OpenAI resmi mengumumkan kemitraan strategis dengan Broadcom untuk mengembangkan dan meluncurkan chip kecerdasan buatan (AI) independen pertama yang dirancang khusus. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan komputasi OpenAI yang meningkat pesat, seiring pengembangan model generatif lanjutan seperti ChatGPT. Chip baru ini dijadwalkan diluncurkan pada paruh kedua tahun 2026, dengan kapasitas daya gabungan mencapai 10 gigawatt — lebih dari lima kali lipat kapasitas Pembangkit Listrik Hoover Dam dan cukup untuk menyuplai listrik bagi lebih dari 8 juta rumah tangga di AS. Setelah pengumuman ini, saham Broadcom (AVGO) langsung melonjak hampir 8% di awal sesi perdagangan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, OpenAI akan menangani desain GPU, sementara Broadcom bertanggung jawab atas pengembangan teknis, produksi, dan integrasi chip ke dalam server serta infrastruktur pusat data (data center). Sistem baru ini akan digunakan baik di fasilitas milik OpenAI sendiri maupun di data center mitra eksternal. Seluruh ekosistem akan mengandalkan teknologi jaringan Broadcom, termasuk solusi Ethernet, yang berpotensi menjadi alternatif kompetitif terhadap standar milik Nvidia.

Kesepakatan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang OpenAI untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan terbatas dan biaya tinggi chip Nvidia. Sebelumnya, OpenAI juga telah menandatangani kontrak dengan AMD untuk chip senilai 6 gigawatt, serta bekerja sama dengan Nvidia untuk membangun infrastruktur dengan tambahan 10 gigawatt kapasitas. Secara keseluruhan, total kapasitas komputasi kontraktual OpenAI mencapai 26 gigawatt — lebih besar daripada total konsumsi listrik musim panas Kota New York.

Bagi Broadcom, ini adalah salah satu kontrak terbesar dan paling bergengsi dalam sejarah perusahaan. Dikenal sebagai pemimpin di bidang chip jaringan dan solusi telekomunikasi, Broadcom kini menjadi pemain utama dalam infrastruktur AI global yang sedang berkembang pesat. Sejak akhir 2022, harga saham Broadcom telah meningkat hampir enam kali lipat, didorong oleh pertumbuhan pendapatan yang konsisten setiap kuartal. Laporan keuangan terakhir menunjukkan kontribusi segmen chip AI yang semakin besar terhadap total pendapatan perusahaan. Kerja sama dengan OpenAI ini semakin memperkuat posisi Broadcom sebagai salah satu penerima manfaat terbesar dari ledakan industri kecerdasan buatan global.