energy juga mencatat arus kas bebas positif sebesar $33 juta, menandakan profitabilitas yang semakin solid.