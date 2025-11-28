Selama sesi perdagangan hari ini, saham Intel naik lebih dari 7% setelah muncul laporan bahwa perusahaan tersebut dapat menjadi produsen untuk sebagian chip seri M milik Apple. Pasar menafsirkan potensi kolaborasi ini sebagai peluang untuk memperkuat posisi Intel di industri semikonduktor dan membangun kembali kapabilitas produksinya — faktor yang sangat penting dalam konteks geopolitik saat ini.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Pada tahap ini, pembicaraan antara kedua perusahaan masih berada pada fase yang sangat awal, dan belum ada kepastian bahwa hal tersebut akan menghasilkan kesepakatan final. Intel dilaporkan akan memproduksi chip Apple kelas bawah mulai 2027, sementara chip yang lebih canggih dan berperforma tinggi akan tetap diproduksi oleh mitra saat ini, TSMC. Keterlibatan Intel sebagai pemasok tambahan memungkinkan Apple untuk mendiversifikasi rantai pasoknya dan sejalan dengan strategi mendorong produksi domestik di Amerika Serikat.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Kenaikan harga saham Intel saat ini mencerminkan reaksi pasar terhadap laporan mengenai potensi kolaborasi dengan Apple dan kemungkinan peran perusahaan tersebut dalam memproduksi chip seri M. Mengikuti prinsip “buy the rumor, sell the news,” pasar bereaksi terhadap informasi yang belum dikonfirmasi, sementara perkembangan selanjutnya tetap tidak pasti dan dapat mempengaruhi valuasi perusahaan kapan saja.