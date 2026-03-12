Netflix (NFLX.US) melakukan restrukturisasi internal pada tim produk globalnya dengan memangkas beberapa puluh posisi, yang hanya merepresentasikan sebagian kecil dari total tenaga kerja perusahaan yang berjumlah sekitar 16.000 karyawan. Pemangkasan ini terutama memengaruhi studio kreatif yang menangani materi pemasaran seperti poster, trailer dalam aplikasi, dan konten untuk acara langsung. Namun, langkah ini tidak terkait dengan evaluasi kinerja karyawan, karena sebagian dari mereka juga dipindahkan ke peran lain. Dalam konteks pergerakan saham Netflix, langkah ini menunjukkan upaya optimalisasi biaya, bukan indikasi adanya masalah operasional yang serius.

Berita mengenai pemangkasan ini tidak memicu reaksi signifikan di pasar. Saham Netflix bergerak stabil di kisaran $95–$99, tanpa terlihat penurunan tajam setelah informasi tersebut dipublikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa investor memandang pemangkasan tersebut sebagai reorganisasi rutin dalam strategi yang lebih luas, bukan sebagai tanda krisis. Sentimen ini juga didukung oleh posisi neraca perusahaan yang kuat, termasuk tambahan $2,8 miliar dari biaya pembatalan transaksi dengan Warner Bros. Discovery. Pembatalan akuisisi tersebut melindungi Netflix dari potensi peningkatan utang dan risiko integrasi, yang dinilai positif oleh analis. Mereka memperkirakan pertumbuhan pendapatan sekitar 12–14% tahun ini, dengan target harga saham di kisaran $104–$135.

Jika melihat data historis dan perbandingan valuasi, saham perusahaan telah kehilangan sebagian dari Forward P/E yang sebelumnya tinggi, meskipun rasio tersebut sempat pulih sedikit setelah pengumuman pembatalan transaksi dengan Warner Bros. Discovery. Namun, selama hampir empat tahun terakhir, rasio P/E NTM Netflix tetap berada di bawah nilai rata-ratanya.

Sumber: Koyfin

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.