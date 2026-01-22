Setelah sesi yang kuat di pasar saham Eropa, di mana indeks DAX naik lebih dari 1,2%, indeks Wall Street juga bergerak lebih tinggi hari ini. Nasdaq 100 menguat hampir 1%, didukung lonjakan 4,5% saham Meta Platforms setelah Jefferies kembali menegaskan rekomendasi “Buy”. Sementara itu, S&P 500 bertambah hampir 0,8%.

Data makro AS tidak memberikan kejutan besar. Produk Domestik Bruto (QoQ) tercatat sebesar 4,4%, sedikit di atas ekspektasi 4,3%. Klaim awal pengangguran naik dari 198 ribu menjadi 200 ribu, masih jauh di bawah perkiraan pasar di 208 ribu. Inflasi PCE sesuai ekspektasi di level 2,8% YoY, sementara data belanja dan pendapatan pribadi juga secara umum sejalan dengan proyeksi.

Logam mulia kembali mencatat sesi yang sangat kuat dan dengan cepat kembali menguat setelah penurunan kemarin. Harga emas naik hampir 1,5% dan menembus level di atas $4.900 per ons, sementara perak melonjak lebih dari 3% ke atas $95 per ons. Kedua logam tersebut mencetak rekor tertinggi sepanjang masa yang baru.

Pasangan EURUSD melonjak hari ini, rebound dari 1,166 ke 1,174 di tengah pelemahan dolar AS. Manajer dana pensiun di Eropa Utara menyatakan bahwa premi risiko untuk memegang aset AS meningkat akibat kekhawatiran utang dan geopolitik, sehingga mereka berniat tetap berhati-hati. Trump memperingatkan akan adanya pembalasan finansial signifikan jika Eropa mulai menjual aset AS seperti obligasi Treasury.

Gas alam berhenti sejenak setelah reli kuat sebelumnya, meskipun laporan EIA menunjukkan penarikan stok yang lebih besar dari perkiraan. Harga minyak terkoreksi setelah laporan EIA memperlihatkan lonjakan signifikan pada persediaan bensin dan minyak mentah, dan saat ini bertahan di sekitar $64 per barel.

Persediaan Minyak Mentah (EIA): +3,602 juta barel (perkiraan: -0,108 juta, sebelumnya: +3,391 juta)

Persediaan Bensin (EIA): +5,977 juta barel (perkiraan: +1,466 juta, sebelumnya: +8,977 juta)

Persediaan Distilat (EIA): +3,348 juta barel (perkiraan: 0, sebelumnya: -0,029 juta)

Persediaan Minyak Mentah Cushing (EIA): +1,478 juta barel (sebelumnya: +0,745 juta)

Penyimpanan Gas Alam (EIA): -120 bcf (perkiraan: -98 bcf, sebelumnya: -71 bcf)

Perdana Menteri Greenland mengatakan bahwa negaranya belum melihat detail apa pun terkait potensi kesepakatan dengan AS dan menyebut nada Gedung Putih sebagai “tidak dapat diterima”, sambil menambahkan bahwa Denmark dan Greenland tetap terbuka untuk diskusi mengenai pertahanan. Kaja Kallas juga menyatakan bahwa ia masih belum mengetahui apa saja yang akan tercakup dalam kesepakatan apa pun terkait Greenland. Trump menegaskan bahwa ia tidak akan membayar siapa pun untuk Greenland.

Pertemuan antara Zelensky dan Trump tidak menghasilkan terobosan, meskipun kedua pihak menggambarkannya sebagai pertemuan yang positif. Ukraina dilaporkan telah memfinalisasi teks perjanjian dengan pihak Amerika menjelang kunjungan Jared Kushner dan Steve Witkoff ke Moskow, di mana kedua diplomat tersebut akan menuju Kremlin untuk dua hari pembicaraan. Di Davos, Zelensky menyatakan bahwa Eropa belum cukup kuat terlibat dalam upaya perdamaian dan kurang memiliki ketegasan, serta menekankan bahwa benua tersebut membutuhkan Ukraina yang kuat dan keputusan yang berani. Utusan khusus Gedung Putih, Steve Witkoff, mengatakan bahwa isu Ukraina telah mengalami kemajuan besar dan mendekati garis akhir.