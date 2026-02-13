-
Wall Street menutup pekan di zona hijau. Indeks utama AS naik sekitar 0,5% hari ini. Pengecualian terjadi pada Russell 2000, di mana kontrak berjangkanya melonjak hampir 2% setelah data makroekonomi memicu harapan pemangkasan suku bunga. Perusahaan-perusahaan dalam indeks ini dinilai paling berpotensi diuntungkan. Meskipun sesi Jumat berlangsung positif, indeks tetap berakhir jauh di bawah level pembukaan pada hari Senin.
Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) merilis data inflasi Januari yang berada di bawah ekspektasi. Kenaikan harga tahunan tercatat 2,4% dibandingkan perkiraan 2,5%. Secara bulanan, harga naik 0,2% dibandingkan ekspektasi 0,3%. Inflasi inti sesuai target, yakni 2,5% secara tahunan dan 0,3% secara bulanan.
Musim laporan keuangan sektor teknologi masih berlangsung. Arista Networks dan Applied Materials memberikan kejutan positif, masing-masing naik lebih dari 5% dan 8%.
Sesi perdagangan di Eropa berlangsung campuran. Kenaikan moderat, hingga 0,5%, dibukukan oleh DAX, SMI Swiss, dan FTSE 100. Di sisi lain, indeks dengan penurunan terbesar termasuk FTSE MIB Italia, WIG20 Polandia, dan IBEX 35 Spanyol, dengan pelemahan melebihi 1,5%. CAC 40 menunjukkan ketahanan lebih baik dengan penurunan terbatas 0,4%.
Eurostat merilis data awal pertumbuhan ekonomi Uni Eropa yang sesuai ekspektasi. PDB Uni Eropa tumbuh 1,3% secara tahunan dan 0,3% secara kuartalan. Data perdagangan dan ketenagakerjaan melampaui perkiraan. Ketenagakerjaan di kawasan tersebut meningkat 0,7%, sementara surplus perdagangan melebar menjadi EUR 12,6 miliar.
Perusahaan industri dan konstruksi Jerman, Ingersoll, melampaui ekspektasi investor secara signifikan. Valuasi perusahaan naik lebih dari 6%.
Logam mulia memulihkan sebagian kerugian sebelumnya. Perak naik 3,5%, sementara emas menguat lebih dari 2%.
Di pasar valuta asing, poundsterling Inggris dan dolar Selandia Baru menguat rata-rata sekitar 0,2–0,3%. Depresiasi terbatas terlihat pada mata uang Eropa Tengah dan Timur.
Hasil keuangan Coinbase yang sangat kuat mendorong pasar kripto. Perusahaan melampaui ekspektasi dan menyoroti cadangan kas yang besar, sehingga valuasinya melonjak lebih dari 15%. Bitcoin naik 4,5% dan bertahan di sekitar USD 69.000, sementara Ethereum menguat lebih dari 6% dan kembali menembus USD 2.000.
