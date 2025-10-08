Indeks saham AS memulai sesi Rabu dengan penguatan, meski kebuntuan anggaran dan shutdown pemerintah federal masih menjadi sorotan utama analis. Investor tampaknya mengabaikan kekacauan politik di Washington dan berfokus pada kinerja perusahaan teknologi yang terus mendorong pasar ke level lebih tinggi.



Pada pembukaan, NASDAQ mencatat kenaikan terbesar, sementara Russell 2000 tertinggal. Tren dominasi perusahaan AI dan teknologi besar masih berlanjut, dengan kapitalisasi pasar mereka terus meningkat dan menyingkirkan perusahaan kecil serta konvensional dari radar investor.





Sumber: Bloomberg Finance Lp

Pada awal sesi hari ini, sektor teknologi informasi dan kesehatan menjadi yang paling kuat, sementara energi dan keuangan menekan pergerakan indeks.



Kenaikan tajam di logam mulia — terutama emas, perak, dan paladium — bersamaan dengan penguatan indeks saham meski tensi politik meningkat, menunjukkan bahwa investor semakin memainkan “Debasement Trade”, yaitu pelarian ke aset berwujud dan digital di tengah kekhawatiran akan utang publik dan pelemahan nilai dolar AS.



Kenaikan pasar terjadi meskipun sentimen sempat melemah akibat laporan Oracle sehari sebelumnya. Perusahaan tersebut mengungkap telah menghabiskan US$100 juta untuk menyewa chip Nvidia, menimbulkan keraguan terkait profitabilitas proyek AI tersebut. Dalam konteks ini, startup “xAI” milik Elon Musk telah mengumpulkan US$20 miliar untuk membeli dan menyewa chip Nvidia. Menariknya, Nvidia juga menjadi salah satu investor dalam proyek ini, memperkuat narasi permintaan besar terhadap daya komputasi AI.



Sementara itu, situasi politik di AS tetap tegang. Senat kembali menolak rancangan anggaran dari Partai Republik, dan pemerintah federal masih tutup tanpa tanda kompromi.

Dalam kondisi ini, perhatian investor tertuju pada rilis risalah FOMC malam ini, yang diharapkan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang pandangan The Fed terhadap perekonomian dan bagaimana shutdown mempengaruhi proses pengambilan kebijakan moneter.





US100 (D1)

Sumber: Xstation5

Dari sisi teknikal, harga masih bergerak di dalam saluran naik jangka panjang, di mana batas bawahnya telah berfungsi sebagai support kuat selama beberapa bulan. Struktur tren tetap bullish, dengan momentum beli masih mendominasi. Satu-satunya hambatan signifikan adalah level tertinggi sepanjang masa (ATH) terakhir. Jika koreksi turun terjadi, support penting berada di area US$24.640, di mana EMA25 dan retracement FIBO 23,6% bertemu. Menjaga zona ini penting untuk mempertahankan momentum kenaikan.





Berita Emiten:



Confluent (CFLT.US) - Perusahaan perangkat lunak dan infrastruktur basis data ini mengumumkan sedang mencari pembeli baru. Saham naik 10% di awal sesi.



Rocket Lab (RKLB.US) - TProdusen roket ini melanjutkan tren kenaikan, naik lebih dari 9% setelah menandatangani kontrak dengan operator satelit Jepang.



Anglogold (AU.US) - Saham perusahaan tambang emas naik lebih dari 2%, mengikuti sentimen positif di pasar logam mulia.



FedEx (FDX.US) - Turun sekitar 2% setelah Morgan Stanley menurunkan prospek kinerjanya.



QuantumScape (QS.US) - Naik 5% setelah mengumumkan kerja sama dengan Murata dalam proyek pengembangan baterai baru.