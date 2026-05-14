🔑 Penggerak Utama Pasar
-
Katalis utama sepanjang sesi perdagangan adalah pertemuan bersejarah Trump-Xi di Beijing, yang disebut CEO Nvidia Jensen Huang sebagai peristiwa dengan signifikansi historis. Xi Jinping meyakinkan para pemimpin bisnis yang hadir, termasuk Elon Musk, Tim Cook, dan Jensen Huang, bahwa “pintu keterbukaan China hanya akan semakin terbuka.” Sentimen positif pasar juga mendapat dorongan tambahan dari laporan keuangan Cisco yang sangat kuat serta debut spektakuler perusahaan chip AI Cerebras Systems di Nasdaq.
🌍 Geopolitik
- The New York Times melaporkan bahwa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melakukan serangan rahasia terhadap wilayah Iran sebagai respons atas serangan terhadap kedua kerajaan tersebut. Ini menjadi pertama kalinya kedua negara secara langsung menyerang Iran dan menandai perubahan besar dalam dinamika kekuatan regional.
- Dalam pertemuan Beijing, Trump mengungkapkan bahwa Xi Jinping menyatakan kesediaannya membantu menjaga Selat Hormuz tetap terbuka serta memastikan Beijing tidak akan memasok peralatan militer ke Teheran. China juga menunjukkan minat untuk membeli minyak mentah AS dalam volume yang lebih besar, yang dipandang pasar sebagai sinyal deeskalasi penting terhadap jalur pasokan energi global.
- Taiwan tetap menjadi titik ketegangan, dengan Xi memperingatkan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Taiwan merupakan “garis merah”.
📊 Data Makro
- Data inflasi produsen AS (PPI) kemarin tercatat jauh di atas ekspektasi pasar. PPI tahunan naik menjadi 6,0% dibanding konsensus 4,8%, sementara kenaikan bulanan mencapai 1,4%, jauh di atas ekspektasi 0,5%.
- Meski demikian, reaksi pasar relatif terbatas, dengan probabilitas kenaikan suku bunga The Fed sebelum akhir tahun masih berada di kisaran 33–35%.
- Hari ini, data penjualan ritel AS dirilis sesuai ekspektasi di level 0,5% secara bulanan. Namun, harga impor melonjak 1,9% dibanding konsensus 1,0%, sementara harga ekspor naik 3,3% dibanding ekspektasi 1,2%.
- Ekonomi Polandia turut mengecewakan pasar, dengan GDP Q1 2026 hanya tumbuh 0,5% secara kuartalan, level terlemah sejak Q3 2024, meskipun konsensus tahunan masih memperkirakan pertumbuhan sekitar 3,5%.
📈 Indeks
- Wall Street ditutup menguat tajam. Dow Jones kembali merebut level psikologis 50.000, sementara S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor intraday tertinggi baru.
- Di Eropa, DAX memimpin penguatan dengan kenaikan 1,3%, didukung lonjakan saham Siemens lebih dari 3%, meskipun beberapa bursa Eropa tutup karena hari libur nasional.
- Pasar Asia bergerak campuran. KOSPI Korea Selatan naik 1,8% dan kini telah melonjak hampir 90% sejak awal tahun, sementara Shanghai Composite turun 1,5% dan Nikkei Jepang melemah 1%.
💼 Saham
- Bintang utama sesi perdagangan adalah Cisco, dengan saham melonjak 14–18% setelah hasil Q3 FY2026 mencetak rekor. Pendapatan mencapai $15,8 miliar, naik 12% secara tahunan, sementara pesanan infrastruktur AI melonjak lebih dari 50%, mendorong proyeksi pesanan AI tahunan naik dari $5 miliar menjadi $9 miliar.
- Nvidia menguat lebih dari 4% setelah Reuters melaporkan bahwa AS memberikan persetujuan penjualan chip H200 ke 10 perusahaan China. Kehadiran langsung Jensen Huang dalam delegasi Beijing dipandang sebagai sinyal pembukaan akses ke salah satu pasar terbesar dunia.
- Sorotan terbesar datang dari debut Cerebras Systems di Nasdaq. Saham dibuka di level $350, hampir 90% di atas harga IPO $185, memberikan valuasi lebih dari $100 miliar kepada perusahaan chip AI berusia 10 tahun tersebut dan menjadikannya IPO teknologi terbesar di AS sejak Uber pada 2019.
- Di sisi negatif, platform kesehatan digital Doximity anjlok 21–23% setelah panduan perusahaan mengecewakan dan sejumlah bank investasi besar menurunkan rekomendasi sahamnya.
- Faktor risiko baru juga muncul bagi Apple. Bloomberg melaporkan bahwa OpenAI telah bekerja sama dengan firma hukum eksternal untuk mempertimbangkan langkah hukum terhadap Apple, dengan alasan integrasi ChatGPT di ekosistem iOS tidak memberikan manfaat finansial sesuai ekspektasi. Hal ini meningkatkan ketidakpastian terhadap jalur monetisasi AI Apple dan menambah volatilitas jangka pendek saham AAPL.
💱 Mata Uang
-
Dolar AS menguat sepanjang sesi perdagangan, didukung kombinasi sentimen positif dari pertemuan Trump-Xi dan data PPI yang tinggi. USDIDX naik 0,31%, sementara EURUSD melemah ke level 1,1679. Poundsterling juga tertekan, dengan GBPUSD turun 0,73%. Di antara mata uang emerging market, won Korea Selatan dan rand Afrika Selatan menjadi outperformer, sementara real Brasil menjadi mata uang dengan performa terburuk akibat skandal politik yang menyeret Flavio Bolsonaro dan Banco Master, yang turut menekan indeks Ibovespa lebih dari 10% dalam sebulan terakhir.
🛢️ Komoditas
- Harga tembaga menyentuh rekor tertinggi baru setelah menembus $14.000 per ton metrik di LME. Kenaikan dipicu krisis pasokan asam sulfat akibat blokade Selat Hormuz, penurunan produksi tembaga Chile sebesar 6% pada Q1, serta larangan ekspor asam sulfat China sejak 1 Mei.
- Permintaan struktural dari sektor AI juga menjadi pendorong tambahan. Data center hyperscale membutuhkan sekitar 27–33 ton tembaga per megawatt kapasitas, dengan total permintaan sektor AI diproyeksikan mencapai 475 ribu ton pada 2026.
- Minyak mentah tetap bertahan di atas $100 per barel. WTI naik 0,68% ke atas $101, sementara Brent menguat 0,14% ke $105,71.
- Harga emas turun tipis 0,19% ke level $4.679 per ounce, sementara perak terkoreksi tajam lebih dari 3% ke sekitar $84,75 per ounce.
₿ Crypto
-
Bitcoin memimpin penguatan di antara seluruh kelas aset dengan kenaikan 2,68% ke level $81.433. Sentimen positif menyebar ke seluruh sektor kripto setelah komite Senat AS menyetujui Clarity Act, rancangan undang-undang besar terkait struktur pasar kripto yang menjadi regulasi komprehensif pertama bagi industri tersebut. Saham perusahaan terkait kripto juga melonjak tajam. Coinbase naik 9%, Figure menguat 9%, Galaxy naik 6%, sementara Strategy dan Sharplink masing-masing naik sekitar 7%.
BREAKING: Retail sales AS naik sesuai ekspektasi pasar
Hubungan Apple dan OpenAI Retak
Stock of the week: SAP - Juara Infrastruktur Digital Eropa
Wall Street Menguat ⏰
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.