Militer Amerika Serikat melaporkan penghancuran 16 kapal Iran yang dirancang untuk menempatkan ranjau di dekat Selat Hormuz guna mencegah gangguan terhadap jalur pelayaran. Presiden Donald Trump juga memperingatkan Iran agar tidak mencoba menambang jalur tersebut.

Pasar minyak tetap sangat sensitif terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah. International Energy Agency (IEA) sedang mempertimbangkan pelepasan cadangan minyak strategis secara terkoordinasi terbesar dalam sejarah. Volume yang direncanakan akan melebihi 182 juta barel yang dilepas selama krisis Rusia–Ukraina pada 2022.

Sebuah kapal kontainer lain dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan rudal di dekat Uni Emirat Arab, tidak jauh dari Selat Hormuz. Insiden ini menyoroti meningkatnya ancaman terhadap jalur perdagangan global.

Pasar saham Asia menguat meskipun ketegangan geopolitik masih berlangsung. Indeks Nikkei Jepang (JP225) naik lebih dari 2% dan melampaui level 55.000 poin, sementara sektor teknologi energi baru di China naik lebih dari 3%. Indeks CH50cash China juga menguat sekitar 1,30%.

Komentar hawkish dari Wakil Gubernur RBA Andrew Hauser meningkatkan ekspektasi pengetatan kebijakan moneter. Beberapa bank besar kini memproyeksikan kenaikan suku bunga pada bulan Maret dan Mei. Perubahan ekspektasi ini didorong oleh kekhawatiran bahwa kenaikan harga minyak dapat kembali mendorong inflasi lebih tinggi.

Komentar hawkish tersebut juga mendukung penguatan dolar Australia, yang menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di pasar forex hari ini.

Pasangan mata uang AUDUSD naik sekitar 0,80% ke level yang belum terlihat sejak pertengahan 2022. Pergerakan ini dipicu oleh meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga RBA serta prospek makroekonomi yang membaik.

Sebagian besar ekonom memperkirakan Bank of Japan akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan mendatang. Namun, banyak proyeksi menunjukkan bahwa suku bunga dapat naik hingga 1% pada pertengahan 2026. Pasar saat ini memperkirakan kenaikan suku bunga pertama dapat terjadi pada April atau Juni.

Hari ini, laporan inflasi bulanan CPI Amerika Serikat untuk Februari akan dirilis. Goldman Sachs memperkirakan kenaikan 0,17% secara bulanan pada indeks inti, lebih rendah dari konsensus pasar. Bank tersebut juga memperkirakan inflasi inti tahunan sekitar 2,42%. Penurunan harga mobil bekas serta perlambatan kenaikan biaya perumahan dapat membantu menahan tekanan inflasi.

Kenaikan harga minyak kemungkinan belum akan tercermin dalam laporan Februari tersebut.