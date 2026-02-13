Baca selengkapnya
Daily summary: Pasar Pulih dan Nantikan Suku Bunga

  • Wall Street menutup pekan di zona hijau. Indeks utama AS naik sekitar 0,5% hari ini. Pengecualian terjadi pada Russell 2000, di mana kontrak berjangkanya melonjak hampir 2% setelah data makroekonomi memicu harapan pemangkasan suku bunga. Perusahaan-perusahaan dalam indeks ini dinilai paling berpotensi diuntungkan. Meskipun sesi Jumat berlangsung positif, indeks tetap berakhir jauh di bawah level pembukaan pada hari Senin.

  • Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) merilis data inflasi Januari yang berada di bawah ekspektasi. Kenaikan harga tahunan tercatat 2,4% dibandingkan perkiraan 2,5%. Secara bulanan, harga naik 0,2% dibandingkan ekspektasi 0,3%. Inflasi inti sesuai target, yakni 2,5% secara tahunan dan 0,3% secara bulanan.

  • Musim laporan keuangan sektor teknologi masih berlangsung. Arista Networks dan Applied Materials memberikan kejutan positif, masing-masing naik lebih dari 5% dan 8%.

  • Sesi perdagangan di Eropa berlangsung campuran. Kenaikan moderat, hingga 0,5%, dibukukan oleh DAX, SMI Swiss, dan FTSE 100. Di sisi lain, indeks dengan penurunan terbesar termasuk FTSE MIB Italia, WIG20 Polandia, dan IBEX 35 Spanyol, dengan pelemahan melebihi 1,5%. CAC 40 menunjukkan ketahanan lebih baik dengan penurunan terbatas 0,4%.

  • Eurostat merilis data awal pertumbuhan ekonomi Uni Eropa yang sesuai ekspektasi. PDB Uni Eropa tumbuh 1,3% secara tahunan dan 0,3% secara kuartalan. Data perdagangan dan ketenagakerjaan melampaui perkiraan. Ketenagakerjaan di kawasan tersebut meningkat 0,7%, sementara surplus perdagangan melebar menjadi EUR 12,6 miliar.

  • Perusahaan industri dan konstruksi Jerman, Ingersoll, melampaui ekspektasi investor secara signifikan. Valuasi perusahaan naik lebih dari 6%.

  • Logam mulia memulihkan sebagian kerugian sebelumnya. Perak naik 3,5%, sementara emas menguat lebih dari 2%.

  • Di pasar valuta asing, poundsterling Inggris dan dolar Selandia Baru menguat rata-rata sekitar 0,2–0,3%. Depresiasi terbatas terlihat pada mata uang Eropa Tengah dan Timur.

  • Hasil keuangan Coinbase yang sangat kuat mendorong pasar kripto. Perusahaan melampaui ekspektasi dan menyoroti cadangan kas yang besar, sehingga valuasinya melonjak lebih dari 15%. Bitcoin naik 4,5% dan bertahan di sekitar USD 69.000, sementara Ethereum menguat lebih dari 6% dan kembali menembus USD 2.000.

