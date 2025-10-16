Investor menantikan rilis data ekonomi tingkat menengah dari Amerika Serikat hari ini, yang — di tengah penutupan pemerintahan AS yang berkepanjangan — akan menjadi acuan sementara bagi pandangan ekonomi di seberang Atlantik. Kalender makro hari ini tidak terlalu padat, dengan fokus utama pada Indeks Manufaktur Philadelphia Fed (Philly Fed) untuk Oktober.

Di Inggris, data PDB, belanja konstruksi, dan jasa menunjukkan hasil yang sedikit lebih lemah dari perkiraan, meski produksi industri justru mengejutkan dengan hasil lebih baik. Sementara itu, selama sesi Asia, pasar menerima data pasar tenaga kerja Australia yang cenderung lemah — tingkat pengangguran naik dari 4.2% menjadi 4.5%, meskipun pertumbuhan lapangan kerja melebihi ekspektasi.

Kalender Makro

12:15 PM GMT (Kanada) – Housing Starts (Oktober): perkiraan 257 ribu vs 245.8 ribu sebelumnya

12:30 PM GMT (AS) – Philly Fed Index (Oktober): perkiraan 10 vs 23.2 sebelumnya

Pidato Pejabat Bank Sentral

1 PM GMT – Fed’s Waller, Miran, and Barr

2 PM GMT – Fed’s Bowman

2:45 PM GMT – BoE’s Mann

2:45 PM GMT – ECB’s Kocher

4 PM GMT – ECB’s Lagarde

5:30 PM GMT – BoC’s Macklem

6:30 PM GMT – BoE’s Greene

Kalender Laporan Keuangan