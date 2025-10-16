- Data Philly Fed Index untuk Oktober jadi fokus utama (perkiraan 10 vs 23.2 sebelumnya).
- Data Philly Fed Index untuk Oktober jadi fokus utama (perkiraan 10 vs 23.2 sebelumnya).
- Pasar menanti pidato beberapa pejabat The Fed yang dapat memengaruhi ekspektasi kebijakan moneter.
- Data perumahan Kanada juga jadi sorotan dengan perkiraan 257 ribu unit, naik dari 245.8 ribu sebelumnya.
Investor menantikan rilis data ekonomi tingkat menengah dari Amerika Serikat hari ini, yang — di tengah penutupan pemerintahan AS yang berkepanjangan — akan menjadi acuan sementara bagi pandangan ekonomi di seberang Atlantik. Kalender makro hari ini tidak terlalu padat, dengan fokus utama pada Indeks Manufaktur Philadelphia Fed (Philly Fed) untuk Oktober.
Di Inggris, data PDB, belanja konstruksi, dan jasa menunjukkan hasil yang sedikit lebih lemah dari perkiraan, meski produksi industri justru mengejutkan dengan hasil lebih baik. Sementara itu, selama sesi Asia, pasar menerima data pasar tenaga kerja Australia yang cenderung lemah — tingkat pengangguran naik dari 4.2% menjadi 4.5%, meskipun pertumbuhan lapangan kerja melebihi ekspektasi.
Kalender Makro
12:15 PM GMT (Kanada) – Housing Starts (Oktober): perkiraan 257 ribu vs 245.8 ribu sebelumnya
12:30 PM GMT (AS) – Philly Fed Index (Oktober): perkiraan 10 vs 23.2 sebelumnya
Pidato Pejabat Bank Sentral
1 PM GMT – Fed’s Waller, Miran, and Barr
2 PM GMT – Fed’s Bowman
2:45 PM GMT – BoE’s Mann
2:45 PM GMT – ECB’s Kocher
4 PM GMT – ECB’s Lagarde
5:30 PM GMT – BoC’s Macklem
6:30 PM GMT – BoE’s Greene
Kalender Laporan Keuangan
- Sebelum pembukaan pasar AS: Charles Schwab, Marsh & McLennan, Intuitive Surgical, BNY Mellon, U.S. Bancorp, Travelers
- Setelah penutupan pasar: CSX Corp, Interactive Brokers
