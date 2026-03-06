Saham Boeing (BA.US) naik lebih dari 2,5% setelah Financial Times melaporkan bahwa perusahaan tersebut sedang melakukan pembicaraan dengan China terkait potensi pesanan sebanyak 500 unit pesawat Boeing 737 MAX. Kabar ini menarik perhatian pasar karena dapat menjadi katalis penting bagi kinerja perusahaan dan sentimen investor. Dalam artikel ini akan dibahas perkembangan terbaru terkait potensi pesanan pesawat dari China serta implikasinya terhadap backlog Boeing.

Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.