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Dapatkan Saham Nike & Ford GRATIS! 🎁

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PROMO TINGGAL 5 HARI LAGI!

Promo Deposit Hari Kemerdekaan Masih Berlangsung!

Rayakan 17-an dengan kesempatan mendapatkan saham Nike (NKE) dan Ford (F) gratis dari XTB Indonesia. Promo berlangsung hingga 31 Agustus 2026, dengan reward berdasarkan tier net deposit yang kamu capai.

Deposit, Transaksi, Raih Reward

Untuk mengikuti promo ini, kamu perlu:

  • Melakukan deposit dana sesuai dengan tier yang berlaku
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  • Melakukan transaksi saham AS dan/atau ETF dengan total minimal 50% dari net deposit
  • Mengisi data diri di landing page: xtb.co.id/merdeka-pn

Promonya tinggal 5 hari lagi, jangan sampai ketinggalan!
Baca syarat & ketentuan lengkap dan daftarkan diri di xtb.co.id/merdeka-pn

24 Agustus 2026, 13.59

Informasi Layanan XTB Indonesia
14 Agustus 2026, 09.00

Informasi Layanan XTB Indonesia
23 Juli 2026, 19.04

🔴 Live Now with Arvin Honami!
3 Juli 2026, 15.00

Informasi Layanan XTB Indonesia

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.

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Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.