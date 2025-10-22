Setelah rilis data perdagangan luar negeri Jepang dan angka inflasi Inggris, kalender ekonomi hari ini relatif tenang tanpa rilis makro utama tingkat tinggi (top-tier data). Karena itu, fokus investor akan beralih ke musim laporan keuangan, terutama dari IBM, SAP, dan Tesla, yang hasilnya berpotensi menggerakkan sentimen pasar global.

Di sisi Eropa, Polandia akan merilis data penjualan ritel bulan September, yang melengkapi gambaran ekonomi domestik setelah sebelumnya produksi industri mencatat hasil lebih baik dari perkiraan. Sementara itu, di pasar valas, perhatian tertuju pada pidato Presiden ECB Christine Lagarde dan Wakil Presiden ECB Luis de Guindos, yang dapat memicu pergerakan pada pasangan mata uang EUR/USD. Untuk investor komoditas, laporan mingguan EIA akan menjadi agenda utama, mencakup perubahan stok minyak mentah, bensin, dan produk olahan lainnya, serta tingkat utilisasi kilang di AS.

Kalender Ekonomi Hari Ini :

09:00 BST – Polandia – Retail Sales September

Perkiraan: +6.8% YoY



Sebelumnya: +3.0% YoY



12:00 BST – Zona Euro – Pidato Wakil Presiden ECB de Guindos

13:25 BST, Zona Euro – Pidato Presiden ECB Lagarde



15:30 BST – Amerika Serikat – Laporan EIA:

Stok minyak mentah: Perkiraan +2.20M | Sebelumnya +3.52M



Stok bensin: Sebelumnya -0.267M



Produksi bensin: Sebelumnya -0.394M



Impor minyak mentah: Sebelumnya -1.754M



Utilisasi kilang: Sebelumnya -6.7%



Produksi bahan bakar distilat: Sebelumnya -0.577M



Stok Cushing: Sebelumnya -0.703M



16:00 BST – Jerman – Pidato Wakil Presiden Bundesbank Buch



18:00 BST – Amerika Serikat – Lelang Obligasi Treasury 20 Tahun, Sebelumnya: 4.613%



21:00 BST – Inggris – Pidato Wakil Gubernur BoE Woods



21:00 BST – Amerika Serikat – Pidato Wakil Ketua Pengawasan The Fed Barra