- Pasar saham Asia mencatat kenaikan moderat di awal sesi Senin. Indeks Nikkei Jepang naik hampir 1,5% setelah revisi PDB yang lebih tinggi dari perkiraan, di tengah ketidakpastian politik pasca pengunduran diri Perdana Menteri Ishiba. China juga mencatat kenaikan tipis meski data perdagangan luar negeri mengecewakan; Hang Seng Hong Kong menguat, sementara Australia sedikit melemah.
- Di pasar mata uang, fokus utama adalah pelemahan yen akibat perubahan politik di Jepang; USD/JPY sempat mencapai 148,57. Pada saat yang sama, mata uang komoditas melemah, sementara euro tetap stabil. Dolar AS turun tipis setelah data tenaga kerja AS yang lemah, sedangkan yuan China relatif stabil meski ada kekhawatiran terkait prospek ekspor.
- Dari sisi data, revisi PDB Jepang menunjukkan ekonomi tumbuh pada tingkat tahunan 2,2% di kuartal kedua (0,5% quarter-on-quarter), lebih cepat dari perkiraan sebelumnya 1,0%. Perbaikan ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan menandai pertumbuhan lima kuartal berturut-turut.
- Di China, data perdagangan Agustus menunjukkan ekspor meningkat, tetapi di bawah ekspektasi, dengan pertumbuhan tahunan terendah sejak Februari. Pengiriman ke Amerika Serikat anjlok 33% YoY, menyoroti dampak negatif tarif perdagangan.
- Di antara komoditas, harga emas tetap tinggi (China aktif membeli logam mulia ini, dengan harga melampaui $3.500/oz dan bertahan dekat $3.600/oz). Harga minyak juga rebound meski ada perubahan kebijakan produksi OPEC+. Kontrak natural gas (NATGAS) naik lebih dari 3% hari ini.
- Sebagai pengingat, akhir pekan lalu OPEC+ mengumumkan peningkatan produksi pada Oktober sebagai bagian dari strategi pasar Arab Saudi.
- Pada Agustus, People’s Bank of China meningkatkan cadangan emas untuk bulan ke-10 berturut-turut, melanjutkan diversifikasi dari dolar AS. Dalam periode ini, ditambahkan 0,06 juta ons troy, sehingga total cadangan mencapai 74,02 juta ons sejak pembelian dimulai kembali November lalu, dengan total akumulasi 1,22 juta ons.
- Pasar kripto menunjukkan optimisme relatif. Meski Bitcoin tidak banyak bergerak, sejumlah altcoin mencatat kenaikan cukup besar pagi ini. Dogecoin naik 3,5% dan Sandbox menguat 2%.
