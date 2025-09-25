- Di Eropa, indeks utama melemah. DAX turun >0,5%, sedangkan FTSE Inggris -0,4%. H&M melesat ~7% setelah laba operasi +40% y/y. Sebaliknya, Brunello Cucinelli anjlok usai laporan Morpheus Capital menyoroti valuasi tinggi, permintaan lemah, dan operasional berlanjut di Rusia.
- Indeks AS melemah sejak awal usai data ekonomi kuat dan bertahan di zona merah. Dua jam jelang penutupan, Nasdaq 100 dan S&P 500 turun ~1%, Russell 2000 memimpin penurunan.
- GDP dan pesanan barang tahan lama naik jauh di atas ekspektasi. Dolar AS dan imbal hasil Treasury melonjak, sementara ekspektasi pemangkasan suku Fed turun. GDP Q2 tumbuh 3,8% y/y (ekspektasi 3,3%), tercepat hampir 2 tahun; Durable goods +2,9% m/m (vs -0,3% konsensus).
- Klaim pengangguran turun ke 217k, di bawah 233k sebelumnya dan jauh di bawah perkiraan. Indeks Fed Kansas City dan penjualan rumah eksisting juga lebih baik dari proyeksi.
- Sepanjang hari, beberapa pejabat The Fed memberi komentar. Stephen Miran menekankan ketatnya kebijakan saat ini berlebihan—sekitar 150–200 bps di atas netral. Namun, komentar Goolsbee dan Schmid lebih berhati-hati.
- Di FX, dolar AS dan dolar Kanada menjadi terkuat hari ini. Dolar Selandia Baru dan pound melemah. Zloty Polandia juga tertekan di tengah meningkatnya ketegangan antara Barat dan Rusia.
- Rothschild & Co Redburn memberi rekomendasi jual untuk Oracle AS, menilai ekspektasi pertumbuhan penjualan terlalu tinggi dan valuasi ekstrem; saham turun ~5%. Intel +6% setelah kabar Apple mungkin membeli saham perusahaan.
- Kripto tertekan dolar AS yang menguat. Bitcoin jatuh di bawah $110.000 jelang kedaluwarsa opsi kunci besok, diperdagangkan ~2% di bawah level on-chain penting yang menandakan rata-rata investor jangka pendek kini rugi.
- Kakao turun ~2%, menembus $7.000/ton, seiring prakiraan hujan di Afrika Barat. Rabobank memperkirakan surplus kakao pada musim panen mendatang, sementara kekhawatiran permintaan masih mendominasi.
- Minyak naik tipis dan menuju penutupan tertinggi sejak pertengahan Juni. Menurut EIA, persediaan gas alam AS sedikit di atas ekspektasi. Futures NATGAS menghapus kenaikan awal usai rollover kontrak hari ini.
- Pelanggaran: pembom strategis Rusia memasuki wilayah udara AS di Alaska, dicegat empat F-16. Dalam pertemuan dengan Erdogan, Donald Trump mengatakan sudah saatnya Rusia mengakhiri perang, dan yakin AS bisa membujuk Turki untuk menghentikan pembelian minyak Rusia.
