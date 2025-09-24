Wall Street menutup sesi Selasa dengan aksi ambil untung paling signifikan bulan ini. Koreksi terdalam terjadi pada Nasdaq (-0,95%), disusul S&P 500 (-0,55%), Russell 2000 (-0,25%) dan DJIA (-0,2%). Futures indeks utama di UE & AS saat ini sedikit menguat (EU50: +0,03%, US30: +0,1%).

Pemicu aksi jual di AS adalah pidato Jerome Powell. Menurut Ketua The Fed, tak ada jalur kebijakan tanpa risiko—inflasi masih elevated dan dinamika pasar kerja melambat. Suku bunga karenanya tetap agak restriktif untuk mencegah percepatan harga, dan pemangkasan lanjutan akan hati-hati sesuai data. Powell menambahkan pasar saham “cukup tinggi valuasinya”, yang bersama ketidakpastian ekonomi mendorong profit taking.

Pemerintahan Trump menegosiasikan ulang pinjaman Departemen Energi senilai $2,26 miliar untuk Lithium Americas (proyek Thacker Pass) dengan imbal saham 10%. Tambang di Nevada, kunci rantai pasok litium & baterai EV, ditargetkan 2028 memproduksi 40.000 ton/tahun. Saham perusahaan melonjak nyaris 80% setelah pengumuman.

Trump berkomentar bahwa Ukraina, dengan dukungan UE & NATO, dapat kembali ke perbatasan semula dan berjanji melanjutkan bantuan persenjataan ke NATO.

Sentimen Asia-Pasifik menunjukkan kehati-hatian pasca jual-off Wall Street. Indeks Tiongkok menguat (CHN.cash: +1,1%; HK.cash: +1%), AU200.cash -0,65%, Nifty 50 India -0,35%, dan Nikkei 225 sedikit di bawah garis (JP225: -0,05%).

Inflasi CPI Australia 3% y/y pada Agustus, tertinggi sejak Juli 2024. Pendorong utama: perumahan (+4,5%), makanan & minuman non-alkohol (+3%), serta alkohol & tembakau (+6%). Tekanan harga berlanjut mendukung sikap RBA lebih hati-hati, sehingga laju pemotongan ke depan lebih lambat.

PMI awal Jepang (September) menunjukkan kenaikan aktivitas terlemah 4 bulan (PMI Komposit: 51,1, sebelumnya 52). Manufaktur turun lebih tajam dari ekspektasi (48,4; perkiraan 49,5; sebelumnya 49,7), terendah sejak Maret, terbebani pesanan & ekspor yang merosot. Jasa menyeimbangkan sebagian berkat permintaan domestik kuat. Pertumbuhan ketenagakerjaan terlemah 2 tahun.

Di FX, Dolar Australia saat ini terkuat di G10, ditopang ekspektasi RBA hawkish (AUDUSD: +0,35%); NZD juga menguat (NZDUSD: +0,1%). Dolar AS rebound setelah dua hari turun (USDIDX: +0,15%), menguat paling besar vs Nordic (USDNOK: +0,3%, USDSEK: +0,2%). Yen melemah terhadap seluruh G10 (USDJPY: +0,15%, EURJPY: +0,1%). EURUSD turun 0,1% ke 1,1803, menghentikan reli 3 hari.

Pada logam mulia, euforia berlanjut: emas +0,2% ke $3.770/oz, perak +0,3% ke $44,195/oz, kontrak platinum +1% dan palladium +0,15%.