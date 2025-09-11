Baca selengkapnya

Micron Naik 10% ke $153, Outlook AI & Memori Kuat 🚀

00.08 12 September 2025

Saham Micron naik 10% hari ini ke level $153 per lembar setelah Citi menaikkan target harganya menjadi $175 (dari $150).

Siklus naik di pasar memori tetap utuh berkat hambatan masuk yang tinggi (barriers to entry) sehingga pasokan terbatas, serta permintaan yang lebih kuat dari perkiraan — terutama dari data center dan AI. Micron akan merilis hasil kuartal fiskal keempat pada 23 September. Citi memperkirakan hasilnya akan sejalan dengan konsensus (~$2,62 EPS pada pendapatan $11,2 miliar), namun memberikan panduan (guidance) jauh di atas ekspektasi, didorong kenaikan volume & harga DRAM dan NAND. Estimasi EPS Citi untuk FY26 26% lebih tinggi dari konsensus.

Micron financial dashboard

Menurut Morgan Stanley, permintaan NAND terkait AI bisa mencapai 34% dari pasar global pada 2029, memperluas TAM (total addressable market) sekitar $29 miliar. Sebagai pemasok NAND utama, Micron berpeluang menjadi pemimpin di segmen enterprise SSD.

Momentum pendapatan Micron dalam beberapa kuartal terakhir juga meningkat signifikan, meski secara absolut masih jauh di bawah Nvidia. Namun, proyeksi 2026 terlihat optimistis bagi perusahaan.

Dari sisi valuasi, saham Micron juga tidak terlihat terlalu mahal. Forward P/E untuk tahun depan sekitar 11, jauh lebih rendah dibanding P/E saat ini yang di atas 25.

Micron naik 10% hari ini dan sudah lebih dari +60% sejak awal tahun — sebanding dengan kinerja emiten semikonduktor lain dan jelas mengungguli indeks US500 dan US100.

 

