Dapatkan Saham Nike & Ford GRATIS! 🎁

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Promo Deposit Hari Kemerdekaan Masih Berlangsung!
Rayakan 17-an dengan kesempatan mendapatkan saham Nike (NKE) dan Ford (F) gratis dari XTB Indonesia. Promo berlangsung hingga 31 Agustus 2026, dengan reward berdasarkan tier net deposit yang kamu capai.
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Untuk mengikuti promo ini, kamu perlu:
- Melakukan deposit dana sesuai dengan tier yang berlaku
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- Melakukan transaksi saham AS dan/atau ETF dengan total minimal 50% dari net deposit
- Mengisi data diri di landing page: xtb.co.id/merdeka-pn
Promonya tinggal 5 hari lagi, jangan sampai ketinggalan!
Baca syarat & ketentuan lengkap dan daftarkan diri di xtb.co.id/merdeka-pn
Informasi Layanan XTB Indonesia
Informasi Layanan XTB Indonesia
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Informasi Layanan XTB Indonesia
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