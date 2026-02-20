Baca selengkapnya
22.13 · 20 Februari 2026

BREAKING: Supreme Court Batalkan Tarif Global Trump 🚨

Mahkamah Agung memutuskan 6–3 menentang Trump terkait kebijakan tarif. Pengadilan menyatakan Presiden tidak memiliki kewenangan berdasarkan IEEPA untuk mengenakan tarif. IEEPA tidak memberikan kekuasaan kepada eksekutif untuk memberlakukan tarif semacam itu.

Tidak ada keputusan otomatis terkait pengembalian dana tarif, namun Mahkamah Agung menyatakan bahwa importir dapat mengajukan klaim melalui US Court of International Trade.

Mahkamah Agung tidak membahas secara langsung kelayakan pengembalian dana tarif.

Pelaku pasar kini memperkirakan The Fed akan menunggu hingga Juli sebelum memangkas suku bunga.

US100 menguat setelah berita ini, sementara dolar AS melemah.

