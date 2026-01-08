Lima belas menit sebelum pembukaan sesi cash market Eropa, kontrak futures menunjukkan pergerakan campuran dengan kecenderungan melemah. Indeks DE40 tercatat turun sekitar 0.1%, sementara kontrak VSTOXX—yang mencerminkan volatilitas pasar saham Eropa—naik 0.63%. Tekanan pasar muncul setelah pernyataan Donald Trump kemarin yang berdampak negatif pada sektor properti dan pertahanan, memicu aksi jual tajam pada saham-saham terkait. Namun, sektor teknologi—khususnya yang berpusat pada Nvidia—berpotensi menjadi bright spot. Pemerintah China baru saja mengumumkan bahwa pembelian prosesor Nvidia H200 akan kembali disetujui pada kuartal ini, terutama untuk kebutuhan komersial murni. Meski demikian, Beijing diperkirakan tetap melarang penggunaan chip H200 di lembaga pemerintah dan infrastruktur kritis. Berita ini dapat memberikan dorongan sentimen saat pembukaan pasar AS, kecuali jika pasar memilih fokus pada faktor risiko lainnya.

Kalender makro terperinci untuk hari ini (waktu CET):