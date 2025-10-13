Undang-undang baru menuntut produsen chip seperti Nvidia dan AMD memprioritaskan pasar domestik sebelum ekspor, khususnya ke China — bagian dari strategi AS mempertahankan keunggulan teknologi dan keamanan nasional.

GAIN AI Act: Undang-undang baru menuntut produsen chip seperti Nvidia dan AMD memprioritaskan pasar domestik sebelum ekspor, khususnya ke China — bagian dari strategi AS mempertahankan keunggulan teknologi dan keamanan nasional.

GAIN AI Act: Undang-undang baru menuntut produsen chip seperti Nvidia dan AMD memprioritaskan pasar domestik sebelum ekspor, khususnya ke China — bagian dari strategi AS mempertahankan keunggulan teknologi dan keamanan nasional.

GAIN AI Act: Undang-undang baru menuntut produsen chip seperti Nvidia dan AMD memprioritaskan pasar domestik sebelum ekspor, khususnya ke China — bagian dari strategi AS mempertahankan keunggulan teknologi dan keamanan nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan China meningkat secara signifikan. Sirkuit terpadu canggih yang digunakan dalam kecerdasan buatan (AI) kini memainkan peran sentral dalam konfrontasi geopolitik tersebut dan dianggap sebagai sumber daya strategis yang setara pentingnya dengan minyak mentah dan energi. Kekuatan teknologi militer, sistem pengawasan, dan solusi AI China yang semakin berkembang telah mendorong AS memberlakukan serangkaian pembatasan ekspor, termasuk larangan penjualan chip produksi Nvidia seperti H100, yang digunakan untuk komputasi AI tingkat lanjut.

Sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan dagang dan teknologi, Senat AS mengesahkan GAIN AI Act, regulasi yang mewajibkan produsen chip seperti Nvidia dan AMD untuk memprioritaskan pemenuhan permintaan domestik sebelum mengekspor ke pasar luar negeri, termasuk China. Undang-undang ini menjadi bagian dari strategi besar AS untuk mempertahankan keunggulan teknologi di sektor AI serta membatasi akses Beijing terhadap teknologi mutakhir. Selain itu, GAIN AI Act juga mencerminkan kompetisi ketat dalam industri semikonduktor, sektor yang sangat vital bagi ekonomi dan keamanan nasional AS.

Pemerintahan Donald Trump, yang memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025, melanjutkan kebijakan proteksi terhadap dominasi AS dalam AI sembari memperkuat dukungan bagi produsen semikonduktor domestik. Meskipun GAIN AI Act masih menunggu persetujuan DPR dan tanda tangan presiden, rancangan undang-undang ini sudah menimbulkan reaksi beragam. Para pendukung menilai regulasi ini penting untuk melindungi kepentingan nasional, sementara pihak yang menentang mengkhawatirkan potensi eskalasi perang dagang dan gangguan rantai pasok global.

AMD dan Nvidia adalah pemain utama dalam revolusi teknologi AI. Chip canggih mereka mendorong pengembangan kecerdasan buatan global dan menopang pertumbuhan pasar teknologi. Kedua perusahaan melaporkan lonjakan pendapatan yang kuat di pasar AS, yang kini menjadi pasar inti mereka. Namun, sebagian besar pendapatan juga berasal dari China, Taiwan, dan Singapura, wilayah yang kini semakin rentan terhadap risiko geopolitik dan pembatasan ekspor.

Penerapan GAIN AI Act berpotensi meningkatkan stabilitas penjualan domestik, tetapi di sisi lain dapat membatasi peluang ekspansi internasional, terutama ke China. Dalam beberapa kuartal mendatang, perusahaan seperti Nvidia dan AMD kemungkinan akan merasakan tekanan untuk menyesuaikan operasi bisnis dengan regulasi baru, yang dapat memperlambat pertumbuhan pendapatan di luar negeri.

Bagi investor, kondisi ini menciptakan tantangan baru. Meski saham AMD dan Nvidia telah melonjak tajam sejak awal 2025, potensi pembatasan ekspor tambahan dan ketidakpastian regulasi bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas jangka panjang dan prospek pertumbuhan kedua perusahaan.

Hal ini dapat menyebabkan volatilitas harga saham meningkat dan tekanan jual dalam jangka pendek.

Masa depan AMD dan Nvidia akan sangat bergantung pada kemampuan mereka beradaptasi dengan perubahan politik dan ekonomi global. Kedua perusahaan perlu meningkatkan inovasi teknologi, sekaligus mengelola risiko yang timbul akibat pembatasan ekspor dan tekanan geopolitik khususnya di tengah memanasnya hubungan AS–China. Faktor kunci keberhasilan ke depan meliputi: Adaptasi rantai pasok global, penyesuaian strategi penjualan domestik dan ekspor, diversifikasi portofolio produk, serta investasi agresif di riset dan kemitraan strategis baru. Investor disarankan untuk memantau proses legislasi GAIN AI Act dan strategi respons AMD serta Nvidia terhadap kebijakan tersebut. Langkah-langkah yang diambil kedua raksasa chip ini, mulai dari diversifikasi pasar, investasi R&D, hingga kolaborasi strategis akan menjadi penentu utama pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang saham mereka di tengah perubahan regulasi global.