Wall Street Menguat ⏰

Futures S&P 500 naik 0,3%, futures Nasdaq 100 naik 0,2%, dan futures Dow Jones melonjak 0,8% - dengan Dow berada di jalur untuk kembali merebut level psikologis 50.000 poin. Pendorong utama penguatan pasar adalah kombinasi hasil keuangan Cisco yang sangat kuat, debut panas saham perusahaan chip AI Cerebras, serta sinyal positif dari hari pertama KTT Trump - Xi di Beijing. Pasar Eropa juga bergerak naik: DAX menguat 1,3%, meskipun beberapa bursa saham Eropa tutup karena hari libur nasional. Faktor utama yang menggerakkan sentimen hari ini adalah KTT Trump - Xi di Beijing - sebuah peristiwa bersejarah, sebagaimana disebut oleh CEO Nvidia, Jensen Huang, yang menjadi bagian dari delegasi tersebut. Xi Jinping mengatakan kepada para CEO yang hadir - termasuk Elon Musk, Tim Cook, dan Jensen Huang - bahwa “pintu China kepada dunia hanya akan semakin terbuka lebar.” Terobosan pasar muncul setelah laporan Reuters menyebut AS akan memberikan izin penjualan chip Nvidia H200 kepada sekitar 10 perusahaan China - meskipun Departemen Keuangan AS mengambil jarak dari informasi tersebut, pasar menyambutnya dengan sangat positif. Kedua negara juga sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka, dan China menyatakan minat untuk membeli minyak AS dalam jumlah lebih besar - sinyal penting bagi pasar komoditas.

Di level sektoral, teknologi jelas mendominasi - khususnya semikonduktor, di mana indeks SOX telah secara signifikan mengungguli pasar yang lebih luas sejak Mei 2025. Nvidia naik 2,4%, TSMC naik 1,0%, Broadcom naik 1,3%, sementara seluruh ekosistem infrastruktur AI berada dalam permintaan tinggi. Perusahaan media menjadi sektor dengan performa terburuk (Google/Alphabet turun 0,9%), bersama beberapa saham healthcare seperti Doximity yang mengalami penurunan tajam. Silver turun 2,56%, menyeret sektor logam mulia, sementara harga minyak WTI naik 0,8% ke $101,78 - sektor energi tetap menjadi bagian volatil dalam puzzle inflasi.

Informasi perusahaan

Cisco (CSCO, +16–18%): Cisco tanpa diragukan menjadi bintang utama hari ini - perusahaan melaporkan pendapatan rekor sebesar $15,8 miliar pada Q3 FY2026 (+12% y/y), melampaui konsensus pasar, sementara EPS tercatat $1,06 dibanding ekspektasi $1,04. Katalis utama berasal dari kenaikan pesanan infrastruktur AI lebih dari 50% - Cisco kini memperkirakan total pesanan AI mencapai $9 miliar untuk tahun fiskal 2026 penuh. Perusahaan juga mengumumkan program restrukturisasi senilai sekitar $1 miliar, termasuk pemutusan hubungan kerja hampir 4.000 karyawan (sekitar 5% tenaga kerja), dengan fokus sumber daya pada optik, keamanan siber, dan AI. Barclays menilai bahwa “masih terlalu dini” untuk menjual saham semikonduktor - dan hasil Cisco mendukung pandangan bahwa supercycle infrastruktur AI masih berlanjut.

Saham Cisco melonjak hari ini, mendorong harga saham ke rekor tertinggi sepanjang masa. Sumber: xStation