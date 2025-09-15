Baca selengkapnya

Daily summary: Wall Street Menguat, Investor Taruhan Fed Lebih Dovish (15.09.2025)

00.48 16 September 2025

 

  • Wall Street membuka minggu baru dengan kenaikan signifikan, karena investor semakin bertaruh pada sikap dovish The Fed menjelang FOMC. Futures US100 naik sekitar 0,6%, didorong reli Tesla setelah pembelian saham terbesar Elon Musk. Indeks acuan US500 naik 0,35%, mencerminkan optimisme investor terhadap pelonggaran moneter.
  • Indeks NY Empire State untuk September tercatat -8,7, jauh di bawah perkiraan 4,9 dan sebelumnya 11,9, menandakan kondisi yang memburuk di sektor manufaktur New York dan melemahnya aktivitas ekonomi.
  • Alphabet (induk Google) mencapai kapitalisasi pasar $3 triliun untuk pertama kalinya, bergabung dengan Apple dan Microsoft dalam jajaran elit korporasi. Pertumbuhan didorong oleh kenaikan pendapatan (terutama dari AI, cloud, dan layanan digital) serta keputusan pengadilan AS yang menolak rencana pemecahan perusahaan.
  • Tiongkok meluncurkan investigasi antitrust terhadap Nvidia, menuduh perusahaan AS itu memonopoli pasar semikonduktor dan mendiskriminasi perusahaan Tiongkok. Hal ini menekan saham Nvidia dan indeks US100. Dikombinasikan dengan meningkatnya kompetisi lokal dan pembatasan ekspor AS, tantangan ini berpotensi membebani bisnis Nvidia di Tiongkok.
  • Di Eropa, kenaikan mendominasi: ITA40 +0,87%, EU50 +0,69%, FRA40 +0,72%, DE40 +0,06%. Hanya indeks Swiss SUI20 yang turun (-0,36%).
  • Di Swiss, inflasi harga produsen (PPI) Agustus mencatat penurunan terdalam dalam beberapa tahun: -1,8% y/y vs -0,9% sebelumnya, menandakan tekanan biaya di manufaktur mulai mereda, yang dapat memengaruhi kebijakan SNB mendatang.
  • CPI Polandia untuk Agustus sebesar 2,9% y/y, sedikit di atas Juli (2,8%) dan perkiraan pasar. Secara bulanan, CPI stagnan setelah -0,1% di Juli, sedikit melampaui ekspektasi.
  • Indeks dolar turun ke level terendah 3 minggu (USDIDX: -0,2%), mencerminkan ekspektasi dovish Fed. Pasar sepenuhnya memproyeksikan pemangkasan 25 bp pada FOMC Rabu ini, dengan harapan Powell akan lebih dovish. Euro menjadi mata uang terkuat di G10 hari ini (EURUSD: +0,3% ke 1,176, EURJPY: +0,15%, EURGBP: +0,05%), sementara AUDUSD memimpin penguatan terhadap dolar (+0,4%).
  • Futures kopi Arabica melonjak 6%, membawa harga di New York ke level tertinggi sejak April 2025, didukung kekeringan di Brasil, ketegangan dagang dengan AS, dan apresiasi real Brasil.
  • Komoditas energi mayoritas diperdagangkan lebih tinggi: Brent +1,1%, WTI +1,4%, NATGAS +2,2%, memperpanjang pemulihan setelah aksi jual pekan lalu.
  • Bitcoin bergerak di sekitar $115.000, mencoba mempertahankan momentum bullish, sementara Ethereum terkoreksi ke $4.500. Sentimen tetap campuran, didukung aliran dana ETF namun tertekan oleh ketidakpastian kebijakan Fed.

 

18.09.2025
14.50

US Open: Semua Indeks Cetak ATH Baru!

Bursa saham AS membuka sesi Kamis dengan sentimen positif, didukung kombinasi data makro yang lebih baik dan ekspektasi atas langkah lanjutan The Fed. Pasar...

 13.37

BREAKING: Klaim Pengangguran & Philly Fed Lebih Kuat 🚨

  Initial Jobless Claims: 231k (Ekspektasi 240k, Sebelumnya 264k) Philadelphia Fed Manufacturing Index: 23,2 (Ekspektasi 1,7, Sebelumnya -0,3) Klaim...

 12.51

BOE trims QT as expected, as Nvidia gives Intel a lift

As expected, the Bank of England held rates steady on  Thursday at 4%. They remained committed to a 'careful and gradual' reduction in...
