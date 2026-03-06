Baca selengkapnya
14.20 · 6 Maret 2026

Kalender Ekonomi: Semua Mata Tertuju pada NFP (06.03.2026)

Kalender ekonomi hari ini menyoroti salah satu rilis data paling penting dalam sebulan terakhir, yaitu laporan US Non-Farm Payrolls (NFP). Meskipun pelaku pasar saat ini masih lebih fokus pada perkembangan geopolitik di Timur Tengah, rangkaian data ekonomi yang kuat hari ini berpotensi semakin menekan ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve. Dalam artikel ini akan dibahas rilis data utama dalam kalender ekonomi hari ini serta indikator tenaga kerja AS yang menjadi perhatian pasar global.

Perlu dicatat bahwa laporan NFP sebelumnya memberikan kejutan signifikan ke arah yang lebih kuat meskipun sebelumnya diperkirakan akan melemah. Selain itu, laporan ADP terbaru menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir, menambah perhatian pasar terhadap kondisi pasar tenaga kerja AS.

Kalender Ekonomi

  • 10:00 GMT – Zona Euro – GDP Q4 2025 (Final): Est: 1.3% YoY (Sebelumnya: 1.4% YoY)

  • 13:30 GMT – Amerika Serikat – Non-Farm Payrolls (Feb): Est: 60 ribu (Sebelumnya: 130 ribu)

  • 13:30 GMT – Amerika Serikat – Tingkat Pengangguran (Feb): Est: 4.3% (Sebelumnya: 4.3%)

  • 13:30 GMT – Amerika Serikat – Rata-rata Pendapatan Per Jam (Feb): Est: 3.7% YoY (Sebelumnya: 3.7% YoY)

  • 13:30 GMT – Amerika Serikat – Penjualan Ritel (Feb): Est: -0.3% MoM (Sebelumnya: 0.0% MoM)

  • 13:30 GMT – Amerika Serikat – Core Retail Sales (Feb): Est: 0.1% MoM (Sebelumnya: 0.0% MoM)

11 Maret 2026, 13.30

Morning Wrap (11.03.2026)
9 Maret 2026, 13.44

Kalender Ekonomi: CPI AS Jadi Data Terpenting Pekan Ini 🔎
9 Maret 2026, 13.36

Market Wrap (09.03.2026)
6 Maret 2026, 20.30

BREAKING: Data NFP AS Jauh Lebih Lemah dari Perkiraan
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
