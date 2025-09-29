Baca selengkapnya

Daily summary: Big Tech Jaga Wall Street, Emas Naik ke $3.830

01.05 30 September 2025

  • Wall Street menuju akhir sesi dengan catatan positif moderat. Futures Nasdaq 100 (US100: +0,5%) dan S&P 500 (US500: +0,2%) menguat, US2000 stabil, sementara US30 sedikit melemah (-0,05%).

  • Peluang shutdown pemerintah AS meningkat, artinya sebagian besar lembaga federal akan menghentikan operasi jika Kongres gagal meloloskan anggaran sebelum Rabu. Shutdown akan mengurangi layanan publik dan membuat sekitar 800.000 pegawai federal tidak dibayar. Dampak penting bagi pasar: rilis laporan NFP Jumat bisa tertunda, karena BLS tidak akan menerbitkannya saat shutdown. Presiden Trump bahkan mengancam PHK permanen jika anggaran tidak disetujui.

  • Indeks manufaktur The Fed Dallas anjlok tajam ke -8,7 poin pada September 2025, jauh di bawah perkiraan Bloomberg -1 poin.

  • Pasar saham Eropa mengawali pekan dengan kenaikan: FTSE 100 naik 0,15%, CAC 40 Prancis +0,1%, AEX Belanda memimpin dengan +0,36%, dan DAX Jerman +0,15%.

  • Inflasi Spanyol September 2025 di bawah ekspektasi. CPI tahunan naik 2,9% (vs proyeksi 3,1%), sementara harga bulanan turun -0,4%. CPI inti naik 2,3% YoY, sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya.

  • Sentimen ekonomi zona euro September 2025 mencapai 95,5 poin, lebih tinggi dari proyeksi (95,2) dan bacaan sebelumnya (95,2). Kepercayaan konsumen membaik ke -14,9 poin (sesuai proyeksi), sementara sentimen industri stabil di -10,3 (vs estimasi -10,9). Namun, sektor jasa menunjukkan pelemahan, menandakan ketidakseimbangan ekonomi masih ada.

  • Di forex, dolar AS tetap tertekan (USDIDX -0,2%) akibat risiko shutdown. Yen Jepang jadi mata uang G10 terkuat hari ini (USDJPY -0,6%, EURJPY -0,4%). AUDUSD naik 0,4% jelang keputusan RBA, sementara mata uang Nordik tertinggal, khususnya krona Norwegia yang tertekan harga minyak (USDNOK +0,2%).

  • Harga minyak WTI turun lebih dari 3% akibat kekhawatiran OPEC+ bisa meningkatkan produksi di atas tambahan 137 ribu barel/hari mulai November, memicu surplus. Analis memperkirakan surplus bisa menekan harga ke kisaran USD 50–60 per barel. Investor menunggu keputusan OPEC dan komentar dari menteri energi Saudi.

  • Pasar kripto tetap relatif optimistis, terbantu sentimen positif Wall Street. Bitcoin naik 2,7% ke USD 114.200 dan Ethereum menguat 2,6% ke USD 4.160, meski terjadi arus keluar ETF kripto.

  • Pasar logam mulia terus naik. Emas melonjak 1,6%, mendekati batas psikologis USD 4.000/oz (saat ini USD 3.830). Perak +1,5% dan platinum +1%.

