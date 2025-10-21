GE Aerospace, anak usaha dari raksasa General Electric, merupakan pemimpin global dalam mesin penerbangan, layanan perawatan, dan sistem pertahanan. Hari ini, sebelum pembukaan pasar AS, perusahaan merilis hasil keuangan kuartal ketiga tahun fiskal 2025. Sebagai penyedia mesin pesawat komersial dan militer, kinerja GE Aerospace memiliki dampak besar terhadap sektor penerbangan dan pertahanan global.

Investor merespons antusias. Saham GE Aerospace naik lebih dari 4% di awal sesi dan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa (ATH).

Pesanan meningkat 2% YoY, sementara laba operasi melonjak 26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Free cash flow naik 30% YoY menjadi $2.4 miliar, dan EPS menanjak 44% menjadi $1.66, mencerminkan efisiensi operasional dan konversi kas yang lebih baik.

Membagi bisnis menjadi segmen-segmen:

Pada segmen Commercial Engines & Services (CES) , permintaan layanan (termasuk perawatan dan suku cadang) meningkat 32% YoY , sementara pendapatan dari layanan tumbuh 28% YoY .

, meningkat , sementara tumbuh . Di segmen Defense & Propulsion Technologies (DPT) , pendapatan meningkat 26% YoY , dan laba segmen ini melonjak 75% , menandakan adanya peningkatan margin yang signifikan serta manfaat dari optimalisasi biaya dan perbaikan komposisi pelanggan maupun kontrak .

, , dan , menandakan adanya serta manfaat dari . GE Aerospace juga menegaskan dalam pernyataannya bahwa rantai pasok perusahaan beroperasi dengan sangat solid, dengan tingkat pengiriman tepat waktu mencapai sekitar 95% dari total volume yang direncanakan. Kombinasi antara permintaan yang meningkat dan pasokan yang stabil membuat manajemen yakin ketersediaan material dan komponen tidak akan menjadi hambatan bagi pertumbuhan perusahaan.

Berita terbaik bagi investor datang dari kenaikan panduan keuangan untuk tahun fiskal penuh. Perusahaan kini memperkirakan pertumbuhan pendapatan tidak lagi sekitar 10%, melainkan di kisaran “high teens” (belasan persen tinggi). Laba operasi juga direvisi naik sekitar $300 juta, sementara free cash flow diproyeksikan melampaui $7 miliar dari estimasi sebelumnya $6 miliar.

Perubahan panduan ini memberikan dorongan positif bagi pasar, menunjukkan bahwa manajemen yakin mampu tidak hanya mempertahankan momentum pertumbuhan kuat, tetapi juga melampaui ekspektasi internal.

Hasil kuartal ketiga menunjukkan GE Aerospace dalam kondisi yang sangat solid. Meski pertumbuhan pesanan hanya 2% YoY, perusahaan mampu menghasilkan lonjakan laba operasi dan arus kas yang kuat. Katalis utama kinerja ini datang dari layanan purna jual (aftermarket services) — seperti perawatan, suku cadang, dan inspeksi mesin (shop visits) — yang secara historis memiliki margin jauh lebih tinggi dibanding penjualan mesin baru.



Kenaikan 32% pada layanan dan 28% pada pendapatan layanan di segmen CES mendukung hal ini.



Sementara itu, lonjakan laba 75% di segmen pertahanan (DPT) menegaskan bahwa manajemen biaya, perbaikan struktur kontrak/pelanggan, serta kenaikan harga produk memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas. Ini menjadi sinyal positif di sektor yang selama ini menghadapi tekanan biaya dan gangguan rantai pasok.



Kenaikan panduan keuangan sering menjadi momen penting bagi valuasi pasar, karena menunjukkan kepercayaan diri manajemen terhadap prospek pertumbuhan yang berkelanjutan. Indikasi bahwa free cash flow akan melebihi $7 miliar sangat penting — arus kas kuat adalah fondasi untuk investasi teknologi baru, ekspansi, dan potensi kebijakan bagi hasil seperti buyback saham atau dividen.



Tentu saja, beberapa faktor risiko perlu diperhatikan. Pertama, pesanan hanya meningkat sebesar 2% secara tahunan, yang berarti lonjakan satu kali atau efek dasar mungkin tidak se spektakuler selama pemulihan cepat industri penerbangan. Kedua, meskipun rantai pasokan membaik, situasi pasar tenaga kerja tidak ideal, dan industri penerbangan masih rentan terhadap gangguan pasokan bahan baku, inflasi biaya, dan tekanan upah. Ketiga, dasar perbandingan yang tinggi dapat membatasi laju pertumbuhan di masa depan, terutama jika pemulihan pasar penerbangan berlangsung secara bertahap.



Selain itu, ketika panduan dinaikkan, ekspektasi pasar pun ikut meningkat — dan setiap ketidaksesuaian dengan target baru bisa memicu koreksi valuasi.



Bagi investor, hasil GE Aerospace menandakan awal yang kuat untuk kuartal keempat, dengan fondasi solid bagi pertumbuhan pendapatan dan laba di tahun penuh. Perusahaan menunjukkan kemampuan mengembangkan bisnis secara operasional dan menghasilkan kas secara efisien, hal yang sangat penting bagi sektor padat modal seperti industri teknologi penerbangan.

Jika manajemen dapat mempertahankan momentum ini dan pasar mesin serta layanan penerbangan terus tumbuh, saham GE Aerospace berpotensi menjadi posisi menarik di sektor aerospace & defense. Namun, investor sebaiknya tetap memantau apakah pertumbuhan pesanan mulai meningkat, karena sebagian besar hasil saat ini masih berasal dari optimalisasi internal, komposisi kontrak, dan efisiensi, bukan dari volume penjualan murni.



Hasil Oktober ini menegaskan bahwa GE Aerospace berada di fase pertumbuhan yang kuat, dan manajemen cukup percaya diri untuk menaikkan seluruh panduan tahunannya — menjadikannya waktu yang tepat bagi investor untuk memperhatikan lebih dekat peluang di saham ini.



GE.US (D1)

