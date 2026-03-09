Pekan mendatang diperkirakan akan sangat intens, tidak hanya karena kalender makroekonomi yang padat tetapi juga akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Lonjakan harga minyak lebih dari 53% sejak dimulainya konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah meningkatkan tekanan inflasi. Kembalinya masalah inflasi saat ini menjadi salah satu kekhawatiran terbesar pasar.

Di pertengahan pekan, pada hari Rabu, pasar akan menerima laporan inflasi CPI Amerika Serikat untuk Februari. Perkembangan global terbaru kemungkinan belum tercermin dalam data bulan lalu, tetapi pasar akan mencari sinyal awal mengenai potensi peningkatan tekanan harga dalam beberapa bulan mendatang.

Kalender Ekonomi Detail

Senin, 9 Maret

01:30 GMT — Inflasi CPI dan PPI China

07:00 GMT — Produksi industri Jerman

Selasa, 10 Maret

Sebelum sesi Eropa — Laporan keuangan Volkswagen

23:00 GMT (Senin) — Neraca perdagangan China

23:50 GMT (Senin) — GDP Jepang Q4

07:00 GMT — Inflasi CPI Norwegia

20:40 GMT — Laporan persediaan minyak mentah API AS

Setelah sesi AS — Laporan keuangan Oracle

Rabu, 11 Maret

Sebelum sesi Eropa — Laporan keuangan Rheinmetall

07:00 GMT — Inflasi CPI Jerman

12:30 GMT — Inflasi CPI Amerika Serikat

14:30 GMT — Persediaan minyak mentah DoE AS

Kamis, 12 Maret

Sebelum sesi Eropa — Laporan keuangan Zalando dan BMW

09:30 GMT — Pidato Gubernur Bank of England Andrew Bailey

11:00 GMT — Keputusan suku bunga CBRT

12:30 GMT — Klaim pengangguran awal AS

14:30 GMT — Persediaan gas alam EIA AS

Jumat, 13 Maret

07:00 GMT — GDP Inggris dan produksi industri

07:45 GMT — Inflasi CPI Prancis

08:00 GMT — Inflasi CPI Spanyol

09:00 GMT — Inflasi CPI Polandia

12:30 GMT — Data pasar tenaga kerja Kanada

12:30 GMT — Inflasi PCE dan GDP Amerika Serikat

14:00 GMT — Indeks sentimen konsumen University of Michigan AS