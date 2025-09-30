Indeks Wall Street ditutup menguat kemarin, meski reli terpangkas tajam menjelang akhir sesi. Hari ini, futures bergerak tipis: US500 naik 0,02% dan US100 menguat 0,05% dua jam sebelum pasar Eropa dibuka.

Sebagian besar pasar Asia melemah menjelang libur panjang sepekan di Tiongkok. CHN.cash turun 0,05%, sementara Nikkei 225 Jepang sedikit melemah dibanding penutupan kemarin.

Emas terus melaju, diperdagangkan di USD 3.866 per ons — naik hampir 11% bulan ini.

EUR/USD membatasi kenaikan kemarin, namun masih bergerak sedikit lebih tinggi hari ini.

Laporan terbaru menunjukkan pembicaraan Trump dengan pemimpin Kongres tidak membuahkan kemajuan, meningkatkan kemungkinan besar shutdown pemerintah AS malam ini setelah tengah malam. Wapres Vance menyatakan semua pihak harus bersiap.

RBA (Reserve Bank of Australia) mempertahankan suku bunga tidak berubah di level 3,6%, sesuai ekspektasi pasar.

RBA menyoroti adanya risiko inflasi yang lebih tinggi, kondisi ekonomi yang mendukung, serta pasar tenaga kerja yang ketat. Pada saat yang sama, bank sentral menilai sebagian besar dampak negatif terkait tarif kemungkinan besar dapat dihindari.

Risalah BoJ mengungkap perbedaan besar antara kubu hawkish dan dovish. Sebagian anggota mendukung kenaikan suku bunga menuju tingkat netral, sementara yang lain menilai ekonomi masih berisiko dan tekanan inflasi lemah. USD/JPY relatif stabil, melanjutkan pelemahan tipis dari kemarin.

PMI manufaktur resmi Tiongkok tercatat 49,8, lebih baik dari ekspektasi 49,6 dan sebelumnya 49,4. Namun PMI jasa lebih lemah di 50,0, meleset dari proyeksi 50,3.

Indeks swasta RatingDog jauh lebih baik: 51,2 vs ekspektasi 50,3 dan sebelumnya 50,5. Indeks ini fokus pada perusahaan kecil dan sering dianggap barometer yang lebih luas.

Citi memangkas proyeksi harga minyak Brent menjadi USD 63/barel di 2026, memprediksi peningkatan produksi OPEC+ dan pembalikan penuh pemangkasan era pandemi. Namun, penurunan lebih dalam diperkirakan terbatas oleh pembangunan kembali inventori di Tiongkok dan OECD.

Goldman Sachs bahkan memperkirakan harga Brent bisa turun ke USD 55/barel tahun depan, seiring rumor kenaikan produksi OPEC+ pada November.

Harga minyak mentah melanjutkan kejatuhan besar kemarin, yang hampir 3% — penurunan harian terdalam sejak 3 September.

Trump berencana memberlakukan tarif baru produk kayu: furnitur 25%, kayu olahan & papan 10%. Eropa dan Jepang akan dikenai tarif maksimum 15%.

Menurut China Securities Journal, PBoC akan memangkas suku bunga pada kuartal IV serta menggunakan instrumen lain untuk menjaga likuiditas tinggi dan mendukung Yuan.

Wall Street Journal melaporkan Boeing tengah mengembangkan pesawat baru pengganti 737 MAX.

Hari ini agenda makro Eropa cukup padat: penjualan ritel Jerman, data tenaga kerja Jerman, inflasi Prancis, dan inflasi Jerman pada siang hari.