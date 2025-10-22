Baca selengkapnya
Kalender Ekonomi: Fokus ke Earnings IBM, SAP & Tesla (22.10.2025)

  • Pasar menantikan laporan keuangan IBM, SAP, dan Tesla hari ini.
  • Pidato ECB Lagarde dan de Guindos berpotensi memengaruhi EUR.
  • Laporan EIA dan data penjualan ritel Polandia jadi sorotan tambahan pasar.

Setelah rilis data perdagangan luar negeri Jepang dan angka inflasi Inggris, kalender ekonomi hari ini relatif tenang tanpa rilis makro utama tingkat tinggi (top-tier data). Karena itu, fokus investor akan beralih ke musim laporan keuangan, terutama dari IBM, SAP, dan Tesla, yang hasilnya berpotensi menggerakkan sentimen pasar global.

Di sisi Eropa, Polandia akan merilis data penjualan ritel bulan September, yang melengkapi gambaran ekonomi domestik setelah sebelumnya produksi industri mencatat hasil lebih baik dari perkiraan. Sementara itu, di pasar valas, perhatian tertuju pada pidato Presiden ECB Christine Lagarde dan Wakil Presiden ECB Luis de Guindos, yang dapat memicu pergerakan pada pasangan mata uang EUR/USD. Untuk investor komoditas, laporan mingguan EIA akan menjadi agenda utama, mencakup perubahan stok minyak mentah, bensin, dan produk olahan lainnya, serta tingkat utilisasi kilang di AS.

 

Kalender Ekonomi Hari Ini :

09:00 BST – Polandia Retail Sales September

  • Perkiraan: +6.8% YoY
     
  • Sebelumnya: +3.0% YoY


12:00 BST – Zona Euro Pidato Wakil Presiden ECB de Guindos

13:25 BST, Zona Euro –  Pidato Presiden ECB Lagarde

15:30 BST – Amerika Serikat – Laporan EIA:

  • Stok minyak mentah: Perkiraan +2.20M | Sebelumnya +3.52M
     
  • Stok bensin: Sebelumnya -0.267M
     
  • Produksi bensin: Sebelumnya -0.394M
     
  • Impor minyak mentah: Sebelumnya -1.754M
     
  • Utilisasi kilang: Sebelumnya -6.7%
     
  • Produksi bahan bakar distilat: Sebelumnya -0.577M
     
  • Stok Cushing: Sebelumnya -0.703M

     


16:00 BST – JermanPidato Wakil Presiden Bundesbank Buch


18:00 BST – Amerika Serikat – Lelang Obligasi Treasury 20 Tahun, Sebelumnya: 4.613%


21:00 BST – Inggris – Pidato Wakil Gubernur BoE Woods

21:00 BST – Amerika Serikat – Pidato Wakil Ketua Pengawasan The Fed Barra

