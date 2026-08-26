Dapatkan Saham Nike & Ford GRATIS! 🎁

PROMO TINGGAL 5 HARI LAGI!

Promo Deposit Hari Kemerdekaan Masih Berlangsung!

Rayakan 17-an dengan kesempatan mendapatkan saham Nike (NKE) dan Ford (F) gratis dari XTB Indonesia. Promo berlangsung hingga 31 Agustus 2026, dengan reward berdasarkan tier net deposit yang kamu capai.

Deposit, Transaksi, Raih Reward

Untuk mengikuti promo ini, kamu perlu:

Melakukan deposit dana sesuai dengan tier yang berlaku



Melakukan transaksi saham AS dan/atau ETF dengan total minimal 50% dari net deposit

Mengisi data diri di landing page: xtb.co.id/merdeka-pn

Promonya tinggal 5 hari lagi, jangan sampai ketinggalan!

Baca syarat & ketentuan lengkap dan daftarkan diri di xtb.co.id/merdeka-pn