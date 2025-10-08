Kabar positif untuk Micron tampaknya terus berdatangan. UBS baru saja menaikkan target harga saham dari $195 menjadi $225, sambil mempertahankan rekomendasi “Buy”. Langkah ini menjadi tanda terbaru dari meningkatnya optimisme terhadap produsen chip memori tersebut, terutama didorong oleh lonjakan permintaan untuk HBM (High Bandwidth Memory), komponen penting dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan sistem komputasi canggih.

UBS juga merevisi proyeksi permintaan global HBM, yang kini diperkirakan akan mencapai 17,1 miliar GB pada 2025 dan naik menjadi 27,2 miliar GB pada 2026, lebih tinggi dari estimasi sebelumnya. Salah satu pelanggan utama diperkirakan adalah Nvidia, yang semakin memperkuat prospek pertumbuhan pendapatan Micron. Namun, UBS juga menyoroti adanya batasan kapasitas produksi. Kapasitas penuh pabrik baru di Idaho baru akan tercapai pada paruh kedua 2027, yang dapat membatasi laju ekspansi dalam jangka pendek. Meskipun demikian, sentimen pasar tetap positif.

Saham Micron naik 5% dalam sesi perdagangan hari ini dan telah mencatat kenaikan lebih dari 120% sejak Januari. Valuasi baru dari UBS bisa menjadi katalis tambahan, namun dengan laju pertumbuhan secepat ini, investor disarankan tetap berhati-hati dan terus memantau apakah perusahaan dapat mempertahankan momentum positifnya.