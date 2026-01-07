Indeks US100 bergerak naik tipis setelah publikasi data ADP Nonfarm Employment Change dari Amerika Serikat.
ADP Nonfarm Employment Change
Aktual: 41K
Perkiraan: 49K
Sebelumnya: -32K
Menurut ekonom ADP, perekrutan tenaga kerja dalam beberapa waktu terakhir bersifat tidak stabil seiring perusahaan menghadapi konsumen yang lebih berhati-hati serta lingkungan makroekonomi yang penuh ketidakpastian. Perlambatan pada November bersifat luas, namun terutama dipicu oleh penurunan perekrutan di sektor usaha kecil.
Data ADP yang lebih rendah dari ekspektasi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan pasar tenaga kerja AS masih rapuh. Kondisi tersebut menurunkan peluang The Fed untuk mempertahankan kebijakan moneter yang terlalu konservatif dalam waktu lama. Akibatnya, sentimen terhadap pasar saham, khususnya sektor teknologi, cenderung membaik karena ekspektasi suku bunga yang lebih akomodatif.
