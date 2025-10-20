IBM berinvestasi besar dalam AI dan teknologi kuantum, yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan baru perusahaan.

IBM resmi menjalin kemitraan strategis dengan Groq, perusahaan yang dikenal akan teknologi ultra-fast AI inference processing. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat penerapan kecerdasan buatan (AI) di berbagai perusahaan global. Melalui penggunaan chip GroqCloud yang beroperasi di IBM Cloud, klien kini dapat memproses beban kerja AI hingga lima kali lebih cepat dan lebih hemat biaya dibanding solusi berbasis GPU tradisional.

Inovasi baru ini menjanjikan kinerja tinggi dan stabilitas sistem unggul, faktor penting di sektor-sektor teregulasi seperti keuangan, kesehatan, dan manufaktur, di mana kecepatan dan akurasi sangat krusial. Teknologi ini juga diterapkan di industri lain seperti ritel dan sumber daya manusia, untuk mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Kolaborasi ini juga mencakup integrasi solusi Groq dengan platform IBM watsonx Orchestrate, yang memungkinkan perusahaan mengimplementasikan agentic AI secara fleksibel, tanpa mengorbankan keamanan dan privasi data.

Sinergi antara inovasi Groq dan pengalaman IBM membuka peluang bagi bisnis untuk bertransisi cepat dari tahap uji coba menuju adopsi AI skala besar.

IBM terus mempercepat langkahnya dalam dunia kecerdasan buatan dengan menawarkan solusi yang semakin canggih dan terintegrasi. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan teknologi kuantum yang saat ini masih berfungsi sebagai pelengkap AI, namun diprediksi akan menjadi sumber pertumbuhan dan pendapatan utama di masa depan. Kombinasi AI dan quantum computing memperkuat posisi IBM sebagai pionir teknologi masa depan, dengan potensi untuk mengubah berbagai industri dari riset ilmiah hingga analitik keuangan tingkat lanjut.

Sejak awal tahun, saham IBM menunjukkan kinerja lebih baik dibanding indeks utama seperti S&P 500 dan Nasdaq 100. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap strategi jangka panjang IBM, khususnya dalam memperkuat posisi sebagai pemimpin di sektor AI enterprise dan cloud teknologi.