Ekuitas Asia berada di bawah tekanan berat. Indeks MSCI Asia Pacific turun hingga 2,8%, mencatat penurunan dua hari terbesar sejak April.

Di Korea Selatan terjadi aksi jual tajam. Indeks KOSPI sempat anjlok hingga 6,8% setelah pasar dibuka kembali usai libur panjang, meskipun sebelumnya menjadi salah satu indeks dengan kinerja terbaik tahun ini.

Futures indeks di AS dan Eropa menunjukkan potensi pelemahan lanjutan. Kontrak indeks ekuitas turun sekitar 1%, mengindikasikan kemungkinan koreksi berlanjut.

Eskalasi konflik Iran–AS/Israel kembali mendorong harga minyak lebih tinggi. Investor fokus pada risiko pasokan, terutama setelah Iran mengancam menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak global.

Harga Brent kembali bergerak di atas $80 per barel, setelah lonjakan lebih dari 7% pada hari Senin.

Dolar AS menguat, didukung oleh peningkatan risk aversion dan ketegangan geopolitik.

Obligasi justru melemah meski biasanya berstatus safe haven. Harga minyak yang lebih tinggi memicu kembali kekhawatiran inflasi, mengangkat ekspektasi suku bunga dan menekan pasar pendapatan tetap global.

Aksi jual obligasi pemerintah terjadi dari Sydney hingga Tokyo. Investor melepas surat utang negara di tengah kekhawatiran bahwa konflik berkepanjangan di Timur Tengah akan mempertahankan tekanan inflasi.

Penurunan obligasi terjadi secara luas di AS, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan.

Inflasi kembali menjadi fokus utama. Pasar mulai memperhitungkan risiko bahwa kenaikan biaya energi dapat merusak prospek obligasi global, yang sebelumnya mencatat awal tahun terbaik sejak periode pandemi.