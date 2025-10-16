Hasil keuangan TSMC (TSM.US), sebagai pemain utama di pasar semikonduktor global, menegaskan bahwa lonjakan AI memungkinkan perusahaan-perusahaan tertentu mencetak keuntungan besar. Optimisme terhadap infrastruktur AI dan perusahaan yang terlibat di dalamnya membantu meredakan kekhawatiran atas hubungan dagang AS–Tiongkok. Laporan kuat dari TSMC hari ini sejalan dengan hasil positif dari ASML, perusahaan penting dalam ekosistem AI melalui mesin litografi EUV-nya, yang juga melampaui ekspektasi. Sebagai hasilnya, futures Nasdaq 100 (US100) naik sekitar 0.4%, menembus jelas di atas 25.000 poin. Di sesi pre-market, saham perusahaan terkait infrastruktur AI seperti Broadcom, Nvidia, AMD, dan Arista Networks juga ikut menguat.

Meskipun investor masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari negosiasi Washington–Beijing, pasar tampaknya tidak memperhitungkan risiko tambahan hari ini. Kementerian Perdagangan Tiongkok menanggapi subsidi kendaraan listrik AS dengan menyebutkan bahwa diskriminasi terhadap produk Tiongkok melanggar aturan WTO. Sementara itu, muncul kembali prospek pertemuan antara Trump dan Xi, yang memberi harapan baru akan kemungkinan kompromi diplomatik antara kedua negara.

Hasil Keuangan TSMC

Pendapatan: NT$989.92 miliar (+30% YoY; ekspektasi NT$967.7 miliar)

Laba bersih: NT$452.3 miliar (+39% YoY; ekspektasi NT$405.5 miliar)

Margin kotor: 59.5% (Q2: 58.6%; ekspektasi 57.1%)

Outlook pendapatan 2026: Pertumbuhan ~30% YoY di kisaran tengah → sekitar USD 117.4–121.9 miliar (ekspektasi USD 120.6 miliar)

Grafik US100

Kontrak futures Nasdaq 100 saat ini diperdagangkan sekitar 300 poin di bawah rekor tertinggi sepanjang masa, dan — mirip dengan pola pada akhir Agustus — masih bertahan di atas EMA 50-hari (garis oranye), menandakan tren naik tetap terjaga.

Sumber: xStation5