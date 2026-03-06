Futures S&P 500 mencoba melakukan rebound moderat setelah penurunan tajam sebelumnya. Data Non-Farm Payrolls (NFP) yang lemah, dikombinasikan dengan kenaikan harga minyak, meningkatkan kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi Amerika Serikat, sementara Federal Reserve tampaknya memiliki ruang terbatas untuk memangkas suku bunga. Donald Trump mencoba “menenangkan” pasar hari ini dengan mengatakan bahwa ia memperkirakan dampak perang di Iran akan “mirip dengan Venezuela”. Futures Dow Jones turun lebih dari 1,1%, sementara Nasdaq futures melemah lebih dari 0,5%. Sektor keuangan mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan saham BlackRock turun setelah penghentian penarikan dana dari sebuah private credit fund yang mengelola hampir $30 miliar. Dalam artikel ini akan dibahas kondisi terbaru pasar saham AS, volatilitas saham teknologi besar, serta berita emiten penting yang mempengaruhi sentimen pasar.

US500 (interval H1)

Kontrak futures S&P 500 masih bergerak di dalam kanal harga menurun dan saat ini diperdagangkan lebih dekat ke batas bawahnya. Level support utama hari ini berada di sekitar 6.700 poin, sementara zona resistance penting berada di dekat 6.845 poin.

Sumber: xStation5

Volatilitas Saham AS

Saham teknologi mega-cap berada di bawah tekanan hari ini, meskipun skala pergerakan harga lebih mencerminkan pendinginan sentimen dibandingkan aksi jual panik. Microsoft (MSFT) turun 0,7%, Apple (AAPL) 0,8%, Meta (META) dan Tesla (TSLA) masing-masing 1,1%, Alphabet (GOOGL) 1,2%, Amazon (AMZN) 1,3%, dan Nvidia (NVDA) 1,4%.

Dow Inc. (DOW) menonjol di sisi kenaikan dengan lonjakan 4% setelah JPMorgan menaikkan peringkat saham dari “neutral” menjadi “overweight”. Pasar menafsirkan langkah ini sebagai sinyal kepercayaan terhadap potensi perbaikan kondisi harga di sektor kimia, didorong oleh ketegangan geopolitik di sekitar Iran dan pengetatan pasokan.

Intuit (INTU) justru mengalami penurunan meskipun Northcoast Research menaikkan peringkat saham dari “neutral” menjadi “buy”. Kondisi seperti ini sering menunjukkan bahwa meskipun upgrade bersifat positif, kekuatannya belum cukup untuk memicu reaksi pasar yang lebih besar dalam jangka pendek.

Marvell Technology (MRVL) menjadi salah satu saham dengan kinerja terkuat pada sesi ini, dengan kenaikan lebih dari 10% setelah perusahaan memberikan pembaruan yang sangat bullish terkait pertumbuhan pendapatan. Perusahaan menyatakan bahwa laju pertumbuhan pendapatan tahunan akan meningkat pada setiap kuartal tahun fiskal 2027, yang ditafsirkan pasar sebagai konfirmasi kuatnya permintaan dari sektor pusat data.

Okta (OKTA) naik 1,6% setelah BMO Capital Markets menaikkan rekomendasi saham dari “market perform” menjadi “outperform”. Kenaikan ini memang tidak terlalu besar, tetapi pasar jelas memberikan respons positif terhadap peningkatan sentimen analis terhadap perusahaan perangkat lunak tersebut.

Samsara (IOT) melonjak 10% setelah melaporkan percepatan pertumbuhan pendapatan berulang baru. Hal ini membantu meredakan kekhawatiran investor bahwa perkembangan pesat teknologi AI dapat mengganggu model bisnis perusahaan lebih cepat dari yang sebelumnya diperkirakan.

Trade Desk (TTD) turun 3% setelah Wedbush menurunkan rekomendasi saham dari “neutral” menjadi “underperform”. Argumen utamanya adalah bahwa pasar mungkin telah melebih-lebihkan potensi dampak dari kemitraan perusahaan dengan OpenAI.

Pada level sektor, pasar menunjukkan reaksi klasik terhadap kenaikan harga minyak dan ketegangan geopolitik. Saham energi bergerak naik — Chevron (CVX) dan Exxon (XOM) masing-masing naik sekitar 1,4% — sementara saham maskapai penerbangan berada di bawah tekanan: Delta (DAL) turun 2%, United (UAL) 2,7%, dan American Airlines (AAL) 2,5%.

Sumber: xStation5

Berita Emiten

Costco Wholesale (COST)

Costco sedikit menaikkan proyeksi laba untuk kuartal liburan dengan asumsi bahwa keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dapat mempercepat pengembalian tarif yang diberlakukan selama pemerintahan Trump. Pasar menafsirkan hal ini sebagai potensi dorongan satu kali terhadap margin dan laba bersih.

Perusahaan menekankan bahwa pengembalian tarif tersebut sebelumnya tidak dimasukkan dalam asumsi EPS, sehingga manfaat apa pun akan menjadi tambahan positif dibandingkan realisasi dari proyeksi sebelumnya.

Secara operasional, Costco masih melihat tekanan biaya, tetapi percaya bahwa harga yang lebih rendah akibat pengembalian tarif dapat meningkatkan volume penjualan. Estimasi EPS untuk kuartal fiskal kedua dinaikkan dari $4,67 menjadi $5,04.

Ford Motor (F)

Ford menarik kembali 1,74 juta kendaraan di Amerika Serikat sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kampanye perbaikan yang terkait dengan injektor bahan bakar yang cacat pada beberapa model.

Masalah ini memengaruhi model termasuk Bronco dan Edge, dengan regulator memperingatkan bahwa injektor yang rusak dapat retak dan menyebabkan kebocoran bahan bakar. Hal ini meningkatkan tingkat risiko dari sekadar biaya servis menjadi potensi masalah keselamatan.

Terdapat pula risiko overheating pada kompartemen mesin serta potensi kebakaran, yang biasanya meningkatkan pengawasan regulator dan potensi biaya tambahan bagi produsen. Pasar jarang mengabaikan perkembangan semacam ini bahkan sebelum dampak finansial penuh diketahui.

Gap (GAP)

Gap memperingatkan bahwa tarif dan proyeksi pertumbuhan yang lebih lemah mulai menjadi beban yang semakin besar bagi bisnisnya, secara terbuka mengakui meningkatnya tekanan terhadap kinerja perusahaan.

Perusahaan menurunkan proyeksi EPS yang disesuaikan untuk kuartal kedua menjadi $0,20–$0,25, dibandingkan ekspektasi pasar sekitar $0,32.

Gap juga memperkirakan penjualan tahunan akan turun sekitar 2,5% menjadi $24 miliar, jelas di bawah proyeksi sebelumnya. Perusahaan juga mengindikasikan potensi kehilangan penjualan sekitar $550 juta dibandingkan rencana sebelumnya serta profitabilitas yang lebih lemah pada kuartal kedua.

Medtronic (MDT)

Medtronic menjual 30,5 juta saham dari unit MiniMed miliknya dengan harga $51 per saham, meningkat dari rencana awal sebesar 25 juta saham. Peningkatan ukuran penawaran ini menunjukkan bahwa permintaan investor terhadap transaksi tersebut cukup kuat.

Total nilai penawaran mencapai sekitar $1,55 miliar berdasarkan jumlah saham yang tercantum dalam prospektus IPO.

Perusahaan juga menjual sebagian kepemilikannya dalam saham biasa anak perusahaan tersebut, yang dapat ditafsirkan pasar sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memonetisasi aset dan merampingkan struktur kepemilikan.

Nike (NKE)

Nike menarik kembali lebih dari 5.300 pengisi daya sepatu karena risiko overheating dan kebakaran yang mempengaruhi model Adapt BB. Bahkan penarikan produk dalam jumlah relatif kecil dapat membawa implikasi reputasi bagi merek global.

Penarikan ini melibatkan proses evaluasi dan pembaruan produk sebelum penjualan kembali dilanjutkan, yang menunjukkan bahwa Nike berupaya memperbaiki masalah tersebut alih-alih menghentikan kategori produk tersebut.

Perusahaan juga memperingatkan potensi denda fiskal di China hingga $20 juta, terutama terkait masalah kepatuhan yang melibatkan toko dan penjualan online. Nike mengindikasikan bahwa sanksi tambahan masih mungkin terjadi, yang menambah ketidakpastian regulasi.

Marvell Technology Mendapat Momentum

Marvell menaikkan proyeksi pendapatan fiskal 2028 menjadi $15,2 miliar, meningkat dari sekitar $14,2 miliar sebelumnya. Revisi naik ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat kepercayaan manajemen yang kuat terhadap permintaan di masa depan.

Perusahaan menyoroti kuatnya permintaan terhadap chip AI khusus serta solusi konektivitas, yang sejalan dengan lonjakan investasi global dalam infrastruktur pusat data.

Marvell juga menaikkan target margin kotor dan laba per saham hingga tahun 2028, sekaligus meningkatkan ekspektasi rata-rata pertumbuhan pendapatan tahunan untuk tahun fiskal 2027 menjadi lebih dari 30% secara tahunan.

Dalam praktiknya, pesan yang disampaikan cukup jelas: pertumbuhan perusahaan tidak hanya berlanjut tetapi juga diperkirakan akan semakin cepat dan lebih menguntungkan.

Saham Marvell saat ini diperdagangkan mendekati $90 dan menjadi salah satu yang menonjol di sektor semikonduktor yang hari ini didominasi penurunan. Peningkatan proyeksi tersebut memicu lonjakan optimisme pasar terhadap saham ini. Meskipun demikian, harga saham masih sekitar 30% di bawah level tertinggi historisnya.

Sumber: xStation5

