Pekan mendatang diperkirakan akan sangat intens, tidak hanya karena kalender makroekonomi yang padat tetapi juga akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Lonjakan harga minyak lebih dari 53% sejak dimulainya konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah meningkatkan tekanan inflasi. Kembalinya masalah inflasi saat ini menjadi salah satu kekhawatiran terbesar pasar.
Di pertengahan pekan, pada hari Rabu, pasar akan menerima laporan inflasi CPI Amerika Serikat untuk Februari. Perkembangan global terbaru kemungkinan belum tercermin dalam data bulan lalu, tetapi pasar akan mencari sinyal awal mengenai potensi peningkatan tekanan harga dalam beberapa bulan mendatang.
Kalender Ekonomi Detail
Senin, 9 Maret
01:30 GMT — Inflasi CPI dan PPI China
07:00 GMT — Produksi industri Jerman
Selasa, 10 Maret
Sebelum sesi Eropa — Laporan keuangan Volkswagen
23:00 GMT (Senin) — Neraca perdagangan China
23:50 GMT (Senin) — GDP Jepang Q4
07:00 GMT — Inflasi CPI Norwegia
20:40 GMT — Laporan persediaan minyak mentah API AS
Setelah sesi AS — Laporan keuangan Oracle
Rabu, 11 Maret
Sebelum sesi Eropa — Laporan keuangan Rheinmetall
07:00 GMT — Inflasi CPI Jerman
12:30 GMT — Inflasi CPI Amerika Serikat
14:30 GMT — Persediaan minyak mentah DoE AS
Kamis, 12 Maret
Sebelum sesi Eropa — Laporan keuangan Zalando dan BMW
09:30 GMT — Pidato Gubernur Bank of England Andrew Bailey
11:00 GMT — Keputusan suku bunga CBRT
12:30 GMT — Klaim pengangguran awal AS
14:30 GMT — Persediaan gas alam EIA AS
Jumat, 13 Maret
07:00 GMT — GDP Inggris dan produksi industri
07:45 GMT — Inflasi CPI Prancis
08:00 GMT — Inflasi CPI Spanyol
09:00 GMT — Inflasi CPI Polandia
12:30 GMT — Data pasar tenaga kerja Kanada
12:30 GMT — Inflasi PCE dan GDP Amerika Serikat
14:00 GMT — Indeks sentimen konsumen University of Michigan AS
