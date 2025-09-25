Baca selengkapnya

Daily Summary: Sentimen Wall Street Melemah; BTC < $110k 📉

01.07 26 September 2025
  • Di Eropa, indeks utama melemah. DAX turun >0,5%, sedangkan FTSE Inggris -0,4%. H&M melesat ~7% setelah laba operasi +40% y/y. Sebaliknya, Brunello Cucinelli anjlok usai laporan Morpheus Capital menyoroti valuasi tinggi, permintaan lemah, dan operasional berlanjut di Rusia.
  • Indeks AS melemah sejak awal usai data ekonomi kuat dan bertahan di zona merah. Dua jam jelang penutupan, Nasdaq 100 dan S&P 500 turun ~1%, Russell 2000 memimpin penurunan.
  • GDP dan pesanan barang tahan lama naik jauh di atas ekspektasi. Dolar AS dan imbal hasil Treasury melonjak, sementara ekspektasi pemangkasan suku Fed turun. GDP Q2 tumbuh 3,8% y/y (ekspektasi 3,3%), tercepat hampir 2 tahun; Durable goods +2,9% m/m (vs -0,3% konsensus).
  • Klaim pengangguran turun ke 217k, di bawah 233k sebelumnya dan jauh di bawah perkiraan. Indeks Fed Kansas City dan penjualan rumah eksisting juga lebih baik dari proyeksi.
  • Sepanjang hari, beberapa pejabat The Fed memberi komentar. Stephen Miran menekankan ketatnya kebijakan saat ini berlebihan—sekitar 150–200 bps di atas netral. Namun, komentar Goolsbee dan Schmid lebih berhati-hati.
  • Di FX, dolar AS dan dolar Kanada menjadi terkuat hari ini. Dolar Selandia Baru dan pound melemah. Zloty Polandia juga tertekan di tengah meningkatnya ketegangan antara Barat dan Rusia.
  • Rothschild & Co Redburn memberi rekomendasi jual untuk Oracle AS, menilai ekspektasi pertumbuhan penjualan terlalu tinggi dan valuasi ekstrem; saham turun ~5%. Intel +6% setelah kabar Apple mungkin membeli saham perusahaan.
  • Kripto tertekan dolar AS yang menguat. Bitcoin jatuh di bawah $110.000 jelang kedaluwarsa opsi kunci besok, diperdagangkan ~2% di bawah level on-chain penting yang menandakan rata-rata investor jangka pendek kini rugi.
  • Kakao turun ~2%, menembus $7.000/ton, seiring prakiraan hujan di Afrika Barat. Rabobank memperkirakan surplus kakao pada musim panen mendatang, sementara kekhawatiran permintaan masih mendominasi.
  • Minyak naik tipis dan menuju penutupan tertinggi sejak pertengahan Juni. Menurut EIA, persediaan gas alam AS sedikit di atas ekspektasi. Futures NATGAS menghapus kenaikan awal usai rollover kontrak hari ini.
  • Pelanggaran: pembom strategis Rusia memasuki wilayah udara AS di Alaska, dicegat empat F-16. Dalam pertemuan dengan Erdogan, Donald Trump mengatakan sudah saatnya Rusia mengakhiri perang, dan yakin AS bisa membujuk Turki untuk menghentikan pembelian minyak Rusia.
26.09.2025
18.59

Daily Summary: PCE Sesuai Ekspektasi, Saham AS Naik, Perak +3%

Indeks saham AS ditutup sedikit lebih tinggi, menguat setelah laporan PCE sesuai dengan ekspektasi. US500 naik +0,50%, US100 +0,25%, dan US2000 +0,70%. Dolar...

 17.51

Oracle Jadi Pemegang Saham TikTok AS, Nilai USD 14 Miliar

TikTok AS dinilai sekitar USD 14 miliar Grup investor (Oracle, Silver Lake, dan MGX Abu Dhabi) akan mengendalikan 45% saham Oracle...

 16.28

3 Pasar yang Perlu Dipantau Minggu Depan: AUDUSD, EURUSD & China

Minggu depan, pasar akan menantikan data penting untuk The Fed, yaitu laporan tenaga kerja AS dan data ISM. Selain itu, Reserve Bank of Australia (RBA)...
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
