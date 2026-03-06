Kalender ekonomi hari ini menyoroti salah satu rilis data paling penting dalam sebulan terakhir, yaitu laporan US Non-Farm Payrolls (NFP). Meskipun pelaku pasar saat ini masih lebih fokus pada perkembangan geopolitik di Timur Tengah, rangkaian data ekonomi yang kuat hari ini berpotensi semakin menekan ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve. Dalam artikel ini akan dibahas rilis data utama dalam kalender ekonomi hari ini serta indikator tenaga kerja AS yang menjadi perhatian pasar global.

Perlu dicatat bahwa laporan NFP sebelumnya memberikan kejutan signifikan ke arah yang lebih kuat meskipun sebelumnya diperkirakan akan melemah. Selain itu, laporan ADP terbaru menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir, menambah perhatian pasar terhadap kondisi pasar tenaga kerja AS.

Kalender Ekonomi