- Sentimen investor membaik di awal pekan.
- Emas menembus rekor baru di atas $4.100 per ons.
- Pasar bereaksi positif terhadap kemitraan strategis OpenAI–Broadcom.
Setelah retorika keras terhadap China pada Jumat lalu, Donald Trump melunak, menekankan hubungan baiknya dengan Xi Jinping dan membuka peluang tercapainya kesepakatan — langkah yang langsung menenangkan pasar. Meski Beijing belum memberi tanggapan resmi, investor terlihat kembali percaya diri, baik di AS maupun Eropa.
Wall Street berhasil memulihkan sebagian kerugiannya setelah aksi jual terbesar sejak April, didukung oleh optimisme terhadap musim laporan keuangan (earnings season) dan sentimen positif dari sektor teknologi. Saat ini, US100 naik sekitar 2,1%, sementara indeks volatilitas VIX turun 7,6%.
Sektor teknologi menjadi pendorong utama penguatan, dengan kabar bahwa OpenAI menjalin kemitraan strategis dengan Broadcom. Saham Broadcom melonjak hampir 10% setelah mengumumkan kolaborasi untuk mengembangkan chip AI khusus berdaya 10 GW, yang dijadwalkan rilis pada 2026. Proyek ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap Nvidia dan memperkuat posisi Broadcom di pasar infrastruktur AI global.
Sementara itu, harga emas terus melonjak, menembus batas historis $4.100 per ons, meski sentimen saham membaik. Logam mulia ini tetap menjadi pilihan utama di tengah ketidakpastian global, didukung oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga dan aliran masuk ke ETF berbasis emas. Tak hanya emas, perak dan paladium juga naik tajam, masing-masing +3,64% dan +4,13%.
Saham Estée Lauder melonjak lebih dari 4% setelah Goldman Sachs menaikkan rekomendasi menjadi Buy dan target harga ke $115, didukung oleh peningkatan penjualan di China, rebound di Hainan, serta tren pasar AS yang lebih positif.
Di pasar valuta asing, dolar Australia dan dolar AS menjadi mata uang terkuat hari ini. Sebaliknya, euro dan yen Jepang tampil paling lemah. Indeks dolar AS (DXY) naik lebih dari 0,3%.
Harga minyak mentah Brent dan WTI juga naik sekitar 2%, seiring tanda-tanda de-eskalasi antara AS dan China serta perbaikan situasi di Timur Tengah.
Sementara itu, pasar kripto menunjukkan pemulihan ringan. Bitcoin turun tipis 0,4%, tetapi proyek kripto kecil justru mengalami rebound kuat setelah aksi jual besar pada Jumat lalu.
