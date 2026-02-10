Pasar saham global masih berada dalam tren naik. Indeks MSCI All Country World yang mencakup saham global menguat sekitar 0.2% dan mencetak rekor tertinggi baru. Pasar Asia memberikan dorongan yang lebih kuat, naik sekitar 1.3% dan juga mendekati level tertinggi sepanjang masa. Kontrak berjangka indeks saham AS dan Eropa bergerak datar, sementara S&P 500 menutup sesi sebelumnya di dekat level tertinggi lokal. Saham AS berada di level tinggi, namun pergerakan pasar belum sepenuhnya mencerminkan keyakinan yang solid.

Mesin Pertumbuhan: Teknologi Kembali Jadi Fokus: Saham teknologi AS kembali menjadi motor penggerak. Rebound di sektor teknologi telah meredakan tekanan setelah sebelumnya muncul kekhawatiran terkait belanja AI yang dinilai “terlalu panas”. Di Asia, saham teknologi memimpin penguatan, dengan SoftBank menjadi salah satu sorotan berkat eksposurnya ke OpenAI dan Oracle. Selera risiko kembali condong ke sisi pembeli.

Fokus Makro AS: Pelaku pasar bersiap menghadapi rangkaian data ekonomi AS yang berpotensi mengubah ekspektasi terhadap jalur suku bunga The Fed. Pukul 10:30 GMT akan dirilis laporan NFIB Small Business Optimism. Pukul 12:15 GMT menyusul data perubahan tenaga kerja ADP. Pukul 12:30 GMT pasar mencerna data penjualan ritel AS serta harga ekspor dan impor. Pelaku pasar komoditas juga mencermati laporan USDA WASDE pada pukul 15:00 GMT untuk pembaruan proyeksi suplai dan permintaan komoditas pertanian.

Valuta Asing: Yuan Menguat, Dolar Bergerak Datar: Yuan menguat ke level tertinggi sejak Mei 2023 setelah laporan bahwa China mendorong bank-bank domestik mengurangi eksposur terhadap US Treasuries. Indeks dolar AS (DXY) bergerak konsolidatif tanpa arah yang jelas.

Logam Mulia: Emas Alami Aksi Ambil Untung: Setelah menguat dua sesi berturut-turut, harga emas terkoreksi akibat aksi ambil untung, sebuah pergerakan yang wajar di tengah volatilitas yang tinggi. Pasar masih berupaya membangun basis yang lebih stabil setelah aksi jual tajam sebelumnya. Pola serupa juga terlihat pada perak, platinum, dan palladium.

Yen Jepang: Menguat Terbatas Usai Dinamika Politik: Setelah kemenangan pemilu Perdana Menteri Sanae Takaichi pada akhir pekan, yen menguat sekitar 0.4% dan masih diperdagangkan di kisaran 155 per dolar AS. Pertanyaan utamanya adalah apakah penguatan ini akan berlanjut atau hanya reaksi sementara.

Kripto: Mendingin Setelah Pergerakan Tajam: Bitcoin turun kembali ke bawah $70,000 pada Senin dan sejauh ini belum mampu merebut kembali level tersebut, sejalan dengan sikap risiko yang lebih hati-hati setelah pergerakan besar sebelumnya. Ethereum diperdagangkan di sekitar $2,000. Setelah koreksi terakhir, kendaraan investasi kripto seperti BitMine Immersion dan Strategy menyerap tambahan pasokan dengan membeli sekitar $80 juta ETH dan BTC.