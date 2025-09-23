Pembacaan PMI aktivitas untuk September mengejutkan pasar: di Prancis terjadi penurunan, sementara di Jerman komposit dan jasa naik—keduanya di atas 52. Namun, manufaktur turun dari 50,2 ke 48,5.

Di Inggris, PMI September 2025 mengecewakan investor. PMI jasa turun ke 51,9 (prakiraan 53,0), sementara PMI manufaktur turun ke 46,2 (prakiraan 47,1). PMI komposit juga berada di 51,9, di bawah ekspektasi pasar 53.

Indeks saham Eropa ditutup bercampur. DAX Jerman turun >0,3%, sedangkan FTSE Inggris flat. Di Wall Street, indeks melemah tipis, dipimpin Nvidia dan Oracle yang masing-masing turun 3% dan >4%. Nasdaq 100 mundur >0,7%.

PMI awal AS untuk September menunjukkan perlambatan moderat. Baik jasa maupun manufaktur melambat dan di bawah ekspektasi; komposit di 53,6, sedikit di bawah prakiraan 54.

Richmond Fed Index September jauh di bawah ekspektasi, di -17 vs prakiraan -5 dan sebelumnya -7.

Jerome Powell memberi sinyal The Fed siap menyesuaikan kebijakan dan menurunkan suku bunga, dengan fokus lebih besar pada pelemahan pasar tenaga kerja. Namun, The Fed masih melihat tarif memiliki dampak pro-inflasi yang berkelanjutan.

Michelle Bowman (The Fed) menyatakan kekhawatiran meningkatnya risiko perlambatan pasar kerja AS. Ia memperingatkan bahwa jika permintaan tidak membaik, PHK bisa mulai meningkat dalam beberapa bulan.

Pejabat The Fed Goolsbee dan Bostic juga berkomentar soal kebijakan moneter. Keduanya condong pada pemangkasan terukur dan menekankan bahwa data pasar kerja—yang melemah sepanjang musim panas—akan dipantau ketat.

Riksbank (Swedia) secara tak terduga memangkas suku ke 1,75% (dari 2,00%) untuk menopang ekonomi di tengah perlambatan, namun memberi sinyal ini mungkin pemangkasan terakhir dalam siklus saat ini, dengan suku bunga bertahan lama di level baru.

Di Polandia, tingkat pengangguran naik ke 5,5% pada September 2025, sesuai ekspektasi (sebelumnya 5,4%). Kementerian Tenaga Kerja menyebut kenaikan dipicu aturan baru Juni yang mengurangi penghapusan dari daftar pengangguran.

Futures kopi Arabica (ICE) turun hampir 4,5% hari ini, di tengah prakiraan hujan lebih lebat di Brasil. Harga tidak merespons kritik Donald Trump terhadap Brasil dan Presiden Lula, yang menandakan tarif tinggi atas ekspor Brasil akan berlanjut untuk sementara.