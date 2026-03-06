Baca selengkapnya
01.49 · 7 Maret 2026

Boeing Naik Setelah Kabar Potensi Pesanan Besar 737 MAX dari China 📈

Saham Boeing (BA.US) naik lebih dari 2,5% setelah Financial Times melaporkan bahwa perusahaan tersebut sedang melakukan pembicaraan dengan China terkait potensi pesanan sebanyak 500 unit pesawat Boeing 737 MAX. Kabar ini menarik perhatian pasar karena dapat menjadi katalis penting bagi kinerja perusahaan dan sentimen investor. Dalam artikel ini akan dibahas perkembangan terbaru terkait potensi pesanan pesawat dari China serta implikasinya terhadap backlog Boeing.

Sumber: xStation5

